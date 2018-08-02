Бордовые береты вместо блакитных. Почему Украина больше не празднует день ВДВ 2 августа?
С осени 2017 года в составе украинской армии больше нет подразделения с названием ВДВ - 21 ноября высокомобильные десантные войска официально переименовали в десантно-штурмовые войска ВСУ, а голубые береты сменили на бордовые (оттенка maroon).
- Какого цвета береты десантников в разных странах
- Женский спецназ в Норвегии: из чего сделаны эти девчонки?
Тогда же День десантника перенесли со 2 августа на 21 ноября - день архистратига Михаила, командира "божьего войска" и покровителя десантных войск ВСУ.
История праздника
Советская традиция Дня ВДВ берет свое начало 2 августа 1930 года, когда на учении под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек (по другим данным - семь). Это был один из первых десантов в военной истории.
В советской армии Воздушно-десантные войска были элитными. Ежегодно 2 августа проводились показательные выступления бойцов - с десантированием и приемами рукопашного боя.
Также в этот день собирались ветераны десантных войск - именно благодаря этим встречам возник и закрепился стереотип "пьяных десантников", которые купаются в фонтанах.
Не стала исключением и Украина.
Долгое время украинские десантные войска официально именовались аэромобильными, и только после 2012 года утвердили название высокомобильные десантные войска, вернув тем самым советскую аббревиатуру ВДВ.
Не выглядеть как враг
С начала конфликта на Донбассе в украинской армии начали продвигать идею отказа от советской атрибутики, которая во многом сохранилась и в Вооруженных силах РФ.
С эмблем бригад убрали георгиевские ленточки, начали вводить головные уборы нового образца (например, мазепинки), а также беретные знаки - в соответствии с украинской военной традицией досоветского периода.
Разрабатывала эти изменения волонтерская группа в составе историков и художников.
С одним из них - художником-геральдистом Алексеем Руденко - BBC News Украина побеседовала о дне ВДВ.
"Очевидно, что украинские десантники как подразделение ВСУ не могут вести свои традиции от советского десанта", - говорит Алексей Руденко.
"Конечно, остается ностальгия по голубым беретам. Как и по фильму "В зоне особого внимания" и вымышленному лейтенанту Тарасову - это был пропагандистский шедевр советского кино ... Читал даже комментарии людей, которые называют себя патриотами и ждут смены власти и возврата голубых беретов", - признает художник.
Однако после продолжительных дискуссий рабочей группе удалось убедить военное руководство в том, что атрибутику украинских десантников необходимо менять.
Так же, как и день ВДВ.
"Что мы празднуем? Что кто-то десантировался в Московском военном округе?" - спрашивает Алексей Руденко.
"Десантники на передовой должны понимать, что голубые береты и тельняшки - это один из инструментов навязывания фейкового братства и темы общего боевого прошлого", - отмечает Алексей Руденко.
"Какая героика стоит за десантированием советских войск в Будапеште в 1956 году (подавление советскими войсками восстания в социалистической Венгрии. - Ред.) или захвате аэропорта "Рузине" в братской Чехословакии (подавление "Пражской весны"). Что делали десантники в Афганистане?" - задается вопросом геральдист.
Аннексия Крыма и конфликт на Донбассе также прошли не без участия российских десантников.
Владимир Путин признал, что российские войска "гарантировали безопасность" крымского референдума.
Летом 2014 года российские десантники попали в плен на Донбассе. Затем, как утверждает Киев, бойцы российских ВДВ участвовали в боях за Донецкий аэропорт и Дебальцево зимой 2015 года (Кремль утверждает, что там воюют не кадровые военнослужащие российской армии, а добровольцы).
При этом атрибутику десанта - голубые береты и тельняшки - на востоке Украины можно встретить по обе стороны конфликта.
"Не надо выглядеть как враг!" - предостерегает Алексей Руденко.
Переход от голубых к маруновым беретам он объясняет тем, что именно такой традиции придерживаются в большинстве западных и других армий.
"Боюсь, что и сегодня найдутся сторонники голубых беретов и фонтанов. Однако пусть это останется как память и постепенно отойдет", - резюмирует художник.
День памяти
Валерий Ананьев - бывший боец 25-й десантной бригады, ветеран боев на Донбассе в 2014-2015 годах.
Признается, что день ВДВ не праздновал ни до начала конфликта, ни после.
"До войны не хотел ассоциироваться с людьми, которые напивались и теряли свои береты. А после - не до того было. Да и что праздновать? Война продолжается, ребята гибнут", - рассказывает он BBC News Украина.
Вспоминает, как 2 августа 2014 года его бригада воевала под Шахтерском, тогда как раз начинался рейд украинских десантников: "Нашу роту в тот день сепаратисты крыли из всего, что у них было. Какое там празднование".
Валерий Ананьев признает, что у него особое отношение к голубому берету: "Пять лет его проносил, это - определенный жизненный этап".
И хоть он и поддерживает отход от советских традиций в армии, однако считает, что все это необходимо правильно позиционировать.
"А если когда-нибудь мы будем воевать против страны, в которой десантники носят маруновые береты, снова будем менять цвет?" - спрашивает бывший десантник.
Он добавляет - украинцы также внесли существенный вклад в развитие десантных войск: "Маргелов (генерал Василий Маргелов считается одним из основателей ВДВ. - Ред.) родом из Днепропетровской области. То есть, не совсем уместно говорить, что ВДВ придумали исключительно россияне".
А 2 августа он скорее воспринимает как день памяти: "С 2014 года для меня это больше не праздник, это день скорби. День, когда вспоминаем то, из-за чего служба в наших войсках считается почетной ... Это дань уважения и благодарности тем, кого больше с нами нет".
"Помните, друзья, в мирной обстановке, десантника украшает скромность, а понты оставьте другим. Не род войск делает вас уважаемым, а наоборот", - добавляет Валерий Ананьев, который написал книгу о своей службе в десанте.
Эту позицию разделило нынешнее командование десантно-штурмовых войск ВСУ, которое сегодня напомнило, что, хоть официальный день украинского десантника отмечают 21 ноября, однако "не следует забывать свою историю, героические примеры десантников старшего поколения и погибших боевых товарищей".
"Кто-то отдал свою жизнь в локальных конфликтах ХХ века, кто-то в миротворческих миссиях, немало десантников ушли на небо в борьбе с российско-оккупационными войсками на украинском Донбассе. Поэтому, 2 августа это - память о погибших воинах-десантниках разных времен и поколений", - резюмирует командование ДШВ Украины.