Южная Корея борется с порно, снятым скрытой камерой. Пока безуспешно

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выявить спрятанные камеры гораздо сложнее, чем подобных нарушителей (постановочное фото)

Помню момент, когда мне впервые рассказали о проблеме со скрытыми камерами в Южной Корее.

Я только-только прилетела в Сеул и отправилась на велосипедную прогулку с подругой. По пути я решила сходить в общественный туалет, находившийся на берегу реки Ханган.

"Только проверь, нет ли там камер", - сказала мне подруга. Я посмотрела на нее и рассмеялась. Но она не шутила.

Многие женщины говорили мне, что в первую очередь в общественном туалете в Южной Корее они проверяют, нет в стене дыр или камер. На всякий случай.

Все дело в том, что страна переживает эпидемию "бытового порно" - снятого тайно, с помощью скрытой камеры.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие жительницы Южной Кореи осматривают кабинку общественного туалета, чтобы их не сняли на камеру

Камеры устанавливают, чтобы записать, как женщины, а иногда мужчины, раздеваются и справляют нужду в туалете. Иногда их находят в примерочных магазинов одежды, в раздевалках спортзалов и бассейнов. Такие видео затем появляются на порносайтах.

Активисты в Сеуле говорят о необходимости бороться с этим явлением, чтобы оно не распространилось в других странах.

Каждый год в полицию поступает около шести тысяч заявлений из-за порнографии, снятой на скрытую камеру. В 80% случаев пострадавшие - женщины.

По всей видимости, есть еще сотни случаев, когда жертвы предпочитают не сообщать о произошедшем. Зачастую такие видео снимают люди, которых пострадавшие считали друзьями.

Би-би-си поговорила с женщиной, которую сняли на видео под столом в ресторане. Ее собеседник незаметно включил камеру на телефоне, направив ее под юбку. Девушка заметила это и вырвала у него смартфон. Там она обнаружила и другие подобные видео и переписку в чате, где ее обсуждали.

"Когда я увидела этот чат, я была очень шокирована; в голове все затуманилось, и я начала плакать", - сказала Ким (имя изменено). Она обратилась в полицию, но после того как написала заявление, она почувствовала себя еще хуже.

Image caption Ким опасалась обвинений, что она сама спровоцировала нарушителя

"Я постоянно думала, а что подумают другие люди? Не посчитает ли полицейский, что моя одежда была чересчур откровенной? Что я выгляжу как дешевка?" - сказала она.

"В полицейском участке я чувствовала себя одиноко. Мне казалось, что все мужчины пялятся на меня, будто я кусок мяса или какой-то сексуальный объект. Я была напугана", - добавила Ким.

"Я никому не сказала. Я боялась, что меня обвинят. Я боялась, что моя семья, друзья и окружающие будут смотреть на меня так, как те мужчины". - пожаловалась девушка.

Виновника в итоге не привлекли к ответственности.

Не только в Корее

Южная Корея считается одной из самых продвинутых стран в области цифровых технологий. Здесь самый большой процент наличия смартфонов в мире - у 90% взрослого населения есть смартфон, а у 93% есть доступ в интернет.

Но именно из-за развития современных технологий становится все сложнее выявить преступления и поймать нарушителей.

В 2015 году певица Пак Су Ён организовала движение по борьбе с секс-преступлениями. Активисты хотели добиться запрета интернет-порталов с тайно снятыми секс-видео, в частности сайта Soranet.

Он насчитывал более миллиона пользователей. На этом интернет-ресурсе хранились тысячи видеороликов, которые были сняты и загружены без согласия оказавшихся в кадре женщин. Многие видео были сняты с помощью скрытых камер в туалетах или раздевалках, а также были загружены из мести бывшими партнерами.

Некоторые женщины, узнавшие об опубликованных видео, не справились с шоком и покончили с собой. Полиции удалось закрыть сайт в 2016 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Удаленные видео могут затем появляться на других сайтах в других странах

"Удалить эти видео можно, но главная проблема в том, что потом они появляются вновь", - говорит Пак Су Ён.

"На процесс сильно влияют дистрибуторы. В свою защиту сайты говорят, что им было неизвестно о том, что видео было снято с нарушением закона. Серьезно? Как они могли не знать об этом?", - возмущается она.

Певица хочет бороться с сайтами, распространяющими такие видео, и делать это нужно на международном уровне.

"Проблема цифровых секс-преступлений актуальна не только в Корее. Аналогичные случаи были зарегистрированы в Швеции и США. Но Южная Корея выделяется, благодаря прекрасно развитой инфраструктуре цифровых технологий и самому быстрому и доступному интернету в мире", - объясняет она.

"Поэтому онлайн-преступления против женщин впервые стали такой большой проблемой здесь. Вскоре эта проблема коснется и других стран. Нам нужно работать сообща, чтобы бороться с этой проблемой на международном уровне", - говорит Пак Су Ён.

В случае с подобными секс-видео у южнокорейской полиции возникают дополнительные проблемы как с поимкой преступников, так и с привлечением их к ответственности.

Специальные команды проверяют общественные места в Сеуле, выявляя спрятанные камеры. Но за время работы они ничего не нашли.

Image caption Некоторые преступники успевают быстро снять камеры, и их не находят во время осмотра

Пак Гван за два года осмотрела более полутора тысяч туалетов в сеульском районе Йонсан-гу. Мы присоединились к ней. Она рассказала, что ищет дыры в стенах, где могут быть спрятаны камеры.

"Я узнала, что поймать этих преступников очень не просто. Мужчины устанавливают камеры и снимают их уже спустя 15 минут", - объясняет она.

Людей задерживают. В прошлом году полиции поступило 6465 заявлений, задержаны были 5437 человек. Но лишь 119 из них получили тюремные сроки. Это всего 2% от числа задержанных.

Методы становятся изощреннее

Многие южнокорейские женщины считают, что зло остается безнаказанным. В центре Сеула собирались многочисленные демонстрации, и в эти выходные ожидается еще одна.

Пак Ми-хай возглавляет сеульское полицейское подразделение по расследованию секс-преступлений. В интервью Би-би-си она сказала, что отслеживать злоумышленников, использующих иностранные серверы, крайне сложно.

"Распространение подобного вида порнографии зачастую не является преступлением в других странах. То есть, даже если это уголовно наказуемо в Корее, провести расследование бывает невозможно, если это разрешено в другой стране или распространяется на иностранных сайтах".

"Даже когда мы блокируем интернет-страницу, они могут немного изменить адрес и вновь запустить сайт. Мы следим за каждым изменением адреса, но их методы становятся все изощреннее".

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption В стране прошли многочисленные акции с требованием ужесточить наказание за секс-преступления в интернете

"Наказание за такие преступления тоже не слишком серьезное. Сейчас виновного в распространении незаконного видео могут приговорить к одному году тюрьмы или штрафу в 10 млн вон (8900 долларов). Думаю, было бы справедливо ужесточить наказание", - говорит она.

"Но в первую очередь необходимо поменять восприятие людей. Чтобы навсегда избавиться от таких преступлений, нужно объяснять, какое воздействие такие видео оказывают на пострадавших", - добавляет Пак Ми-хай.

Тысячи женщин готовы в эти выходные выйти на улицы, чтобы заявить: "Моя жизнь не ваше порно". Это будет уже четвертая подобная акция в этом году.

Они заявляют о необходимости ужесточить наказание, увеличить процент дел, доведенных до суда, а также ввести более эффективные методы выявления преступлений.

А пока что нам придется каждый раз проверять туалет, чтобы выяснить, не наблюдают ли за нами.