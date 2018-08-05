Растения и насекомые крупным планом: лучшие снимки конкурса садовых фотографов

Конкурс International Garden Photographer of the Year, объявил победителей проекта Macro Art - специальной премии за лучшие снимки крупным планом.

В проекте участвовали фотографы из Хорватии, Китая, Нидерландов, Словакии, США, Испании, России, Ирландии и Соединенного Королевства.

Первое место занял Петар Сабол из города Горикан в Хорватии с макрофотографией поденок (мух-однодневок).

Правообладатель иллюстрации Petar Sabol

Сам Петар Сабол так описал свою работу: "Великолепный, богатый свет нового дня озаряет двух поденок, греющихся на подсвеченном маке".

Работа фотографа будет представлена на выставке в Королевском ботаническом саду, Кью, на западе Лондона в феврале 2019 года.

Мы собрали фотографии некоторых других победителей и особо отмеченные работы проекта Macro Art.

2 место: Цветок кровохлебки, фото Яна Гилмора из Западного Йоркшира.

Правообладатель иллюстрации Ian Gilmour

"Только с помощью макрообъектива можно оценить истинную красоту этих крошечных цветов", - говорит фотограф.

3 место: Распускание, Национальный парк Кингс-Каньон, Калифорния, автор фото: Эшли Мур

Правообладатель иллюстрации Ashley Moore

"На закате нежный солнечный свет подчеркивал плотно свернутое соцветие этой фацелии. С первого взгляда казалось, что это гусеницы", - рассказывает Эшли Мур.

Финалист: листок бодхи, автор фото: Лотте Гронкьяер-Фунч, Копенгаген

Правообладатель иллюстрации Lotte Grønkjær-Funch

"Я купила этот лист бодхи [Ficus religiosa] в местном цветочном магазине и подложила под него белокрыльник, чтобы появились богатые оттенки", - говорит Лотте Гронкьяер-Фунч.

Финалист: Прыгающий паук, автор: Ричард Кубица, Маява, Словакия

Правообладатель иллюстрации Richard Kubica

"Я использовал макрообъектив и лупу и фокусировку, чтобы показать все части этого удивительного маленького хищника", - рассказал Ричард Кубица.

Финалист: Анемон, автор: Джеки Паркер, Бакенгемшир, Англия

Правообладатель иллюстрации Jacky Parker

"Этот снимок - отредактированный образ прекрасного весеннего белого цветка Anemone coronaria, также известного как маковый анемон, испанский ноготок или ветряк", - говорит Джеки Паркер.

Финалист: Пальчатокорник Фукса, автор: Найджел Буркит, Беркшир, Англия

Правообладатель иллюстрации Nigel Burkitt

"Мне нравится находить дикие орхидеи, на них очень приятно смотреть. Эта подсвеченная сзади Dactylorhiza fuchsii выглядела такой яркой, мерцающей, как драгоценный камень", - рассказывает фотограф.

Особо отмеченная жюри работа: Фотонная нега V, автор Петар Сабол, Хорватия

Правообладатель иллюстрации Petar Sabol

"Я использовал звездный светофильтр, чтобы создать такой необычный и драматический эффект и запечатлеть луч света, направленный на растение и трех мраморных белых бабочек", - рассказал Петар Сабол:

Особо отмеченная жюри работа: Мать, автор фото: Роб Бланкен, Винвуден, Нидерланды

Правообладатель иллюстрации Rob Blanken

"Недавно отложенная икра и сверкающий свет создают контраст с темной головой амфибии", - говорит Роб Бланкен.

Особо отмеченная жюри работа: В огне, автор: Клаудиа де Йонг, Лапландия

Правообладатель иллюстрации Claudia de Jong

"Начало весны пробуждает маленькие язычки огня на земле земли - это мох Polytrichum strictum. Двойная экспозиция помогла мне добавить снимку больше глубины и яркости", - говорит автор снимка.

Особо отмеченная жюри работа: Небеса, автор: Петар Сабол, Хорватия

Правообладатель иллюстрации Petar Sabol

"Чтобы получить пузырьки, я использовал специальные линзы: идеальное дополнение к величию созданий природы", - говорит Сабол.

Особо отмеченная жюри работу: Замерзший болотный мох, автор: Тина Клаффи, Ирландия

Правообладатель иллюстрации Tina Claffey

Тина Клаффи: "При температуре ниже нуля я заметила, что болотный мох Sphagnum mosses замерз под водой, сохранился в своей мистической изумрудной красоте".

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