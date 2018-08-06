Пресса Британии: британский бюджет на оборону от российской угрозы продолжает расти

В обзоре британской прессы:

Тереза Мэй не сомневается в успехе, но правительство работает над "планом Б"

Guradian пишет о том, что правительство Британии хоть и считает выход страны из ЕС без соглашения маловероятным, но тем не менее усиливает подготовку к нему.

До сих пор, пишет газета, Даунинг-стрит всячески настаивала на уверенности Терезы Мэй в достижении соглашения по "брекситу", несмотря на предостережение министра внешней торговли Лиама Фокса, что на самом деле страна движется именно по пути выхода из ЕС без достижения соглашения.

Теперь источники в правительстве утверждают, что сделанное в воскресенье заявление Фокса - часть преднамеренной стратегии по нагнетанию страхов вокруг "бездоговорного брексита", цель которой - вынудить Брюссель серьезно отнестись к обнародованному в июле плану Мэй по выходу из ЕС.

В правительстве, однако, все больше и больше озабочены решимостью Брюсселя придерживаться сформулированных им "красных линий", несмотря на всю усиленную британскую дипломатию последних дней, включая срочные переговоры Мэй с Макроном, ради которых британский премьер даже прервала свой отпуск.

Фокс оценивает вероятность "бездоговорного брексита" как 60:40, несмотря на заверения обеих сторон о решимости достичь соглашения к назначенному на март 2019 года сроку выхода Британии из ЕС.

Вину за такое развитие событий он возлагает на упрямство и несговорчивость Брюсселя. "ЕС должен решить, готов ли пожертвовать реальными экономическими интересами ради сохранения идеологической чистоты", - заявил министр.

Буквально двумя днями ранее глава Банка Англии Марк Карни предостерег, что вероятность "бездоговорного брексита" кажется ему "тревожно высокой", и что финансовая система готовится к потенциальному шоковому удару.

Министр иностранных дел Джереми Хант также считает, что процесс "брексита" "движется к случайному бездоговорному исходу". "Это уже не "проект страх", - сказал он, ссылаясь на термин, которыми сторонники "брексита" характеризовали предостережения своих оппонентов, - это "проект реальность".

Министр по делам "брексита" теневого лейбористского кабинета Кир Стармер заявил: "Бездоговорный "брексит" будет катастрофическим провалом правительства, и ни одно правительство не сможет пережить такой исход событий. Причина - несговорчивое упрямство премьер-министра, раскол в рядах консерваторов и фантазийные обещания сторонников "брексита"".

Следующий раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем пройдет через 10 дней. Бизнес, однако, утверждает, что правительство не оставило ему времени для подготовки к "бездоговорному варианту".

Аппетит министерства обороны Британии растет по мере увеличения бюджета

Times рассказывает о том, что правительство Британии все-таки выделит в этом году дополнительные 800 млн фунтов на оборону, но исключило в то же время долгосрочные обязательства по этому вопросу.

Министр обороны Гэвин Уильямсон начал пересмотр оборонных возможностей страны в январе и всячески борется за повышение военного бюджета. В течение ближайшего десятилетия, утверждает он, министерство обороны будет испытывать ежегодный дефицит в размере 2 млрд фунтов на приобретение военных самолетов, спутниковых систем, военных кораблей и подводных лодок.

Парламентский комитет по обороне считает, что оборонный бюджет должен вырасти с 2% до 3% ВВП до 20 млрд фунтов ежегодно. Уильямсон же считает, что и этого будет недостаточно и настаивает на выделении ежегодно еще на 4 миллиарда больше. Он считает такую цифру реалистичной и необходимой для обеспечения готовности вооруженных сил страны противостоять угрозам со стороны противника.

Министр финансов Филип Хэммонд заявил, что с учетом данного Терезой Мэй обещания выделить дополнительные 20 млрд на финансирование Национальной системы здравоохранения ни одно другое правительственное ведомство не может рассчитывать на серьезные прибавки. Считается, однако, что по требованию министерства обороны его позиция может измениться.

Немалую роль в этом, считает газета, сыграла угроза бунта среди консерваторов-парламентариев по этому вопросу. Один из министров сказал газете, что до 50 парламентариев готовы протестовать, если к осени правительство не сумеет удовлетворить требования оборонного ведомства, снижать которые оно тоже не намерено.

Деньги для этого планируется изыскать в результате пересмотра расходов по другим ведомствам. Дата оглашения нового бюджета пока не назначена, но ожидается, что он будет объявлен в ноябре.

Представитель министерства финансов заявил: "У Британии крупнейший оборонный бюджет в Европе и пятый по своим размерам в мире. Он и так существенно превышает требования НАТО о 2% ВВП".

Соцсети воспитывают инфантильность

Daily Telegraph публикует статью, посвященную растущему влиянию соцсетей на психику и развитие детей.

Старший научный сотрудник Оксфордского университета и бывший директор Королевского института Великобритании баронесса Сьюзен Гринфилд выразила в беседе с издание обеспокоенность тем, что живущие в сети дети теряют способность мыслить самостоятельно, сопереживать и общаться друг с другом.

Крупнейший в стране исследователь мозга считает, что социальные сети и видеоигры создают поколение людей с психической и эмоциональной незрелостью на уровне трехлетних детей.

Дети в процессе взросления все чаще получают мгновенное удовольствие с помощью соцсетей и игр. По мнению Гринфилд, из-за этого формируется потребность мгновенного отвлечения и собственное внутреннее мышление не развивается.

"Я предсказываю, что люди станут похожи на трехлетних детей: эмоциональные, рискованные, с плохими социальными навыками, слабой самоидентичностью и малой концентрацией внимания", - подчеркивает Гринфилд, которая была одной из первых, кто предупреждал еще четыре года назад о том, что соцсети и видеоигры трансформируют детский мозг.

По мнению исследовательницы, проблема становится все глубже, дети нуждаются в ежеминутной стимуляции, они больше не в состоянии размышлять, формулировать собственное мнение и мысли.

В результате следующее поколение станет более нарциссическим, с низкой самооценкой и более высокими показателями депрессии, поскольку общение через соцсети заменяет детям личные беседы.

По мнению Гринфилд, технологические компании, которые и применяют алгоритмы, удерживающие людей в сети, должны сами же и заниматься защитой от вредного воздействия технологий на детский мозг. Также она считает крайне важным информирование родителей о последствиях "жизни в сети", как это происходит с антитабачной или антиалкогольной пропагандой.