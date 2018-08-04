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В Европе в эти выходные может быть побит температурный рекорд 1977 года. В Португалии бушуют лесные пожары, власти Испании сообщают о троих скончавшихся от теплового удара. Жители городов пытаются любым способом спастись от зноя.

Вот что происходит в Европе на фоне близких к рекордным температур.

Португалия: лесные пожары:

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Власти Португалии выпустили предупреждение в связи в крупнейшим лесным пожаром в регионе Алкарви. С огнем борются около 700 пожарных. В некоторых районах Португалии температура достигает 46 градусов Цельсия при национальном рекорде в 47,7.

Огнем охвачено около тысячи гектаров леса, одно поселение в районе пожара эвакуировано.

Франция: остановка реакторов и жара в зоопарке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Реакторы слишком сильно нагревали воду в реках, поэтому их отключили

Жара отражается на жизни и в других странах Европы.

Во Франции из-за пришедшей из Африки волны теплого воздаха закрылись четыре ядерных реактора. Как пояснили в энергетической компании EDF, реакторы остановили, чтобы избежать чрезмерного нагрева воды в реках, из которых берется и куда потом возвращается вода для их охлаждения.

В коммуне Ла-Флеш на севере страны от жары страдают животные в зоопарке. Смотрителям приходится кормить их фруктами, замороженными в кусках льда, чтобы облегчить их долю.

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Жители южного побережья Франции вооружаются шляпами и зонтами для защиты от солнца.

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Испания: трое погибших и массовые купания

Власти Испании сообщают, что за последнюю неделю в результате теплового удара скончались трое мужчин. На северо-востоке страны, на границе с Францией, тоже бушует пожар, который тушат с помощью самолетов и вертолетов.

Температура воздаха в испанских городах приближается к 44 градусам. Горожане купаются в фонтанах и массово выходят на пляжи.

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Германия: полицейские водометы поливают деревья

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На улицах немецких городов появились полицейские водометы, которые обычно используют для разгона толп демонстрантов. Сейчас их используют для полива деревьев. Один из них был замечен неподалеку от места работы Ангелы Меркель.

Нидерланды: плавится асфальт, сохнут реки

В Нидерландах, на границе с Германией, за минувшую неделю резко упал уровень воды в Рейне.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на падение уровня воды, Рейн остается пригодным для судоходства

Власти были вынуждены закрыть участки высокоскоростных шоссе, на которых из-за жары расплавился асфальт.

В городе Зволле, расположенном в центре страны, начали срезать ветви с тополей. Это объясняют тем, что ветки от жары становятся хрупкими и могут упасть, причинив кому-нибудь вред.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жительницы Амстердама, спасаясь от жары, улучают минуту для селфи

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сквер у знаменитого Рейксмюсеум в центре Амстердама заполнен загорающими и купающимися

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Промо-акция в Нидерландах: компания по продаже газированных напитков устроила в центре города площадку и искусственным снегом и Санта-Клаусом

Италия: пробки на дорогах

В Италии ожидается день рекордных пробок: отпускники массово возвращаются из поездок.

На севере страны по-прежнему рекордная жара, а на юге ожидается сильный град.

На площадях Рима бесплатно раздают воду всем желающим.

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уровень воды в реке По на севере Италии тоже резко упал

Швейцария: ледники закрывают тканью, собак обувают, рыб переселяют

Ронский ледник ледник на востоке кантона Вале в Швейцарии покрыли специальной изоляционной тканью, чтобы он не так быстро таял.

Этой практике уже несколько лет, однако нынешняя жара особенно плохо отражается на состоянии ледников.

По мнению ученых, столь сильную жару лишь отчасти можно объяснить глобальным потеплением: вероятность подобных рекордных температур существовала бы и без изменения климата, однако из-за происходящих климатических процессов она выросла вдвое.

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На этой неделе полиция Цюриха призвала владельцев собак покупать для них специальную обувь, чтобы защитить лапы от воздействия высоких температур.

Как сообщает вещательная корпорация SRF, полиция начала кампанию под названием "Хот-дог", в рамках которой рассказывает собаководам о том, как страдают лапы их питомцев при соприкосновении с раскаленным асфальтом.

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В нескольких швейцарских кантонах идут миссии по спасению рыбы из черезчур горячих водоемов. Многие виды рыб задыхаются в воде, температура которой выше 27 градусов. Температура в нескольких озерах Швейцарии на прошлой неделе достигла 25 градусов.

Из большинства подверженных риску водоемов рыб удалось переселить в более прохладную воду.

Страны Балтии: токсичные водоросли

В Балтийском море сейчас лучше не плавать: из-за жары в воде резко размножились некоторые виды водорослей, ядовитых для человека.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Купающихся в польском Гданьске водоросли не останавливают

Жителям Польши, Литвы и Швеции рекомендуют не заходить в воду.

Как говорят ученые из финского экологического института SKYE, водоросли распространялись столь сильно всего лишь несколько раз в за нынешнее десятилетие.

Впрочем, это дает ученым возможность изучить биологические свойства водорослей: раньше с материалом для исследования были проблемы, а теперь достаточно просто пойти на пляж с ведром.

Швеция: тающая гора

Ледяная шапка на пике Кебнекайсе в Швеции тает со скоростью несколько сантиметров в день. Ученые, наблюдающие за процессом говорят, что таким образом высочайшая вершина горы, увенчанная ледником, перестанет быть самой высокой точкой в стране.

В период со 2 по 31 июля ледник потерял 4 метра в высоте.

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"Нигде последствия глобального потепления не видны так ясно, как здесь", - говорит профессор географии Стокгольмского университета Гунхильда Росквист.

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