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Утверждение. Президент США Дональд Трамп говорит, что не опаздывал на прием к королеве Елизавете II во время своего июльского визита в Лондон, а даже прибыл раньше.

Вердикт.Президент приехал к королеве вовремя, в соответствии с официальным графиком визита. Однако его заявление, что он ждал королеву 15 минут, тоже не соответствует действительности.

Президент Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге в Пенсильвании, отверг обвинения, прозвучавшие в ряде СМИ, что он якобы опоздал на прием к королеве. Трамп назвал их отвратительным примером фейковых новостей.

"Вот была такая фейковая история: президент на 15 минут опоздал на встречу с королевой - неправда!" - заявил он.

По словам Трампа, он прибыл даже раньше положенного времени.

"Я прибыл на 15 минут раньше и ждал вместе с женой. Это нормально - в конце концов мы ведь встречались с королевой, верно?" - добавил Трамп.

Так что же произошло на самом деле?

Давайте вспомним, как проходила встреча Трампа и королевы 13 июля.

Из прямых эфиров Би-би-си того дня видно, что когда стрелки часов уже приближалось к пяти вечера - назначенному времени встречи, королева стояла на помосте во дворе Виндзорского замка в одиночестве: Трамп еще не приехал.

Во время этого эфира некоторые журналисты в "Твиттере" отметили, что королева ждет Трампа уже довольно долго, а кто-то сказал, что она несколько раз посмотрела на часы.

"Ведущий Си-эн-эн Макс Фостер: королева ждет, что увидишь нечасто", - этот пользователь "Твиттера" отметил комментарий журналиста.

Так в самом ли деле королева была вынуждена дожидаться президента? Ответ - нет. Трамп приехал практически ровно в положенное время.

Как видно из записи прямого эфира, президент Трамп вышел из своего кортежа в 17:01, и сразу направился к королеве.

Image caption Вертолет Трампа приземлился в Виндзоре по расписанию - в 16:50

Image caption Трамп выходит из автомобиля - на часах 17:01

А что по поводу утверждения Трампа, что он вынужден был ждать? Прибыл ли президент на 15 минут раньше, как говорил?

Из записи эфира видно, что вертолет Трампа сел на площадку рядом с Виндзорским замком в 16:50, то есть точно по расписанию.

Допустим, президенту и первой леди понадобилось около пяти минут на то чтобы отстегнуть ремни, выйти из вертолета и сесть в машину, прибавим их.

Еще пять минут заняла поездка до места встречи. До двора замка от вертолетной площадки около 500 метров, на записях видно, что машина Трампа движется примерно со скоростью идущего человека - скажем, около 6,5 км в час. Добавим еще пять минут.

У нас получится 17:00, то есть почти точное время прибытия президента к королеве. Как мы видим, 15 минут ожидания не было.