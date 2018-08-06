Интернет-гиганты объявили войну конспирологу Алексу Джонсу

Правообладатель иллюстрации YouTube/The Alex Jones Channel Image caption Создатель InfoWars Алекс Джонс

Apple удалила из своих приложений сотни подкастов Алекса Джонса и его ресурса InfoWars. Джонс - один из самых известных сторонников конспирологических теорий в США и поклонник российского философа Александра Дугина, а также частый гость телеканала "Царьград".

В заявлении компании сказано, что она не потерпит разжигания ненависти в публикациях на своих сайтах. Facebook также заблокировал у себя страницу InfoWars за использование "языка ненависти".

В понедельник, 6 августа, стриминг-сервис Spotify сообщил, о том, что убирает шоу Алекса Джонса из листинга своих подкастов. В пресс-релизе сервиса говорится, что в компании с большой серьезностью относятся к любым жалобам на нетолерантное поведение.

"После того, как стало известно о нарушении Алексом Джонсом правил Spotify относительно размещаемой информации, ему был закрыт доступ к нашей платформе", - говорится в заявлении компании.

Джонс неоднократно подвергался критике за распространение многочисленных теорий заговора. В своих программах, которые Джонс выкладывает на подкаст-платформы и на Youtube, он не раз утверждал, что теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке был организован правительством США.

Он также утверждал, что массовое убийство в начальной школе в Санди-Хук в 2012 году могло быть инсценировано, а многие жертвы, показанные по телевидению, - это актеры. Родители двух детей, убитых во время нападения, подали в суд на Джонса, обвинив его в клевете и распространении ложных, жестоких и опасных утверждений.

Apple непосредственно не размещал подкастов InfoWars, но они были доступны миллионам пользователей iTunes и приложения Podcasts для iOS благодаря особенностям технологии распространения подкастов.

На сервисах Apple больше нет ссылок на программы производства InfoWars "Подкаст Алекса Джонса" и "Военная комната". Тем не менее, сериал "Настоящие новости", который также выпускает Джонс, по-прежнему доступен в iTunes.

Представители Apple заявили в интервью сайту Buzzfeed News: "В наших правилах четко сказано, что авторы должны обеспечивать безопасную среду для каждого пользователя. Мы верим в плюрализм мнений и допускаем существование разных точек зрения до тех пор, пока их сторонники уважают мнение остальных участников дискуссии".

Некоторые другие ресурсы также предприняли меры для ограничения доступа к материалам InfoWars. Так, в июле YouTube удалил четыре видео с канала Алекса Джонса, насчитывающего более 2,4 млн подписчиков. В этих видео Джонс критически отзывался о мусульманских иммигрантах в Европе и сделал спорные заявления о трансгендерах.

По словам представителя YouTube, сервис давно и последовательно проводит политику защиты от разжигания ненависти, но InfoWars утверждает, что видео были удалены за содержавшуюся в них критику либерализма.

Алекс Джонс и Россия

Американский конспиролог - частый гость телеканала "Царьград", который принадлежит миллиардеру Константину Малофееву. В частности, он неоднократно появляся в программах философа и идеолога создания евразийского союза Александра Дугина.

Джонс беседовал с Дугиным и в программах InfoWars. Также он неоднократно благосклонно отзывался о политике президента России Владимира Путина и критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях администрации Трампа с Кремлем как безосновательное.

Джонса неоднократно обвиняли в работе в интересах России, а он высмеивал эти обвинения в роликах InfoWars.