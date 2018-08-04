Правда ли, что алкоголь предотвращает деменцию?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Злоупотребление алкоголем, несомненно, наносит вред нашей умственной деятельности. Но есть ли какая-нибудь польза от спиртного, если пить умеренно?

Что значит "умеренно"?

Есть люди, которые пьют каждую неделю, но при этом не перебирают.

Пить умеренно обычно означает потреблять 7-14 стандартных порций алкоголя в неделю. В Британии это эквивалентно шести пинтам (3,4 литра) пива средней крепости или семи бокалам вина.

Рекомендации британской службы здравоохранения гласят, что регулярное потребление не более чем 14 порций в неделю сопряжено с низким уровнем риска здоровью.

Малопьющие - это те, кто потребляет от одной до семи порций в неделю.

(В России стандартная доза/порция содержит примерно 10 граммов чистого алкоголя. В различных странах эта величина может отличаться - прим. Би-би-си).

Значит, пить в меру можно?

Результаты исследования довольно противоречивы, поэтому прямого ответа на этот вопрос нет.

Некоторые исследователи утверждают, что одна-две порции алкоголя в день (особенно красного вина) могут принести пользу здоровью. Другие ученые настроены по этому поводу скептически.

Исследование, результаты которого опубликованы в издании British Medical Journal, говорят о том, что умеренные потребители спиртного менее подвержены риску деменции по сравнению с малопьющими и потребляющими алкоголь в излишних количествах.

Однако причина может крыться в том, что эти люди как правило ведут в общем здоровый образ жизни, реже курят и лучше питаются.

Другое исследование ученых из США свидетельствует о том, что потребление алкоголя даже в умеренных количествах может повысить риск деменции.

Фактчек Би-би-си

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В большинстве стран существуют рекомендуемые минздравом нормативы безопасного потребления алкоголя - они, впрочем, сильно отличаются в разных культурах.

Издание British Medical Journal опубликовало еще одно исследование, вносящее дополнительную путаницу в и без того достаточно противоречивую картину.

Это исследование обнаружило, что у людей, не потреблявших алкоголь в среднем возрасте, выше шансы в старости заболеть деменцией, чем у тех, кто в эти годы умеренно пил.

Значит ли это, что непьющие люди ради собственного здоровья должны теперь начать прикладываться к бутылке? Ответ: почти наверняка нет.

Есть несколько причин, по которым к выводам этого исследования нужно относиться осторожно.

Во-первых, его авторы могут лишь констатировать тот факт, что среди людей, за которыми велось наблюдение, деменцией заболело больше непьющих, чем пьющих.

Но они не могут утверждать, что само по себе воздержание от алкоголя вызывает деменцию.

Некоторые люди в этой группе могли раньше много пить, или же они могли отказаться от алкоголя по состоянию здоровья.

Исследование отражает лишь короткий промежуток их жизни, в течение которого одна группа потребляла алкоголь, а другая нет. У некоторых из этих людей к тому времени уже могли начаться проблемы со здоровьем.

В этой области было проведено несколько исследований, результаты которых противоречили один другому.

Как алкоголь поражает мозг?

Потребление алкоголя нередко приводит к повышенному давлению и высокому уровню холестерина в крови.

Это, в свою очередь, может привести к повреждению кровяных сосудов, снабжающих кровью мозг и вызвать васкулярную (сосудистую) деменцию. Кроме того, может быть нанесен ущерб функции памяти.

Люди, долго и сильно пьющие, включая запойных пьяниц и алкоголиков, больше всего рискуют повредить себе таким образом мозг и развить деменцию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Недавнее исследование, проведенное во Франции, обнаружило, что люди, пристрастившиеся к алкоголю и заработавшие себе на этой почве проблемы со здоровьем, имеют в три раза больше шансов заполучить еще и деменцию.

Сильно пьющие люди чаще других курят, страдают от депрессии и ведут нездоровый образ жизни. Все это тоже повышает риск деменции.

Авторы другого исследования, проведенного в 19 странах, обнаружили, что регулярное злоупотребление алкоголем сокращает жизнь на один-два года.

То же исследование предупреждает, что люди, выпивающие более 18 порций алкоголя в неделю, рискуют сократить свою жизнь на четыре-пять лет.

Но есть же какой-то безопасный уровень?

Главный врач Великобритании утверждает, что любое употребление алкоголя несет в себе риск для здоровья.

Чем больше вы регулярно употребляете спиртного, тем выше риск развития различных заболеваний. Среди них - болезни печени, рак, инфаркт и инсульт.

Действующие в настоящее время в Британии рекомендации гласят, что мужчинам и женщинам следует потреблять не более 14 порций алкоголя в неделю.

Эксперты говорят, что употребление алкоголя в этих пределах, отказ от попоек и полное воздержание от спиртного на несколько дней каждую неделю снижают риски заболеваний и вероятность получения травм и увечий.

Сколько порций алкоголя в разных напитках (норма в Британии)?

Большой бокал вина - 3 порции

Пинта (568 мл) крепкого пива - 3 порции

Стандартный бокал вина - 2 порции

Пинта легкого пива - 2 порции

Бутылка пива - 1,7 порции

Маленькая рюмка водки - 1 порция

Источник: Британская служба здравоохранения (NHS)