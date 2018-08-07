Найдены заметки Руссо о поездке в Россию. Это открытие или фальшивка?

Правообладатель иллюстрации Shamukov Ruslan/TASS Image caption Большой Гатчинский дворец был построен в конце XVIII века для фаворита Екатерины II - графа Орлова

Мог ли французский мыслитель Жан-Жак Руссо тайно посетить Россию и встретиться с Екатериной Великой? Об этом якобы свидетельствует рукопись, обнаруженная этим летом в Гатчине - где находилось имение фаворита Екатерины, графа Григория Орлова.

Русская служба Би-би-си разбиралась, может ли это быть правдой.

Откуда взялась рукопись?

23 июля краеведу-любителю, руководителю проекта о Гатчине "Гатчина FM" Алексею Беляеву предложили купить старинную рукопись на французском языке. Как рассказал Би-би-си сам Беляев, ему написал коллекционер по имени Сергей, с которым он раньше сотрудничал. Сергей предложил ему купить за 500 евро (примерно 37000 рублей) старинный манускрипт.

Продавец утверждал, что документ принесли на продажу вместе с антикварными предметами, не представляющими особой ценности, родственники некоего пожилого мужчины, который жил в старом районе Гатчины, Егерской слободе.

Беляев заинтересовался и попросил прислать ему фото рукописи. Оказалось, что она состоит из девяти небольших, не скрепленных между собой пожелтевших страниц, исписанных пером по-французски с обеих сторон. Тогда краевед решил купить рукопись, но не успел - его опередил другой покупатель.

После этого Беляев опубликовал полученные снимки у себя в "Фейсбуке", чтобы найти помощников по переводу и установить происхождение документа. Параллельно краевед попросил продавца передать покупателю рукописи, чтобы тот "сделал ее экспертизу и показал ученым".

Но, по словам Беляева, сначала новый владелец перестал отвечать продавцу, а потом перестал выходить на связь и сам продавец. Как предполагает Беляев, им могло не понравиться, что он предал историю огласке.

О чем говорится в манускрипте?

Тем не менее Беляев нашел переводчика для документа и опубликовал полный русский перевод рукописи. Текст был написан от имени знаменитого французского мыслителя эпохи Просвещения Жан-Жака Руссо.

Автор (или лирический герой) описывает свою тайную поездку в Гатчину в гости к графу Григорию Орлову. Он рассказывает, как обсуждал свои взгляды не только с графом, но и с императрицей Екатериной II, которая предстала перед ним в гвардейском мундире.

Принято считать, что Орлов действительно приглашал Руссо в Гатчину, но философ ответил отказом. Но если допустить, что найденный Беляевым текст принадлежит перу французского мыслителя, получается, что тот все-таки посетил страну, не предавая этот визит широкой огласке, и, более того, описал свои впечатления от личного общения с Екатериной II.

Рукопись правда написал Руссо?

Беляев попросил оценить документ своих друзей краеведов. Но к единому мнению они не пришли. Одни верили, что рукопись - подлинный автограф Руссо, другие склонялись к версии, что текст написан позднее. Такого же мнения придерживается и Беляев.

Его сторонники упирают на то, что используемая грамматика не свойственна французскому языку XVIII века, и, скорее всего, это "более поздний художественный текст", в котором главным героем является Жан-Жак Руссо.

При этом Беляев сомневается, что наткнулся на подделку. Краевед считает, что себестоимость создания фальшивой рукописи такого качества сейчас, в 2018-м году, была бы больше 500 евро, которые запросил за нее продавец.

Известная переводчица и литературовед Вера Мильчина в беседе с Би-би-си также выразила сомнения в подлинности рукописи. "Все крайне фальшиво, явление Екатерины списано с должными поправками из "Капитанской дочки", и сам Руссо (реальный) относился к России гораздо более жестко, чем "образ автора" в этом тексте", - отметила она.

В рукописи есть отзыв Екатерины об "Эмиле" Руссо, который взят "дословно из ее же письма ... опубликованного в 1874 году", написала в группе "Русский XVIII век" на "Фейсбуке" заведующая библиотекой Вольтера РНБ Наталия Сперанская.

Правообладатель иллюстрации Aleхey Belyaev Image caption Заведующая библиотекой Вольтера РНБ Наталия Сперанская считает, что найденный текст - это перевод с русского на французский на уровне "гимназического упражнения"

Мильчина подчеркнула также, что в повествовании без оговорок приводится русская присказка "Я не я, и лошадь не моя", - а во французском аналогичной присказки, насколько известно переводчице, нет.

Отметив еще несколько подобных странностей, Мильчина заключила: "У меня вообще возникло подозрение, что текст сначала был сочинен по-русски, а потом переведен - довольно хорошо, ничего не могу сказать, - на французский".

Доктор исторических наук, специалист по связям французских просветителей с Россией Сергей Карп подчеркнул, что переписка 1767 года, в которой Орлов приглашал Руссо в Россию, а тот ответил отказом, была опубликована уже спустя двадцать лет после того, как состоялась.

"Никакими сведениями, никакими откликами современников о пребывании Руссо в России мы не располагаем", - сказал он Би-би-си.

И Карп, и Мильчина отметили, что почерк в рукописи действительно напоминает почерк Руссо. При этом оба оговорились, что для окончательных выводов требуется изучение рукописи узкопрофильными исследователями.

Но Карп все же предположил, что "речь может идти и о подделке в духе известного А. И. Сулакадзева". Александр Сулакадзев - коллекционер конца XVIII - начала XIX века, автор многочисленных поддельных рукописей. Правда Сулакадзев подделывал в основном не документы недавнего прошлого, а различные письменные источники, связанные с Древней Русью.