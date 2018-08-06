СМИ России: пенсионная реформа: партия власти готова идти на уступки?

В обзоре российских газет за 6 августа:

"Ведомости": вынужденная дискуссия

21 августа в Госдуме пройдут большие парламентские слушания о повышении пенсионного возраста. Газета "Ведомости" не исключает, что единороссы перед вторым чтением законопроекта, которое намечено на осень, таким образом хотят обозначить свою готовность пойти на уступки, так как законопроект крайне непопулярен в обществе.

"Судя по всему, провал партии власти по рейтингам настолько очевиден, что она готова заранее обозначить уступки ко второму чтению, - приводят "Ведомости" мнение депутата от "Справедливой России" Олега Шеина. - Обвал рейтингов заставил их на это пойти, другого объяснения я не вижу".

Отсутствие общественной дискуссии, дорожной карты реформы, из которой было бы ясно, как и когда повышение возраста приведет к росту пенсий и как будут решаться социальные вопросы, подстегнуло протест и падение рейтингов, напоминает политолог Николай Миронов: "Людям не объяснили, почему для улучшения жизни надо именно менять пенсионный возраст, а не повысить, например, эффективность расходов бюджета и поднять налоги для богатых".

По его мнению, слушания продиктованы желанием перевести крайне негативное обсуждение в более спокойное русло. "Дискуссия в Думе может смягчить ситуацию, но все будет зависеть от готовности правительства дать нужные объяснения и пойти на компромиссы хотя бы по социальным гарантиям", - считает Миронов. По его мнению, единороссы оказались заложниками ситуации. И если люди перестанут голосовать за ЕР, то сломается вся политическая система.

"Очевидно, что этот шаг позволяет Думе опровергнуть утверждения критиков о попытках торпедирования законопроекта и при этом выступить одним из инициаторов возможных компромиссных поправок", - не исключает политолог Михаил Виноградов.

"Коммерсант": механизмы запрета

Минюст разработал механизм приостановления деятельности некоммерческих организаций, чья деятельность финансируется из США или "представляет угрозу интересам" России. Поправки, пишет газета "Коммерсант", предлагается внести в закон, принятый еще в 2012 году как ответ на "акт Магнитского", который предполагает приостановку работы таких НКО, но до сих пор не коснулся ни одной организации.

Эксперты отмечают, что законодательство об НКО и так достаточно жесткое, но в нем пока нет механизмов, которые могли бы в короткие сроки приостановить деятельность НКО.

"Из-за одной политической деятельности пока нет механизмов, которые могли бы в короткие сроки приостановить деятельность НКО. Исключение - закон "О противодействии экстремистской деятельности", - говорит Член совета ассоциации "Юристы за гражданское общество" Игорь Михайлов. По его словам, хотя многие в некоммерческом секторе стали работать через ООО и "не подконтрольны минюсту", поправки все же могут коснуться многих НКО, так как формулировку "представляют угрозу интересам России" можно трактовать широко.

"Ключевой вопрос, кто и в каком порядке будет определять, какая организация угрожает интересам РФ, а какая - нет", - сказал "Коммерсанту" глава правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков.

Само по себе приостановление деятельности НКО - "процедура не сильно серьезная и опасная", говорит он. Но по действующему УК РФ "помощь иностранной организации/государству в деятельности, направленной против безопасности России, - это государственная измена" и "признание российской НКО угрожающей интересам России ставит ее руководство перед фактом уголовного преследования за госизмену", говорит Павел Чиков. Он полагает, что на фоне новой волны шпиономании это создает реальные риски.

"Коммерсант": ничто не забыто?

Один из материалов в газете "Коммерсант" приурочен к 10-летней годовщине пятидневной войны между Россией и Грузией, которая началась 8 августа 2008 года. Как выяснил "Левада-центр", 23% россиян хорошо знают о войне с Грузией, 56% что-то слышали о ней, но в то же время 18% граждан слышат о войне впервые.

По словам директора "Левада-центра" Льва Гудкова, пик антигрузинской пропаганды пришелся на 2008 год: "После окончания конфликта о Грузии не писали ни плохо, ни хорошо, СМИ резко ограничили поступление каких-либо сведений из страны".

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский считает, что война с Грузией стала забываться, поскольку ее затмили события вокруг Украины.

По мнению тех россиян, которые хоть что-то знают о конфликте, в большей мере ответственность за него несет руководство самой Грузии (34%). Еще четверть россиян (24%) возлагают вину на США и страны НАТО. Еще 20% считают, что виноваты "все в равной мере". Руководство РФ считают виновным в войне только 5%, а лидеров Абхазии и Южной Осетии - 3% респондентов.

Лев Гудков прокомментировал "Коммерсанту", что перекладывание вины на западные страны связано с "традиционно негативным отношением к ним". "Вся антигрузинская пропаганда того времени строилась на том, что Россия противостоит не Грузии, а США и НАТО, которые стоят за спиной Саакашвили [на тот момент президент Грузии Михаил Саакашвили]", - объяснил Гудков.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си