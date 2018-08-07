СМИ России: как разболтать гайки интернет-цензуры?

В обзоре российских газет за 7 августа:

"Ведомости": запрос на либерализацию интернета

Корпорация Mail.ru Group, которой принадлежат крупнейшие в России социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", резко осудила практику "возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в соцсетях", рассказывает газета "Ведомости".

"Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой, - говорится в заявлении на сайте компании. - Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных и декриминализацию подобных случаев в будущем".

За последнее время число обвинительных приговоров по постам в соцсетях и репостам достигло критической массы, поясняет сотрудник Mail.ru Group, большинство из них не только несправедливы, но и абсурдны. "Мы считаем, что текущие законы нуждаются в корректировке, и будем вносить соответствующие предложения", - сообщила "Ведомостям" пресс-служба "ВКонтакте".

"Ведомости" отмечают, что Mail.ru Group не раз критиковала громкие законодательные инициативы, касающиеся интернета. Однако отменять их полностью желанием никто не горит, пишет газета со ссылкой на свой источник в администрации президента: распространение запрещенной информации должно наказываться. Но нужно придумать механизм смягчения и, главное, способ избегать случайных приговоров, добавляет он.

В последнее время "ВКонтакте" оказалась под давлением общественности из-за огромного количества уголовных дел за публикацию картинок и репостов, говорит руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Он считает заявление Mail.ru Group попыткой защитить репутацию компании.

Политолог Аббас Галлямов отмечает, что сейчас в моде политическая децентрализация и умеренная оппозиционность и даже самые осторожные игроки чувствуют веление эпохи и пытаются расширить пространство свободы. Mail.ru Group, по его мнению, пытается быть в тренде.

"По мере снижения рейтингов власти гайки будут разбалтываться, а число тех, кто выступает за либерализацию, - расти", - прогнозирует эксперт.

У части политической элиты есть понимание, что по многим вещам произошел перекос, согласен политолог Александр Кынев: у ряда людей есть надежда, что ситуацией можно воспользоваться, чтобы вбросить идею умеренной либерализации. Это могло бы быть демонстрацией того, что власть готова общаться, полагает эксперт.

"Многое будет зависеть от того, как пройдет осень, какими будут итоги региональных выборов. Сейчас это выглядит темой, предложенной для повестки и обсуждения, но никаких гарантий нет. Внутри власти есть люди, заинтересованные, чтобы эта тема обсуждалась, но это не означает, что решение принято", - говорит Александр Кынев.

Znak.com: больше отнимет, чем добавит?

"Единая Россия" не будет использовать в кампаниях по выборам в Заксобрания образы президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом интернет-порталу Znak.com рассказали сотрудники штабов партии в регионах, где 9 сентября пройдут выборы. По их словам, такие рекомендации прислали из Москвы.

Единороссам также не рекомендовано слишком настойчиво напоминать избирателям, что именно глава правительства, взявшего на себя ответственность за пенсионную реформу, является председателем "Единой России".

"Впрочем, никто и без рекомендаций из Москвы не собирался использовать образ Медведева в кампании, зачем это делать на фоне пенсионной реформы?" - приводит издание слова сотрудника "Единой России" в одном из сибирских регионов.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев вспоминает, что злоупотреблять образом и цитатами Путина не разрешали никогда: Путин позиционируется как надпартийный президент. "Другая история с Медведевым, - говорит Калачев. - Все-таки председатель партии, официальный ее лидер. Видимо, в центральном штабе ЕР считают, что Медведев больше отнимет, чем добавит. Его образ и цитаты партия считает неподходящими для агитации. Рейтинг партии, видимо, выше рейтинга ее формального лидера, а сам лидер не готов предпринимать никаких действий, чтобы заставить партийцев взять на себя часть работы по разъяснению того, что и почему делает правительство", - считает Калачев.

"Сейчас в стране совершенно новая предвыборная ситуация, в корне отличающаяся от всего того, что режим видел до этого, - комментирует ситуацию политолог Аббас Галлямов. - В последние 18 лет центр ассоциировался только с популярными вещами, а негатив обычно навешивался на региональное чиновничество. Повышение пенсионного возраста все изменило: теперь ответственность за раздражающее избирателя решение легла на федералов, а региональные власти стараются потихоньку от них дистанцироваться".

