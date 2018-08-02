Что известно об убийстве российских журналистов в ЦАР: хроника событий

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31 июля стало известно, что в Центральноафриканской Республике убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Русская служба Би-би-си восстанавливает хронологию событий.

Джемаль, Расторгуев и Радченко приехали в ЦАР для съемок фильма о частной военной компании Вагнера, бойцы которой предположительно присутствуют в стране.

Журналисты готовили проект "Российские наемники" совместно с Центром управления расследования. ЦУР - один из медиа-проектов экс-главы нефтяной компани ЮКОС Михаила Ходорковского.

О том, что в Центральноафриканской Республике присутствуют российские наемники, в апреле этого года сообщила французская газета Le Monde.

МИД России в марте сообщал, что российская сторона в ответ на просьбу президента африканской республики приняла решение оказать ей безвозмездную военно-техническую помощь. В частности, "для подготовки военнослужащих" в страну были отправлены пятеро российских военных и 170 российских гражданских инструкторов.

28 июля, суббота

Съемочная группа в составе Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко прибыла в Центральноафриканскую Республику утром в субботу, 28 июля. Журналисты прилетели из марокканской Касабланки в столицу ЦАР Банги. Они въехали в страну по туристическим визам.

29 июля, воскресенье

Вечером россияне в последний раз выходили на связь, рассказывал главный редактор ЦУР Андрей Коняхин два дня спустя, когда стало известно о гибели журналистов. В ЦАР есть места, где мобильная связь не работает.

29 июля они пытались попасть на базу Беренго, где, как полагали в ЦУР, российские наемники тренируют национальную армию Центральноафриканской Республики. На базу журналисты попасть не смогли - от них потребовали разрешение минобороны ЦАР, которого у них не было, рассказывали позже их коллеги.

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Заместитель главреда ЦУР Анастасия Горшкова рассказывала телеканалу "Дождь", что на базе переписали данные журналистов и сказали, что аккредитацию могут предоставить через пять дней.

В этот же день, по ее словам, возле отеля в столице ЦАР журналистов встретили двое полицейских, которые заявили, что те незаконно использовали съемочную аппаратуру. Они потребовали взятку в размере 100-120 долларов. Журналисты заплатили требуемую сумму.

По словам Горшковой, требования полицейских переводил водитель съемочной группы. Тогда возникли подозрения о том, что он с ними в сговоре. Джемаль, Расторгуев и Радченко ответили, что это маловероятно.

"Водитель нам достался от миссии ООН, и он есть в базах французских журналистов, которые там работают, и у нас не было сомнений, но как-то он странно себя повел, разруливая эту ситуацию", - рассказывал впоследствии Коняхин агентству РИА Новости.

30 июля, понедельник

Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты. Судя по всему, речь идет о позднем вечере этого дня. Как именно произошло убийство, остается неясным. Около 19:00 по местному времени они выехали из города Сибю, рассказывал позже представитель администрации этого города Марселен Йойо.

В этот день съемочная группа должна была отправиться в населенный пункт Бамбари в 400 км от столицы страны Банги. Там они должны были встретиться с сотрудником миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCO) по имени Мартин.

Этот человек должен был предоставить информацию о ситуации с российскими военными инструкторами в ЦАР, помочь со съемками золотых приисков Ндассима, а также обещал дать контакты чиновников, которые готовы были общаться под запись.

В середине июля издание Africa Intelligence сообщало, что Россия договорилась с правительством ЦАР о разработке месторождения в Ндассима.

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В мае французский еженедельник L'Obs писал, что в 2017 году в ЦАР появились две связанные с Россией компании: горнодобывающая Lobaye Invest и охранная Sewa Security Service. Издание предполагало, что компании связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Последние несколько лет другие структуры, связанные с предпринимателем, выполняли многомиллиардные контракты минобороны России на уборку казарм, вывоз отходов, строительство, поставку топлива и питания для солдат. Параллельно с этим Пригожин, по данным СМИ, организовал работу в Сирии и на востоке Украины частной военной компании Вагнера.

31 июля, вторник

Днем агентство Франс Пресс сообщило, что на дороге в 23 километрах от города Сибю (административный центр префектуры Кемо; 200 км от столицы Банги) найдены тела троих россиян, у которых при себе были пресс-карты.

Вскоре агентство Рейтер процитировало мэра Сибю, который, в свою очередь, пересказывал слова выжившего водителя съемочной группы. Водитель утверждал, что на машину, в которой они ехали, напали из засады. По его словам, журналисты погибли на месте.

Марселен Йойо, в свою очередь, сообщил, что россиян 30 июля похитили "примерно десять человек в тюрбанах, говорившие только по-арабски". Он добавил, что россиян убили на месте, а водителю удалось сбежать.

Источник агентства Интерфакс в местной полиции сообщил, что убийство могло быть совершено с целью ограбления. Известно, что у журналистов была с собой дорогая аппаратура и около 8,5 тысяч долларов наличными.

Позже смерть Джемаля, Расторгуева и Радченко подтвердил МИД РФ, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство". Спонсор ЦУР Михаил Ходорковский пообещал "приложить усилия к установлению виновных".

1 августа, среда

Агентство ТАСС со ссылкой на центральноафриканскую радиостанцию утром 1 августа сообщило, что за нападением могли стоять боевики мусульманского повстанческого движения "Селека".

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Руководитель информцентра ООН в Москве Владимир Кузнецов сообщил Интерфаксу, что миссия ООН по стабилизации в ЦАР не предоставляла ни водителя, ни автомобиль для съемочной группы российских журналистов.

В ЦКР сообщили, что тела погибших должны доставить в Россию 4 августа.

Михаил Ходорковский написал в "Фейсбуке", что его личная вовлеченность в проект "Российские наемники", который готовили погибшие журналисты, ограничивалась предоставлением финансирования, и пообещал, что теперь его "вовлеченность в расследование будет гораздо глубже".

2 августа, четверг

МИД РФ сообщил, что местные врачи, осмотревшие тела убитых, не обнаружили на них следов пыток - только огнестрелыне ранения.

Пресс-секретарь правительства ЦАР Анж Максим Казаги рассказал РБК, что россияне решили отправиться в путь вечером в понедельник, 30 июля, хотя их предупреждали, что это опасно.

По его словам, после нескольких десятков километров езды путь машине репортеров преградили люди в тюрбанах, говорившие на арабском.

Они попытались захватить автомобиль. Один из россиян пытался оказать сопротивление, но был убит. Двое других умерли от ран позже. Казаги также допустил причастность к нападению боевиков "Селеки".

Информационный центр ООН в Москве сообщил, что миротворцы ООН в ЦАР участвуют в расследовании убийства российских журналистов.