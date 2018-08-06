Полиция США нашла 11 голодающих детей в нелегальном лагере в пустыне

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption По словам полицейских, место, где содержались дети представляло собой импровизированный лагерь недалеко от Амалии, что на севере штата Нью-Мексико.

Полиция американского штата Нью-Мексико провела рейд, в ходе которого удалось спасти 11 страдающих от истощения детей и троих женщин, которых вооруженные до зубов мужчины держали взаперти в лагере в отдаленном районе пустыни.

Дети - в возрасте от одного года до 15 лет - не имели обуви, были одеты в тряпье и выглядели как беженцы в странах третьего мира, исхудавшие от недоедания.

На месте также были обнаружены пятеро взрослых, в том числе двое вооруженных мужчин.

Полицейские организовали рейд после того, как получили послание со словами "Мы голодаем, нам нужны еда и вода".

Пока остается неясным, как именно дети оказались в этом месте, которое напоминает импровизированный военный лагерь, с укреплением из автомобильных покрышек, стрельбищем и подземным туннелем. По словам полицейских, на территории нет водопровода и электричества, а для жилья использовался маленький крытый пластиком трейлер.

Шериф округа Таос Джерри Хогреф рассказал корреспонденту Эй-би-си, что дети были голодны, страдали от жажды и грязи.

"Я работаю в полиции 30 лет и никогда не видел ничего подобного. Они были исхудавшими, с торчащими ребрами, и очень напуганными, вокруг царила полная антисанитария".

В лагере не было свежей воды, а из еды здесь обнаружили только картошку и упаковку риса, сообщил полицейский.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сираж Вахаж подозревается в похищении собственного трехлетнего сына, однако мальчика в лагере не нашли.

Во время рейда полиция арестовала двух вооруженных мужчин - Сиража Вахажа и Лукаса Мортена. В лагере также были обнаружены и задержаны три женщины, которых впоследствии освободили - предположительно это матери найденных детей.

По словам шерифа Хогрефа, женщины и дети подвергались "промывке мозгов" и были запуганы мужчинами, которые заправляли всем в лагере. Сейчас детей передали местным органам социальной опеки.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption По словам полиции, условия содержания детей напоминали кадры из фильмов о странах третьего мира.

Один из арестованных, Сираж Вахаж, находился в розыске по подозрению в похищении собственного трехлетнего сына, но пока найти мальчика не удалось. Сейчас полиция проверяет связь Вахажа с найденными детьми.

Офицуиальные лица говорят о том, что лагерь мог быть тренировочной базой экстремистов. Жители близлежащего городка Амалия, всерьез обеспокоенные безопасностью собственных детей, допускают, что речь может идти о какой-то тоталитарной секте.