"Ведомости": без надежды на Путина

Редакционный комментарий газеты "Ведомости" посвящен надеждам россиян на смягчение закона о пенсионном возрасте. И, как отмечает издание, граждане не слишком рассчитывают на существенные послабления и все меньше надеются на вмешательство Путина.

Но при этом хотят, чтобы президент этот законопроект отклонил. "Они привыкли, что их протесты малоэффективны, и обреченно ожидают хотя бы небольшой милости к людям, едва сводящими концы с концами", - пишет газета.

Большинство россиян хотели бы существенного смягчения или даже отмены закона, но не очень надеются на смягчение позиции депутатов и даже реакцию Владимира Путина, отмечает заведующий отделом социокультурных исследований "Левада-центра" Алексей Левинсон.

По данным ФОМа, 45,6% опрошенных о принятии закона уверены, что во втором чтении он не изменится, незначительного смягчения ожидают 27,8%, существенных изменений - 13,9%, еще 12,7% затруднились с ответом. Большинство предполагают, что с поправками поступят по принципу, описанному покойным Виктором Черномырдиным, пишет издание: "Мы соберем все ваши предложения и сложим их в одно место".

Надежда на доброго царя-президента чуть выше, но уверенность в его способности осадить бояр поколеблена, считают "Ведомости". На вопрос, как Путин поступит с пенсионным законом, 37% респондентов "Левада-центра" ответили, что он подпишет закон, 33% надеются, что он отправит проект на доработку, а 17% - что наложит вето, еще 13% затруднились с ответом.

Результаты опросов подтверждают усилившееся отчуждение обывателей от власти, считает Алексей Левинсон.

Кроме того, они отражают настроения обреченности, уверенность обывателей в том, что даже масштабные протесты не смогут повлиять на власть, говорит эксперт: Кремль приучил людей, что адекватной реакции на давление общества, серьезного отступления и содержательной дискуссии по важному закону не будет.

"Известия": безвизовая Южная Америка

В ближайшее время Москва подпишет договор о безвизовом режиме с Суринамом, после чего гражданам России не придется оформлять визу для въезда на территорию всех государств Южной Америки. Об этом рассказывает газета "Известия". Кроме того, вскоре вступает в силу и подписанное в мае аналогичное соглашение с Коста-Рикой.

"Безвизовый режим с Суринамом - свидетельство того, что для России и ее политических и экономических связей в Южной Америке уже не остается "белых пятен". Страна богата природными ресурсами и имеет серьезный спрос на крупные инфраструктурные и энергетические проекты - и это соответствует тому, что Россия может и делает хорошо", - сказал "Известиям" научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.

В ближайшее время, рассказывает газета, для России исчезнет и еще одно "белое пятно" - уже на карте Центральной Америки, к которой относятся сразу семь государств. С пятью из них - Гватемалой, Сальвадором, Гондурасом, Никарагуа и Панамой - соглашения о безвизовом режиме уже действуют.

Таким образом, из всех стран этого региона визовый режим для граждан России сохранится только для въезда в Белиз.

Если Суринам - не самая привлекательная с точки зрения туризма страна (по данным Погранслужбы ФСБ, последний раз россияне выезжали туда в 2016 году, из посетившего страну 81 гражданина РФ никто не совершал поездку с туристическими целями), то у Коста-Рики есть неплохие перспективы привлечь граждан России именно в качестве места проведения отпуска, не исключают "Известия".

Пока же из всех латиноамериканских направлений самыми популярными для россиян остаются Доминиканская Республика и Куба. И хотя обе они далеки от десятки самых часто посещаемых россиянами стран, в 2017 году именно на эти две страны пришелся самый впечатляющий рост турпотока после Португалии. За прошлый год в Доминикане побывали на 74% граждан России больше, нежели в 2016 году. Для Кубы этот показатель составил 67%.

Не исключено, что интерес к ним трансформируется в рост внимания россиян и к другим странам этого региона, пишет газета.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си