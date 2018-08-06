Полиция США нашла 11 голодающих детей в нелегальном лагере в пустыне
Полиция американского штата Нью-Мексико провела рейд, в ходе которого удалось спасти 11 страдающих от истощения детей и троих женщин, которых вооруженные до зубов мужчины держали взаперти в лагере в отдаленном районе пустыни.
Дети - в возрасте от одного года до 15 лет - не имели обуви, были одеты в тряпье и выглядели как беженцы в странах третьего мира, исхудавшие от недоедания.
На месте также были обнаружены пятеро взрослых, в том числе двое вооруженных мужчин.
Полицейские организовали рейд после того, как получили послание со словами "Мы голодаем, нам нужны еда и вода".
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Пока остается неясным, как именно дети оказались в этом месте, которое напоминает импровизированный военный лагерь, с укреплением из автомобильных покрышек, стрельбищем и подземным туннелем. По словам полицейских, на территории нет водопровода и электричества, а для жилья использовался маленький крытый пластиком трейлер.
Шериф округа Таос Джерри Хогреф рассказал корреспонденту Эй-би-си, что дети были голодны, страдали от жажды и грязи.
"Я работаю в полиции 30 лет и никогда не видел ничего подобного. Они были исхудавшими, с торчащими ребрами, и очень напуганными, вокруг царила полная антисанитария".
В лагере не было свежей воды, а из еды здесь обнаружили только картошку и упаковку риса, сообщил полицейский.
Во время рейда полиция арестовала двух вооруженных мужчин - Сиража Вахажа и Лукаса Мортена. В лагере также были обнаружены и задержаны три женщины, которых впоследствии освободили - предположительно это матери найденных детей.
По словам шерифа Хогрефа, женщины и дети подвергались "промывке мозгов" и были запуганы мужчинами, которые заправляли всем в лагере. Сейчас детей передали местным органам социальной опеки.
Один из арестованных, Сираж Вахаж, находился в розыске по подозрению в похищении собственного трехлетнего сына, но пока найти мальчика не удалось. Сейчас полиция проверяет связь Вахажа с найденными детьми.
Офицуиальные лица говорят о том, что лагерь мог быть тренировочной базой экстремистов. Жители близлежащего городка Амалия, всерьез обеспокоенные безопасностью собственных детей, допускают, что речь может идти о какой-то тоталитарной секте.