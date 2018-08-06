Россия заплатит 160 млрд рублей за переход чиновников на "родную" мобильную платформу. Зачем она нужна?

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Затраты на переход российских чиновников и сотрудников госкомпаний на использование мобильной операционной системы Sailfish оценили в 160 млрд рублей.

Об этом в понедельник, 6 августа, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванного федерального чиновника.

Предполагается, что 71,3 млрд рублей выделят из федерального бюджета, 78,2 млрд дадут госкомпании, а 10,7 млрд - местные бюджеты. Также Минфин попросили выделить из бюджета дополнительные 2,3 млрд рублей, чтобы закончить разработку ОС.

Зачем понадобилась новая система?

В апреле 2015 года Минкомсвязи утвердило отраслевой план по импортозамещению. Предполагалась, что его основной задачей станет решить проблему неприкосновенности личных данных российских пользователей.

Тогда в министерстве решили, что мобильные операционные системы относятся к категории программ, для которых нет конкурентоспособных российских аналогов.

В 2016 году операционная система Sailfish была включена в составляемый министерством реестр отечественного программного обеспечения, которое обязаны закупать госорганы.

Кто должен будет перейти на Sailfish?

По данным "Коммерсанта", к 2021 году на смартфоны с Sailfish должны перейти 7,9 млн сотрудников госорганов, бюджетных учреждений и компаний с госучастием. Такие смартфоны также "будут рекомендованы" органам местного самоуправления.

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Переход на смартфоны с Sailfish должен начаться в 2019 году и завершиться в 2021-м. При этом планируется найти для системы новое название, которое бы "отражало ее национальную идентичность", говорил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Что такое Sailfish?

Sailfish - единственная мобильная ОС в реестре отечественного ПО, который ведет министерство цифрового развития, что дает ей преимущество на госзакупках.

Изначально Sailfish разрабатывалась финской компанией Jolla, в которой работали бывшие сотрудники Nokia. В 2015 году контрольный пакет Jolla получил россиянин Григорий Березкин. Бизнесмену также принадлежит группа компаний ЕСН, медиагруппа РБК, московская версия газеты Metro и издательский дом "Комсомольская правда".

В марте 2018 года 75% Jolla приобрела государственная компания "Ростелеком". Тогда же стало известно о новом требовании для российских разработчиков мобильных офисных приложений. С 2019 года они должны создавать версии своих продуктов для российской мобильной ОС, если хотят попасть в реестр отечественного ПО.

Разработкой российской версии ОС занимается компания "Открытая мобильная платформа", которая принадлежит Березкину и "Ростелекому".

Какие смартфоны работают на Sailfish?

Первый смартфон Sailfish Mobile был создан под брендом Inoi. Модель Inoi R7 представили в феврале 2017 года на выставке Mobile World Congress. В мае того же года 15 тысяч смартфонов Inoi закупила "Почта России". В сентябре гаджет подарили премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Корпоративный сектор неохотно закупал продукцию Inoi на Sailfish, и весной этого года "Коммерсант" сообщил, что компания ведет переговоры с розничными сетями о продажах своих смартфонов на Android.

На момент написания заметки смартфон Inoi R7 продавался на платформе "Яндекс.Маркет" за 11990 рублей. На модель не было оставлено ни одного отзыва покупателей.