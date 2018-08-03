СМИ России: санкции оказались менее страшными, чем предполагалось

В обзоре российских газет за 3 августа:

"Коммерсант": США не будут терпеть поведение Путина

Российские газеты комментируют "сокрушительные" санкции, которые готовят американские сенаторы. "Коммерсант" отмечает, что "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2018 года" был внесен в Сенат республиканцем Линдси Грэмом через две недели после саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Трамп позитивно оценил переговоры с Путиным, но его противники в конгрессе США перешли в контрнаступление. И причина - не просто недовольство Трампом на встрече с Путиным в Хельсинки, но и тревога за приближающиеся выборы в конгресс США.

По мнению авторов инициативы, Россия по-прежнему имеет необходимые ресурсы для вмешательства в американскую политику. Издание цитирует Грэма, который призывает вводить санкции до тех пор, пока Путин "не прекратит вмешательство в избирательный процесс в США, не откажется от кибератак против американской инфраструктуры, не покинет Украину и не оставит попытки создания хаоса в Сирии".

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс подтвердил, что Россия "использует различные способы влияния: с помощью СМИ, соцсетей, интернет-ботов, субъектов, которых она нанимает, своих доверенных лиц".

По мнению гендиректора РСМД Андрея Кортунова, инициатива законодателей обусловлена сразу несколькими факторами. "В конгрессе есть неудовлетворенность Хельсинки и преобладающее мнение о том, что Трамп так и не смог добиться от Путина недвусмысленного и безоговорочного обещания не вмешиваться в выборы", - говорит Кортунов. Кроме того, конгрессмены обеспокоены собственным переизбранием.

Ключевые положения законопроекта перечислены на сайте сенатора Грэма: создание Бюро по киберпространству, принятие акта о защите целостности систем голосования, который позволит Минюсту предъявлять федеральные обвинения за взлом электоральных систем. Также в планах новые санкции в отношении политических деятелей, олигархов, членов их семей и других лиц, "причастных к незаконным действиям от имени Владимира Путина".

Издание The Bell пишет, что законопроект о санкциях оказался менее страшным, чем предполагалось. Запрет на работу с российским госдолгом предложено ограничить только будущими выпусками ОФЗ, уже выпущенные бумаги инвесторов продавать не заставят. Зато проект предлагает ввести новые санкции против олигархов и чиновников, их тяжесть только предстоит оценить.

Пока можно сделать вывод, что санкции против российской финансовой системы будут легче, чем предполагалось. В законопроекте, например, ничего не говорится о санкциях против банков.

"Ведомости": право платить налоги в России предоставят всем

Стать российским налоговым резидентом, возможно, будет проще, пишут "Ведомости". Фонд "Сколково" предложил давать такой статус любому, кто готов провести в стране три месяца.

Для смены статуса достаточно подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) и провести в стране 90 дней в течение года, следует из законопроекта, который уже направлен в правительство.

Сейчас российское налоговое резидентство получает тот, кто провел в стране более 183 дней в году. Российская ставка НДФЛ 13% - одна из самых низких в мире, что может создать высокий спрос на местное резидентство, в том числе у высокооплачиваемых специалистов из сферы IT, уверены авторы законопроекта.

Юристы и предприниматели к идее отнеслись неоднозначно. Инструмент, возможно, будет интересен тем, кто способен работать удаленно, говорит вице-президент по развитию бизнеса Geneva Management Group Максим Федоров. Но если у человека есть центр жизненных интересов в другой стране, он может столкнуться с претензиями ее налоговиков, предупреждает он.

Такой критерий при определении налогового резидентства использует большинство стран, отмечает партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. Они не освободят от налогов человека только потому, что тот получил резидентство еще и в России, в итоге выплата налога станет головной болью, предупреждает он.

В то же время некоторым решившим взять российское резидентство, перемена будет выгодна. Например, по договору со Швейцарией человек сможет платить налог с доходов от недвижимости в России, указывает Федоров.

В таком случае, если человек будет налоговым резидентом Швейцарии и России, в отношении дохода от недвижимого имущества в России будет применяться ставка НДФЛ 13%, а не 30% (как для нерезидентов), тогда как в Швейцарии такой доход вообще не будет облагаться налогом.

Давать подобный выбор для иностранных специалистов - хорошая идея, считает партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов: это может стать первым шагом для всеобщего снижения сроков продолжительности пребывания в России до 90 дней.

Вряд ли этот шаг вернет многих обратно, добавляет основатель стартапов Prisma и Capture Technologies Алексей Моисеенков. Поправки не убедят российских предпринимателей, живущих за рубежом, платить налоги в России, считает основатель игровой компании Nival Сергей Орловский (сам он платит их на Кипре). Они не доверяют российскому правительству. С ним согласна соосновательница разработчика кольца безопасности Nimb Екатерина Романовская: проблема не в размере налогов, а в том, что нет прозрачности в их начислении и доверия к налоговой системе.

"Дождь": четыре версии убийства журналистов в ЦАР

Журналист Максим Шевченко, друг Орхана Джемаля, решил провести собственное расследование убийства Джемаля и еще двух россиян в ЦАР, сообщает телеканал "Дождь".

Шевченко предложил российским властям поддержать его идею по созданию независимой расследовательской группы, ставя в пример Михаила Ходорковского, который также анонсировал свое расследование.

"Я готов помочь в создании и в работе, в организации деятельности группы независимых военных журналистов, профессионалов, с боевым опытом, в том числе служивших в Вооруженных силах, которые были друзьями Орхана или просто уважали его, или просто которых интересует истина. И мы, безусловно, докопаемся до сути, кто стоял за убийством", - заявил Шевченко.

По его словам, убийство трех журналистов в ЦАР вызывает "массу вопросов", и он уверен, что помочь в расследовании могут поездки в другие страны и поиски не только в России и ЦАР.

По мнению Шевченко, есть четыре версии убийства: нападение с целью грабежа, убийство бойцами частной военной компании Вагнера, расследование о которой хотели сделать журналисты, убийство в рамках борьбы действующих в ЦАР группировок боевиков, которых могут поддерживать французские спецслужбы. Четвертую версию он назвал конспирологической и не стал озвучивать.

Версию грабежа он считает несостоятельной, так как, по его словам, боевикам было выгодней сохранить россиянам жизнь и потребовать за них большой выкуп. Версию причастности бойцов ЧВК Вагнера к убийству он также отверг: по его мнению, фильм о ЧВК увидели бы немногие и разоблачения организаторы кампании не боялись.

Шевченко предположил, что водитель был в сговоре с напавшими, иначе бы его убили первым, чтобы остановить машину. Ранее в Центре управления расследованиями, для которого журналисты поехали в ЦАР собирать информацию о ЧВК, сообщили, что водителя им рекомендовал представитель миссии ООН в Центральной Африке.

В МИД России и в инфоцентре ООН в Москве заявили, что в миссии ООН в ЦАР отрицают, что кто-либо из сотрудников рекомендовал россиянам водителя.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си