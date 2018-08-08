Правообладатель иллюстрации Getty Images

Десятки женщин в красных плащах и белых головных уборах молча проходят по улицам, склонив головы. Именно так все чаще выглядят акции против ущемления прав женщин.

Основой для этого образа послужил роман канадской писательницы Маргарет Этвуд "Рассказ служанки", по которому недавно был снят популярный американский телесериал.

Антиутопия Этвуд повествует о событиях недалекого будущего, в котором многие женщины больше не могут иметь детей. Те, у кого сохранилась репродуктивная функция, попадают в рабство к богатым семьям и вынуждены рожать им потомков.

Белая шляпа и красный плащ - униформа, которая должна была подчеркивать подчинённое положение служанок в Республике Гилеад. Теперь в этой же униформе реальные женщины выходят на марши за свои права.

В среду сотни женщин в очередной раз прошли в тишине по улицам Буэнос-Айреса, имитируя сцену из романа - таким образом они выступили в поддержку законопроекта о легализации абортов.

Правообладатель иллюстрации HULU Image caption Первый сезон "Рассказа служанки" стал самым успешным проектом телеканала Hulu и получил "Эмми-2017" в номинации "Лучший драматический сериал"

Пока на территории Аргентины прервать беременность можно только в случае изнасилования или серьезной угрозы для здоровья матери.

На первой акции в прошлую среду участницы зачитали у стен Конгресса в Буэнос-Айресе письмо от самой канадской писательницы.

"Никто не любит аборты, даже когда они безопасны и легальны. Но никому не нравится и когда женщина истекает кровью на полу в ванной. Что же делать?" - говорилось в обращении Этвуд.

Символизм "Рассказа служанки" используется во многих странах: женщина в красной мантии и белом головном уборе стала одним из мощнейших символов феминистского протеста.

Сама Этвуд считает, что образ служанки обрел такую популярность, потому что он среди прочего еще и очень удобен для демонстрантов - им не нужно нести плакаты или выкрикивать лозунги, чтобы выразить свое несогласие, а значит, полиция вряд ли будет их задерживать.

"Никто не может обвинить их в нескромности, их тела хорошо прикрыты. Но все, кто видит этих женщин, знают, что они выражают: будь то в Ирландии, Аргентине или США", - сказала писательница Guardian.

"Костюм будто бы спрашивает собравшихся: хотим ли мы жить, как рабыни?" - добавляет она.

"Всё меньше и меньше похоже на антиутопию"

Не один раз, начиная с марта 2017-го, активистки ассоциации сторонников права на аборт NARAL в Техасе наряжались служанками, чтобы выступить с протестом против закона об ограничении абортов.

В таком виде они пришли и в здание техасского Капитолия, где заседают законодатели штата.

"Это не первый случай, когда мы использовали костюмы, - рассказывала в прошлом году Хитер Басби, которая тогда была исполнительным директором NARAL. - Ещё в 2015 году мы надевали больничные халаты, чтобы выразить протест [против] дополнительных ограничений на аборты. Мы знали, что подобные вещи работают, и учитывая время выхода сериала и возросшую популярности книги, нам это показалось идеальным сочетанием".

В феврале хорватские активистки протестовали в костюмах служанок, поскольку Загреб не ратифицировал Стамбульскую конвенцию о защите женщин от домашнего насилия.

В мае протесты против запрета на аборты прошли по обе стороны границы на острове Ирландия: и в Белфасте, и в Дублине, причём жители республики в том же месяце на референдуме высказались за право на аборты.

Правообладатель иллюстрации Isabel Marler Image caption Кьяра Капраро протестовала и против приезда Трампа в Лондон

В начале июля протестующие в мантиях вышли на улицы Лондона в связи с визитом в Великобританию американского президента Дональда Трампа.

Участвовавшая в акции правозащитница из Amnesty International Кьяра Капраро рассказала Би-би-си:

"Описанное [в книге] всё меньше и меньше похоже на антиутопию. Как только я узнала, что будет акция, я поняла, что пойду на нее в костюме служанки".

"Символизм [книги] очень силён - роль женщин сводится к их репродуктивным функциям, они становятся просто средствами для производства детей. Это символ того, какими бдительными и осторожными мы должны быть", - заметила активистка.

"Это происходит по всему миру"

Капраро родилась в Италии, а сейчас живет в Лондоне.

Аборты в первые 90 дней беременности стали законными в её родной стране после референдума 1978 года. Но медицинские работники в населенной преимущественно католиками Италии до сих пор имеют право отказаться от выполнения процедур из-за своих религиозных убеждений. Из-за этого около 70% гинекологов в стране не делают аборты - этот показатель значительно вырос за последние два десятилетия.

"Дело не только в том, что происходит в США. Это происходит по всему миру", - замечает Кьяра.

"Ужасно, что приходится бороться с попытками угнетать женщин снова и снова. Это напоминание о том, что права не выиграны раз и навсегда, - отмечает Капраро. - Но феминистское движение снова находит силы - вы посмотрите на то, что происходит в Польше и Аргентине".

Аргентина станет всего лишь третьей латиноамериканской страной после Уругвая и Кубы, где аборты разрешены.

Поэтому маловероятно, что в обозримом будущем активистки уберут свои плащи и шляпы в шкаф.