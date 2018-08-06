"Атака дронов" в Венесуэле: что известно о предполагаемом покушении на Мадуро

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Мадуро выступает с речью за несколько мгновений до того, как раздастся взрыв

Шесть человек арестованы в Венесуэле по подозрению в причастности к попытке покушения на президента страны Николаса Мадуро в минувшую субботу.

Министр внутренних дел Нестор Реверол заявил, что арестованные входили в группировку, которая прикрепила взрывчатку к двум беспилотникам, планируя таким образом убить главу государства во время военного парада в столице страны Каракасе.

Новый сюжетный поворот в политической жизни глубоко расколотой южноамериканской страны породил ряд вопросов, которые пока остаются без ответа.

Вот что известно к настоящему моменту.

Что на самом деле произошло?

Всё случилось в тот момент, когда Мадуро выступал в Каракасе с обращением к войскам на параде, посвященном годовщине образования национальной гвардии.

Правообладатель иллюстрации Twitter/@soldadoDfranela Image caption Кадр из видео, размещенного в "Твиттере" на странице группировки "Солдаты в футболках", заявляющей о своей ответственности за предполагаемое покушение. На нем виден дрон, посредством которого была осуществлена эта акция

В 17:41 по местному времени (00:41 по Гринвичу в воскресенье) раздался звук взрыва, и президент посмотрел вверх с озадаченным выражением лица.

Его жена Силия Флорес, стоящая рядом, отступает назад в испуге, при этом ее глаза - так же, как и большинства людей, смотрящих на президента, - поворачиваются к небу.

На телевизионных кадрах с прямой трансляции парада видно, как солдаты ломают строй и разбегаются в поисках укрытия. По информации венесуэльских властей, семь офицеров были ранены.

По словам главы МВД, "террористы" планировали запустить два дрона, начиненные взрывчаткой С4, над военным парадом. Один из них был сбит до того, как успел пересечь периметр охраняемой зоны перед президенской платформой, а второй потерял управление и врезался в близлежащее здание, вызвав небольшое возгорание, рассказал Нестор Реверол.

Правообладатель иллюстрации VTV Image caption Солдаты разбегаются, услышав звук взрыва

Чьих это рук дело?

Министр добавил, что шесть "террористов и наемных убийц" были арестованы. Также полиция изъяла шесть автомобилей и провела обыски в нескольких отелях. По информации правительства, были получены видеозаписи, которые связывают арестованных с покушением на президента.

Сразу же после происшествия правительство указало на радикальные элементы в правой части политического спектра Венесуэлы как на возможных виновников.

Media playback is unsupported on your device Мадуро прячут, солдаты разбегаются. Что произошло в Венесуэле?

Нестор Реверол заявил, что в числе арестованных - человек, обвинявшийся в участии в нападении на Форт Парамакай - армейские казармы на северо-востоке Венесуэлы.

Позже Мадуро обвинил президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса и некие элементы в США в провоцировании заговора "правых сил" с целью его убийства.

"У меня нет сомнений, что это ненависть колумбийских олигархов, - сказал Мадуро. - Уверен, что все улики выплывут на поверхность".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сотрудники спецслужб собирают улики у здания, в которое, как сообщалось, врезался один из дронов

Колумбийское правительство отрицает какую-либо причастность к случившемуся, называя нападки со стороны Мадуро безосновательными.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также отверг какую бы то ни было причастность Вашингтона, добавив, что всё это могло быть подстроено самим венесуэльским режимом.

Почему оппозиция оспаривает официальную версию?

Это уже не первый раз, когда Мадуро раскрывает заговор, направленный на его убийство, ничем не подкрепляя свои обвинения.

Оппозиция сразу же усомнилась в официальной версии.

"Мы до сих пор так и не увидели, была ли это реальная попытка покушения, несчастный случай или что-либо еще из тех версий, которые обсуждаются в социальных сетях", - говорится в заявлении объединения оппозиции "Широкий фронт за свободную Венесуэлу".

"Ответственным шагом было бы дождаться результатов надлежащего расследования, однако в самом деле трудно поверить всему, что говорят бюрократы режима", - добавляют лидеры оппозиции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Солдаты во время парада

По информации Ассошиэйтед пресс, пожарные, работавшие на месте происшествия оспорили версию, предложенную правительством, заявив, что в здании по соседствую произошел взрыв газа.

В то же время пожелавший остаться анонимным сотрудник полиции сказал агентству Франс пресс, что дроны могли быть запущены из жилого дома, расположенного неподалеку.

При этом малоизвестная ранее организация, называющая себя "Солдаты в футболках", объявила через соцсети, что предполагаемая атака - ее рук дело.

Кто такие "Солдаты в футболках"?

"Национальное движение Солдаты в футболках" - малоизвестная оппозиционная организация, утверждающая, что была сформирована четыре года назад.

Заявляемая ими цель - "собрать воедино все группы сопротивления на национальном уровне, чтобы совместно сражаться против диктатуры".

Правообладатель иллюстрации Twitter/@soldadoDfranela Image caption Логотип "Солдат в футболках" на в их "Твиттере"

В воскресенье группировка опубликовала в своем "Твиттере" сделанное в домашних условиях 14-секундное видео, на котором запечатлен похожий на дрон объект, который летит в небе под звук выступления Николаса Мадуро.

Мужской голос за кадром говорит: "Я стреляю". Сразу же после этого дрон взрывается, разлетаясь на части. Слышно несколько мужских голосов, и один из них произносит: "Они подорвали его".

Остается неясным, кто снял это видео. "Солдаты в футболках" не отвечают на просьбу об интервью. В их "Твиттере" говорится: "Снайперы из почетного караула подбили дроны прежде, чем те достигли цели".

"Мы продемонстрировали, что они (правительство - прим. Би-би-си) уязвимы. Сегодня мы не достигли своих целей, но это лишь вопрос времени".

В сообщении группы в соцсетях дается отсылка к Оскару Пересу - взбунтовавшемуся бывшему сотруднику полиции, который в июне 2017 года угнал полицейский вертолет, после чего забросал гранатами здания МВД и Верховного суда Венесуэлы.

В январе в ходе спецоперации по его поимке и аресту Перес был убит.

Кто такой Николас Мадуро?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После прихода Николаса Мадуро к власти в 2013 году страна оказалась глубоко расколота

Мадуро занял пост президента после смерти своего предшественника Уго Чавеса в 2013 году. С той поры мнения о нем радикально разошлись - как на родине, так и за ее пределами.

Его правительство вызвало шквал осуждения после жестокого подавления массовых протестов с требованием его отставки в 2017 году.

Правительство обвиняют в в попрании демократии и верховенства права, а также в массовых нарушениях прав человека в Венесуэле.

Тем не менее, существует крепкий костяк его сторонников, которые горячо поддерживают Мадуро и его Единую социалистическую партию (ЕСПВ). утверждая, что проблемы Венесуэлы вызваны не действиями правительства, а санкциями, наложенными США.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Протесты против Николаса Мадуро в 2017 году

Его перевыборы в мае этого года совпали по времени с тяжелым экономическим кризисом, который вынудил сотни тысяч венесуэльцев покинуть богатую нефтью страну.

Чтобы удержаться у власти, Мадуро приходится основательно полагаться на поддержку вооруженных сил страны.

Но в то время как высокопоставленные армейские чины в целом проявляют лояльность Мадуро и его правительству, многие военные среднего и младшего офицерского состава демонстрируют свое неудовлетворение.

Десятки из них были арестованы и отданы под трибунал по обвинениям в заговорах и мятеже, многие дезертировали и бежали из страны.