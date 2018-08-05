Цитаты Муссолини, футболка с Путиным, борьба с миграцией: кто такой Маттео Сальвини, новая звезда итальянской политики

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Министр внутренних дел и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини в одночасье стал одним из самых влиятельных итальянских политиков. Придерживаясь "северного" политического крыла, выступающего за разделение Италии и независимость северных итальянских провинций, Сальвини добивается контроля над иммиграцией, демонстративно ездит в Крым и даже цитирует Муссолини.

Сальвини много раз приезжал в Россию. Он высказывался в поддержку президента США Дональда Трампа и лидера французских ультраправых Марин Ле Пен, а также фотографировался на Красной площади в Москве в футболке с Владимиром Путиным.

В 2014 году он съездил в Северную Корею, после чего заявил: "Я рад, что поехал. Там есть прекрасное ощущение общества. Дети играют на улицах, а не в "Плейстейшен".

В конце июля Сальвини процитировал в своем "Твиттере" лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини. Он написал "Много врагов - много чести", прокомментировав так критическую статью о себе, опубликованную на сайте Affaritaliani.it. Твит он написал в день рождения итальянского диктатора.

В правительство он попал после того, кабинет министров под руководством Джузеппе Конте в июне 2018 года сформировался из популистских "Движения пяти звёзд" (на выборах его поддержала почти треть избирателей) и "Лиги", которой руководит как раз Маттео Сальвини. И теперь он превратился в одну из самых влиятельных фигур в итальянской политике.

Как все начиналось

Сальвини вступил в "Лигу Севера" (нынешняя "Лига") как раз в разгар ее требований независимости северных провинций от Италии в 1990 году. В партии всегда были уверены, что юг "тянет за собой" более финансово благополучный север, и члены движения не стеснялись петь песни о том, что южане "грязные" и "ленивые". Например, такие:

Плохо пахнет

Даже собаки бегут отсюда

Должно быть, это неаполитанцы

У них холера, катастрофа

И они никогда не моются с мылом.

Сальвини начал работать в газете и на радио партии еще тинейджером, найдя себе место в левом крыле движения - и носил футболку с Че Геварой.

В 1993 году в возрасте 20 лет Сальвини был избран в городской совет Милана. Шесть лет спустя его первой замашкой на популизм стало то, что он отказался пожать руку тогдашнему президенту Италии Карло Адзельо Чампи. "Нет, спасибо, но вы меня не олицетворяете", - сказал тогда он.

Антиюжные взгляды Маттео Сальвини даже повлияли на его личную жизнь. В 2003 году он женился на Фабриции Иелуцци родом из Апулии на юге Италии, и свадьба получилась, по признанию супруги, неидеальной.

"Это было сумасшедствие", - рассказывает она Би-би-си. - Мои родственники из Апулии, а он с севера. На минуточку, на свадьбе с его стороны было четыре родственника, с моей - 200".

"Когда мы собирались резать торт, он снял рубашку и надел другую, зеленую - в цветах "Лиги", и все его друзья начали петь [антиюжные] песни "Лиги". Все мои родственники в другой части зала стали их освистывать. И это была моя свадьба!".

В 2010 году пара развелась.

Против иммиграции и ЕС

Сальвини, в 2004 году избрался в Европейский парламент от "Лиги Севера", где в разных созывах работал до 2013 года, когда стал лидером партии. В этот момент он внезапно сместил свой фокус: прежде врагом было итальянское государство, но теперь им стал Евросоюз.

"Когда построили неправильную Европу, мы поняли, что враг уже не просто Рим - он переехал в Брюссель", - говорит Алессандро Морелли, член "Лиги" и давний соратник Сальвини.

Новоизбранный лидер "Лиги" убрал слово "Северная" из названия партии и превратил ее в национальное движение. Однако, стиль остался - это понятные популистские высказывания о врагах, которые угрожают людям. Кроме Европы, он обозначил и другую проблему: иммиграция.

С 2014 года более 640 тысяч мигрантов достигли берегов Италии. Многие с тех пор покинули ее и уехали в другие европейские страны.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сальвини выступает против иммиграции, но однажды провел ночь в лагере мигрантов и снял об этом видео

"Он хамелеон, политик, меняющий цвет и форму для собственных политических выгод", - говорит о Сальвини Маттео Пуччарелли, автор книги "Анатомия популиста: реальная история".

Отношения с Россией

Сальвини не раз высказывался в поддержку российской власти, он считает законной аннексию Крыма и выступает за отмену санкций ЕС против России.

"К власти [в Италии] пришло правительство, которое хочет сделать то, что пообещало во время предвыборной кампании. Санкции против России бесполезны и вредны. Точка. Мы готовы перейти от слов к делу, но мы в Европе почти одни такие: одни против всего мира", - сказал Сальвини в интервью телеканалу "Россия 24".

В 2014 году он посетил Крым сразу после референдума о присоединении к России, а затем и Москву. В соцсетях разошлись его фотографии на Красной площади в футболке с изображением Владимира Путина.

"Я горжусь тем, что я первый европейский представитель, посетивший Крым на следующий день после референдума. Я постарался открыть торговые рабочие каналы для итальянского бизнеса в Крыму", - говорил тогда итальянский политик. После этого он ездил в Крым еще несколько раз.

