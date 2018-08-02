"С русскими все возможно": что пишет пресса ЦАР об убийстве журналистов

Центральноафриканские новостные сайты делятся спекуляциями и предлагают свои версии обстоятельств убийства в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Некоторые видят в убийстве почерк одной из местных военизированных группировок, другие считают, что искать убийц нужно в других местах.

По информации одного из местных СМИ, нападавшие, возможно, говорили на языке, понятном журналистам. Другое местное СМИ почти безапелляционно возлагает вину на местную коалицию исламистских группировок "Селека". Центральноафриканские СМИ не объясняют, на чем основаны их утверждения, и не указывают источники информации.

Правообладатель иллюстрации CNC

Представитель "Селеки" на страницах французского издания связь с убийством отрицает.

Чей почерк?

Как пишет онлайн-СМИ Corbeau News Centrafrique (CNC), водитель убитых журналистов рассказал, что вооруженные люди в масках не говорили ни на санго (государственный язык Центральноафриканской Республики), ни на французском.

"Странным образом, журналисты, казалось, хорошо понимали, что им говорили нападавшие", - пишет автор статьи, не указывая, на чем основано это утверждение.

"С русскими все возможно. С момента, прошедшего после убийства трех журналистов, люди в Центральноафриканской Республике потихоньку начинают осознавать, что в действительности происходит в их стране", - говорится в статье.

Правообладатель иллюстрации FLORENT VERGNES/AFP/GETTY IMAGES Image caption Территория ЦАР поделена между враждующими вооруженными группировками, по сути - бандами, которые правительство контролировать не в состоянии

Для многих жителей Центральноафриканской Республики, продолжает сайт CNC, в убийстве журналистов не проглядывается почерк военизированных группировок, так как убийцы, похоже, искали не деньги. Как пишет CNC, особенно их заинтересовал один из журналистов -"большой и мускулистый".

Нападавшие хотели проверить, что у него в карманах, тот отказался и попытался оказать сопротивление, после чего был убит, первым из троих россиян.

(Прим. Би-би-си: возможно, речь идет об Орхане Джемале. По некоторым предположениям, нападавшие могли говорить на арабском - это распространенный в этой горячей точке язык, - а Орхан Джемаль владел его основами).

"Вполне вероятно, - пишет CNC, - убийц журналистов стоит искать не среди военизированных группировок. Похоже на спланированное и целенаправленное убийство", - утверждает издание со ссылкой на независимый источник.

"Правда в руках Господа", - подытоживают журналисты.

Другую версию произошедшего предлагает сайт Palmarescentrafrique, опубликовавший фотографию с телами Джемаля и Расторгуева, лежащими в кузове пикапа.

Автор статьи полагает, что журналистов похитили, допросили и затем убили боевики исламистской группировки "Селека" из отряда под руководством Нуреддина Адама.

В поддержке этой группировки сайт обвиняет бывшую метрополию, Францию, и продолжает: "Убийство троих журналистов должно стать предупреждающим знаком для властей в Банги. Франция не скрывала своего недовольства Россией, которая продвигает свои интересы в ЦАР. Убийство журналистов не помешает президенту Путину помочь ЦАР двигаться вперед".

По информации Palmarescentrafrique, отряд контролирует окрестности города Декоа, на полпути между Сибю и Кага-Бандоро, куда направлялись журналисты.

"Убийство западных журналистов в Центральноафриканской Республике - редкость, за исключением убитой в 2014 году фоторепортера из Франции Камий Лепаж", - пишет издание.

"Нас нет в этом районе"

Представитель одной из группировок, входящих в "Селеку", на страницах французской Le Monde отверг причастность к нападению.

"Наши люди не находятся в этом районе. Там действуют военные центральноафриканской армии, а также присутствует ополчение "Антибалака" [вооруженное ополчение, ведущее борьбу с "Селекой"].

Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко отправились в ЦАР для съемок документального фильма о деятельности в стране российской "частной военной компании Вагнера" и, кроме того, хотели заснять золотые прииски Ндассима.

Ведущая французская газета Le Monde пишет, что присутствие российских наемников из "группы Вагнера" давно ни для кого не секрет, добавляя, что охраной и тренировкой центральноафриканских военных их деятельность в ЦАР не ограничивается.

Le Monde со ссылкой на анонимный источник называет "группу Вагнера" реальным владельцем зарегистрированной в ЦАР горнодобывающей компании Lobaye Invest.

"Их интерес к горнодобыче не вызывает вопросов. Conflict Intelligence Team утверждает, что Вагнер имеет интересы в добывающей отрасли, что объясняет их связи с экс-боевиками группировки "Селека", которые находятся на севере страны", - заключает газета.

О том, что Россия договорилась разрабатывать рудники Ндассима с властями ЦАР, писало в середине июля интернет-издание Africa Intelligence.

Издание утверждает, что Lobaye Invest учреждена российской компанией "М-Инвест", которую основал Евгений Пригожин в Санкт-Петербурге.

Пригожина называют приближенным человеком и поваром российского президента Владимира Путина, а также одним из организаторов и спонсоров "группы Вагнера".

По информации Africa Intelligence, "М-Инвест" контролирует золотые рудники и в соседнем Судане.

Алмазные и золотые рудники на севере ЦАР находятся под контролем многочисленных отколовшихся от "Селеки" группировок.

Месторождение Ндассима находится под угрозой со стороны боевиков одной из местных группировок "Союз за Центральную Африку", и по данным Africa Intelligence, в обмен на разрешение разрабатывать рудники россияне обязались навести порядок в регионе.

Africa Intelligence утверждает, что бойцы "группы Вагнера" отвечают в Lobaye Invest за перевозку и охрану оборудования для добычи на месторождениях из столицы Банги.

Три факта о торговых отношениях России и ЦАР

1. Объемы экспорта России в ЦАР резко выросли в 2016-17 годах. Если в 2015 году Россия экспортировала в республику товаров и услуг на 16,6 тыс. долларов, то в 2017 году объем экспорта вырос почти до 2,4 млн долларов. Объем импорта из ЦАР в Россию, наоборот, упал.

2. Абсолютные объемы торговли России с ЦАР невелики. Примерно на ту же сумму Россия экспортирует товаров и услуг в Зимбабве, Суринам и на остров Мадагаскар.

3. Россия в прошлом году экспортировала в ЦАР в основном транспортные средства, вакцины, а также сборные строительные конструкции. Из ЦАР Россия в последние несколько лет импортировала древесину, покрышки, кокосовые орехи, руду, обувь и так далее.