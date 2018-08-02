Четыре рычага, которые Китай может применить в торговой войне с США

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Торговая война между США и Китаем может не ограничиться обоюдным введением импортных пошлин

Пока что торговая война между Соединенными Штатами и Китаем ограничена взаимным введением таможенных пошлин.

Две крупнейшие экономики мира грозят друг другу новыми санкциями, при этом основная порция угроз исходит от президента Трампа.

С января Вашингтон ввел ограничения на импорт сотен наименований китайских товаров. Пекин ответил повышением своих тарифов.

Но у китайских властей есть еще по меньшей мере четыре мощных инструмента, которые они могут задействовать в этой битве.

1. Осложнить жизнь американским компаниям

Для этого есть несколько способов. Власти могут усложнить таможенные процедуры, ввести новые правила и поднять стоимость производства для международных компаний, работающих в Китае.

"У Китая есть опыт введения подобных мер, и это явно беспокоит американский бизнес", - говорит профессор экономики Университета Сиракуз Мэри Лавли.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые эксперты сомневаются в том, что Китай пойдет на эскалацию в торговой войне с США

"Но подобная стратегия обернется высокой ценой для обеих сторон. Такие меры снизят вероятность того, что экспортеры будут инвестировать в китайский и американский рынки. Это снижает конкуренцию, вызывает рост цен и ограничивает выбор для потребителей", - добавляет она.

2. Постараться изолировать Соединенные Штаты

В отличие от США, где пребывание на посту президента ограничено двумя сроками, в Китае с недавнего времени таких ограничений нет. Это означает, что на председателя Си Цзиньпина не давит необходимость добиваться немедленных, краткосрочных успехов.

Это относится и к торговле. Китайские власти могут неспешно ткать свою сеть торговых альянсов с другими странами, постепенно изолируя Вашингтон.

Некоторые аналитики считают, что это уже происходит в виде заигрываний Пекина со странами Европы, Азии, да и американского континента.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У Си Цзиньпина, в отличие от Трампа, нет ограничений по срокам пребывания на посту лидера страны

Некоторые считают, что Китай захватит лидирующие позиции в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) - торговом соглашении между Австралией, США и несколькими странами тихоокеанского региона.

После того как в январе 2017 года Трамп подписал указ о выходе США из этого соглашения, работа по его ратификации практически остановлена.

Новые альянсы могут появиться еще и потому, что Китай - не единственная страна, в адрес которой президент Трамп ввел новые торговые пошлины. Еще два члена ТТП - Канада и Мексика - погрязли в торговых спорах с Вашингтоном. Добавьте сюда еще и Европейский союз.

3. Девальвировать юань

Если Китай решит пойти в лобовую атаку, он девальвирует юань. Снижение курса китайской валюты произведет двойной эффект: удешевление китайского экспорта и подорожание американских товаров в Китае.

Это особенно касается товаров, облагаемых в Китае более высокими импортными пошлинами.

Однако принять такое решение будет не так-то просто.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Китай ранее уже обвиняли в искусственном поддержании низкого курса юаня

"Китай может либо вложить деньги в свою экономику и поддержать местных производителей, либо же решит девальвировать юань", - говорит экономический обозреватель Брайан Борзиковский.

Такая валютная атака приведет к немедленному результату, но оружие это обоюдоострое. Девальвационные ожидания могут привести к тому, что на финансовых рынках начнут обменивать юань по еще более низкому курсу, чем планировалось, а это может дестабилизировать китайскую экономику.

Если китайская валюта будет девальвирована, пошлины, налагаемые на китайские товары, будут иметь меньший эффект. Но американцы могут скомпенсировать это еще более высокими тарифами, и торговый спор выйдет на новый виток.

4. Избавиться от части американских долговых обязательств

Китай накопил американских долговых обязательств на 1,17 трлн долларов. Некоторые экономисты предупреждают, что Пекин может сбросить часть этих бумаг в ответ на агрессивную торговую политику Дональда Трампа.

Последние 20 лет Пекин в огромных объемах скупал ценные бумаги американского казначейства, рассматривая их как надежное вложение денег. В виде процентов с этих бондов Китай уже получил миллиарды долларов.

Если Китай решит продать значительный объем этих бумаг, это произведет эффект землетрясения, круги от которого разойдутся по всем мировых рынкам.

Резкий скачок предложения американских бондов значительно снизит их цену. Это приведет к росту стоимости кредитов для американских компаний и потребителей.

В результате могут замедлиться темпы роста американской экономики.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Китай скупил огромный объем ценных бумаг казначейства США

Аналитики указывают, однако, что падение стоимости американских ценных бумаг больно ударит и по их держателю - Китаю. Стране будет сложно найти столь же надежные инвестиционные инструменты.

Уязвимость Китая

Многие аналитики считают, что Китай не пойдет на дальнейшую эскалацию конфликта и не выйдет за пределы войны торговых пошлин.

"Китай намного уязвимее Соединенных Штатов в торговой войне. Американская экономика крупнее и более эффективна", - говорит Скотт Кеннеди, эксперт по китайской экономике вашингтонского Центра стратегический и международных исследований.

Media playback is unsupported on your device Кто пострадает от торговой войны США с Китаем?

Скотт Кеннеди считает, что Китай действительно может осложнить жизнь американским компаниям, работающим на его территории, но это будут изолированные случаи.

С ним, однако, не согласен лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц, утверждающий, что Китаю легче пережить этот шторм.

"У него есть инструменты и ресурсы, чтобы поддержать пострадавших в торговой войне. Китай сидит на резервах в три триллиона долларов", - напоминает он.

Единственное, о чем можно с уверенностью утверждать, - это то, что такая война может выйти за пределы двух стран и оказать дестабилизирующее влияние на мировые рынки.