В прошлом году "Лига" заключила соглашение о пятилетнем сотрудничестве с "Единой Россией". Среди вопросов, которые партии собираются совместно обсуждать на международных мероприятиях, названы терроризм, нелегальная миграция и безработица.

В июне этого года миллиардер Джордж Сорос предположил, что "Лига" может получать деньги от Кремля. "Не знаю, финансирует ли Путин партию, но это вопрос, ответ на который имеет право знать итальянское общество", - сказал Сорос во время поездки в Италию.

"Я никогда не получал лиры, евро или рубля из России", - ответил на это Сальвини. При этом он сказал, что считает Путина одним из лучших государственных деятелей в мире.

Обычный итальянец

Сальвини демонстрирует два явно противоречивых качества, которые нужны любому успешному политику-популисту: ясность посыла, но при этом готовность адаптировать его или отказаться от него, когда это будет нужно.

Он - наследник политической арены, сформированной Сильвио Берлускони. Бывший премьер-министр в прошлом превратил себя в главный бренд собсвтенного политического движения. Сальвини, похоже, решил сделать то же самое. Для этого были все предпосылки.

В 2014-2016 годы совет министров возглавлял левоцентрист Маттео Ренци, создавший себя по образу Билла Клинтона, Тони Блэра и Барака Обамы. Конечно, должен был появиться и анти-Ренци.

"К лучшему это или к худшему, Сальвини - "парень по соседству", - говорит его биограф Маттео Пуччиарелли. - Он типичный сын итальянских родителей, открытый, простой, с ним можно поговорить о чем угодно".

"Он живет в пригороде Милана в маленькой квартире, - добавляет он. - Любит футбол, красивых женщин, еду и фотографировать закаты. Он обычный итальянец".

Как ни удивительно, никому не удалось занять такое же место в итальянской политике, что и Сальвини. Маттео Ренци слишком занят идеями глобализации, речи амбициозного Берлускони, конечно, были понятны каждому, но миллиардер-коллекционер футбольных команд и романтических приключений - вряд ли тот, с кем бы вам хотелось выпить пива.

Комик Беппе Грилло, основатель "Движения пяти звёзд" - слишком яркий, чтобы быть понятным. Председатель совета министров Паоло Джентилони - сухой и настороженный по отношению к СМИ аристократ - кажется, с большим интересом обсуждал бы историю фресок, чем болтал по душам спростым избирателем.

Что он делает, о чем говорит

В декабре 2014 года Сальвини позировал полураздетым в зеленом галстуке для обложки "желтого" издания Oggi. Заголовок гласил: "Вы бы доверили Италию этому человеку?".

Сальвини возглавляет радиостанцию "Лиги" - радио "Падания". Несколько лет он проводит там прямую линию, где отвечает на вопросы публики.

Правообладатель иллюстрации Oggi Image caption "Вы бы доверили Италию этому человеку?", - гласит заголовок издания

Как и многие другие популисты, Сальвини активен в соцсетях, где публикует фото и видео своих публичных мероприятий. В мае 2017 года он снялся в небольшом видео о том, как провел ночь в центре для мигрантов Минео на Сицилии, самом большом лагере такого типа в Европе.

После этого визита он написал: "Я все больше убеждаюсь, что продолжается попытка этнического замещения одних людей другими. Это не миграция при чрезвычайных обстоятельствах, а организованная миграция, нацеленная на замещение итальянцев другими, итальянских работников другими".

"Сальвини использует слова и идеи, изначально развитые в ультраправых кругах, - говорит Валерио Ренци, автор книги "Политика бульдозера: "Лига" Сальвини и европейские правые". - Например, борьба против предположительной попытки этнического замещения европейцев. Это конспиративная теория. Сальвини переводит эти идеи на телевизионный язык - идеи, рожденные в инкубаторах ультраправых в Италии и Европе".

Заявления Сальвини обычно сопровождаются смесью из шуток и апокалиптических предостережений.

"150 мигрантов приедут в Венето на этой неделе, их распределят по региону, - говорил он слушателям во время своей прямой линии в феврале 2015-го. - Это этническое замещение, организованное Европой".

Во время своей кампании в 2018 году он называл мигрантов "армией на руку ворам и преступникам".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Итальянская партия радикалов протестует против позиции Сальвини по отношению к мигрантам в Риме

Вскоре после получения должности лидера партии Сальвини заявил о желании создать панъевропейскую ассоциацию националистических партий, которая может поменять направление политики Европейского Союза. Это ставит его в прямую оппозицию к президенту Франции Эммануэлю Макрону, который является де-факто лидером либерального движения на континенте. Возможно, схватка Сальвини-Макрон определит будущее ЕС.

"Риски в том, что он легитимизирует худшие порывы в стране, - говорит Пуччиарелли. - С культурной точки зрения, он открыл двери крайне негативным проявлениям, которые, возможно, были всегда, но не были заметны".

"Он смеется над всеми шутками, которые о нем ходят, - говорит его бывшая жена Фабриция Иелуцци. - Я никогда не видела, чтобы его задела шутка о нем самом. Не знаю, как он это делает, но он умеет позволить всему идти своим чередом".