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Протяженность Синайского пути - 220 км. Это 12-дневный маршрут, который с 2015 года обслуживают три бедуинских племени. Он берет начало от залива Акаба и заканчивается на вершине самой высокой точки Египта - горы Катерин.

Правообладатель иллюстрации Nour el Din Sherif

Гору Катерин туристы, идущие по Синайскому пути, видят издалека. Согласно христианской традиции, ангелы перенесли тело Святой Екатерины на вершину горы после ее мученической смерти во времена Римской империи.

Сейчас на вершине находится небольшая православная часовня, а в нескольких километрах рядом - один из древнейших и красивейших монастырей - основанный в IV веке и действующий доныне Синайский монастырь Святой Екатерины.

Правообладатель иллюстрации Nour el Din Sherif

Закат на фоне Суэцкого залива. Благодаря своему расположению Синайский полуостров дает путешественникам уникальную возможность увидеть, как солнце заходит в Африке, а на следующее утро восходит в Азии.

Правообладатель иллюстрации Nour el Din Sherif

В этом году длина пути увеличилась до 550 км. Для его преодоления теперь требуется 42 дня. Благодаря этому к обслуживанию маршрута подключилось еще пять племен бедуинов, которые раньше были оттеснены от туристических потоков.

Путешественники, отправившиеся по Синайскому пути, увидят самые красивые места полуострова. Организаторы маршрута надеются, что он изменит представление о Синайском полуострове как о рассаднике терроризма.

Правообладатель иллюстрации Nour el Din Sherif

Большинство терактов были совершены не здесь, а на севере полуострова, который закрыт военными для посещений.

Правообладатель иллюстрации Nour el Din Sherif

Бедуины племен Музейна и Алекат сидят в пещере, укрываясь от палящего полуденного солнца. Сейчас примерно 50 бедуинов из восьми племен выполняют обязанности поваров, гидов, обслуживающего персонала и продавцов.

Правообладатель иллюстрации Wael Hussein Al Sayed

Юные бедуины также выходят на маршрут, чтобы в будущем заменить взрослых. Одна из целей этого похода - передать традиции от одного поколения бедуинов другому.

Правообладатель иллюстрации Wael Hussein Al Sayed

Мальчики-бедуины отправляются в путь со своими отцами или братьями. Это интенсивный курс молодого проводника: их учат загружать поклажу на верблюда, прокладывать маршрут, находить воду, им надо запомнить названия мест и факты из истории края.

Правообладатель иллюстрации Nour el Din Sherif

За три года более 500 туристов из Египта и других стран уже прошли по Синайскому пути. Эта группа проходит рядом с небольшой часовней, находящейся в укромном уголке на горе Синай, которую почитают священной одновременно в трех религиях: иудаизме, христианстве и исламе.

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У подножия горы Синай расположен православный греческий монастырь Святой Екатерины. Монастырь действует с IV века, что делает его одним из древнейших непрерывно действующих монастырей в мире. Укреплённое здание монастыря построено по приказу императора Юстиниана в VI веке и с этого времени служит центром притяжения бесчисленных паломников.

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Проходящие горными тропами на протяжении столетий паломники и туристы оставляют на камнях свои инициалы и прочие памятные записи.

Правообладатель иллюстрации Wael Hussein Al Sayed

Гид Нассер Мансур из племени Джебелия рассказывает туристам о горных породах и местных растениях.

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Местная фауна отличается значительным разнообразием.

Правообладатель иллюстрации Wael Hussein Al Sayed

Племена бедуинов Гараша и Алекат живут в южной части Синая. Вдалеке видна территория другого племени.

Правообладатель иллюстрации Wael Hussein Al Sayed

У бедуинов складываются особые отношения с верблюдами - ведь всю жизнь они живут рядом. Верблюдов кормят, поят и лечат, если они заболеют. По сути к ним относятся как к членам семьи.

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