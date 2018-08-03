Пресса Британии: США под прицелом России

В обзоре британской прессы:

Россия хочет расколоть американское общество

Times развивает тему предполагаемого вмешательства России в американские выборы - как прошлые, так и будущие.

На специальном совместном брифинге руководители различных американских спецслужб сделали крайне категоричное заявление о непрекращающихся усилиях со стороны России по подрыву американской демократии.

Министр внутренней безопасности Кирстен Нилсен во время своего редкого появления перед журналистами в Белом доме заявила: "Россия пыталась вмешаться в предыдущие выборы и продолжает проводить враждебную по отношению к США деятельность и сегодня".

По ее словам, ФБР выявило "преступные попытки подавить голосование, предоставить нелегальное финансирование, кибератаки против инфраструктуры, компьютерное вмешательство, направленное против членов избирательных комиссий, а также целый набор всевозможного рода иных как открытых, так и тайных попыток оказать влияние, манипулировать информацией, влиять на экономические ресурсы и эскалировать раскол в американском обществе".

Дэн Коутс, директор национальной разведки, заявил: "Мы продолжаем наблюдать широкомасштабную кампанию со стороны России в попытке ослабить и расколоть Соединенные Штаты".

"Мы делаем все, что в наших силах для проведения полностью легитимных и вызывающих всеобщее доверие выборов", - добавил он.

Президент Трамп, пишет газета, пообещал в четверг "широкие, охватывающие все правительственные ведомства" усилия по защите предстоящих в США в ноябре промежуточных выборов от иностранного вмешательства.

Биржа не верит в инвестиции в Дальний Восток

Как сообщает Financial Times, ориентированная на развитие горнорудных производств в Казахстане меднодобывающая компания Kaz Minerals потеряла свыше четверти своей рыночной капитализации после объявления о планах приобрести у Романа Абрамовича и некоторых его деловых партнеров крупный меднодобывающий проект в России за 900 млн долларов.

Акции компании на лондонской бирже упали на 27%. Причина - опасения инвесторов в связи с вторжением Kaz Minerals в отдаленные районы Дальнего Востока, где отсутствует необходимая инфраструктура.

До недавнего времени Kaz Minerals, во главе которой стоит миллиардер Владимир Ким, занималась преимущественно низкозатратным горнорудным производством в Казахстане. Некоторые акционеры компании полагали, что ее интерес к Баимскому месторождению на Чукотке ослаб после привлечения в июне китайских партнеров для разработки другого проекта.

"Проект станет немалой проблемой для Kaz Minerals - он высокозатратный и очень труден для разработки из-за крайне низких температур, - приводит FT мнение аналитика компании Numis Securities. - Учитывая недавнее падение цен на медь, можно понять нервозность рынка в связи с этой сделкой. Однако не следует забывать, что Kaz Minerals завоевал доверие инвесторов своими до сих пор крайне успешными операциями".

Kaz Minerals считает Баимское месторождение одним из самых значительных в мире запасов меди "с потенциалом превратиться в крупномасштабное, низкозатратное открытое меднодобывающее производство". Медь считается одним из самых перспективных металлов, стоимость которого будет расти с ростом возобновляемой энергии и отказом от углеводородов.

По оценкам Kaz Minerals, на разработку месторождения уйдет восемь лет, обойдется она в 5,5 млрд долларов. За первые десять лет работы там рассчитывают добывать 200 тыс тонн меди и 400 тыс унций золота ежегодно. Запасов месторождения хватит на 25 лет работы. Гендиректор Kaz Minerals Олег Новачук заявил, что опыт работы компании в Казахстане подтвердил ее способность работы на крупных проектах.

В рамках программы регионального развития российское правительство финансирует проведение электроэнергии в район Баимского а также строительство дороги, которая свяжет месторождение с находящимся на расстоянии 700 км ближайшим портом.

По словам Новачука, причина, по которой Абрамович и его партнеры продают месторождение, заключается в том, что "у них нет опыта работы над проектами такого масштаба".

900 млн долларов Абрамович и его деловые партнеры, в числе которых президент металлургической и горнодобывающей компании Evraz Александр Абрамов, получат в виде сочетания наличности и акций.

Рекордная жара накроет Европу на выходных

Times рассказывает о самом жарком дне в истории Европы, который ожидается в эту субботу.

Арктические олени ищут тени в дорожных туннелях, самый большой ледник Швеции растаял, а Франция столкнулась с нехваткой улиток.

Туристам и местным жителям рекомендуют пить больше воды, избегать солнца, носить легкую одежду из натуральных тканей, питаться легкими блюдами, максимально охлаждать свои квартиры и даже избегать лишних усилий.

Синоптики ожидают, что в Испании и Португалии будет настолько жарко, что температура поднимется выше 48 градусов - европейского рекорда, зафиксированного в Афинах в 1977 году.

Во Франции в южных регионах температура, вероятно, поднимется выше 40. Альпинистам, находящимся во французских Альпах, чиновники посоветовали отложить восхождения из-за риска падения горных пород и нестабильных снега и льда.

В Швеции ученые зафиксировали беспрецедентное таяние ледника Кебнекайсе. С начала июля растопились четыре метра снега и льда. Этот ледник считался высшей точкой в Швеции, но теперь он ниже северного пика, который состоит из скалы.

В Норвегии, где температура достигла 31,2 градусов, водителям советуют остерегаться оленей и овец, укрывающихся от солнца в дорожных туннелях.

Но не все страдают от небывалой жары. Немецкие виноделы на берегах Рейна начнут сбор урожая на три недели раньше обычного, и урожай ожидается хороший.

В Доломитовых Альпах в Италии дети купаются в озере Ландро недалеко от Кортина-д'Ампеццо, популярном среди лыжников и конькобежцев зимой, когда температура может упасть до минус 30.