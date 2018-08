Пресса Британии: Британия будет требовать у России отравителей "Новичком"

В обзоре британской прессы:

Кажется, Британия будет требовать от России экстрадиции подозреваемых по делу об отравлении "Новичком"

На первых полосах основных британских газет - материалы о якобы готовящемся британским правительством запросе об экстрадиции двух граждан России, которых считают ответственными за отравление нервнопаралитическим веществом "Новичок" в марте и июле этого года в городе Солсбери.

Daily Telegraph пишет, что правительство также готово инициировать "международное давление" на Россию, чтобы вынудить ее действовать "подобающим образом".

Как сообщили DT и другим изданиям неназываемые анонимные источники, цель такого запроса - добиться того, чтобы предполагаемые виновные предстали перед британским судом, хотя сам запрос будет отправлен только через несколько недель, а то и месяцев.

Газеты пишут, что в понедельник источники в правительстве выразили готовность сделать все возможное, чтобы добиться осуждения виновных в нападении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

DT напоминает, что британские спецслужбы убеждены в том, что яд был незаконно ввезен в Британию российскими гражданами.

Москва, по всей видимости, отвергнет любые попытки добиться выдачи своих граждан, считает и Times, и DT, и Guardian, и Daily Mail. В понедельник российские власти подтвердили, что никакого официального запроса по этому поводу они пока не получали.

DT цитирует источники в правительстве, сообщившие, что запрос пока не готов, для его подготовки потребуются не дни, а недели, если не месяцы. В то же время они выражают уверенность в том, что запрос будет отправлен.

"Мы обязаны попытаться добиться того, чтобы эти люди оказались здесь, как бы трудно это ни было. Мы также готовы оказать на Россию международное давление, чтобы вынудить ее поступить подобающим образом", - приводит DT слова своего анонимного источника.

Guardian в свою очередь сообщает, что Королевская прокуратура уже несколько месяцев отслеживает перемещения двух подозреваемых с целью выяснить, когда именно они въехали в Британию и выехали из нее в период вокруг покушения на Скрипалей.

Подозревается, что "Новичок" был привезен в Британию в парфюмерном флаконе, и с помощью пульверизатора вещество было нанесено на ручку входной двери дома Скрипаля. После чего флакон был выброшен где-то в Солсбери.

Спустя несколько месяцев его подобрали Дон Стерджесс и ее друг Чарльз Роули. Роули остался жив, а Стерджесс умерла от отравления. Как предполагают, она побрызгала вещество себе на запястья, думая, что это духи.

Британское правительство с самого начала возлагало вину за отравление "Новичком" на Москву.

Запрос о выдаче, по всей видимости, вновь разожжет разгоревшийся сразу после покушения на Скрипалей дипломатический скандал, в результате которого десятки российских дипломатов были высланы из разных стран мира, считает DT.

В прошлом президент Владимир Путин неоднократно отвергал призывы к России об экстрадиции в Британию ее граждан.

Ни в Королевской прокуратуре, ни в ведущей расследовании полиции Лондона сообщения прессы по этому поводу пока не комментируют.

Министерство внутренних дел заявило, что, в соответствии с давно сложившейся политикой и практикой, правительство Британии не станет ни отрицать, ни подтверждать запрос об экстрадиции до тех пор, пока в связи с этим делом подозреваемый не будет арестован.

Говорить о ложной тревоге климатологов уже нельзя

"Климатический эффект домино" - таким термином Guardian описывает происходящие нынче экстраординарные погодные явления.

Как предупреждают ведущие климатологи, череда глобальных явлений, таких как таяние ледников, потепление мирового океана, меняющиеся течения и исчезновение лесов могут привести планету в состояние оранжереи, после чего даже усиленные попытки снизить выбросы в атмосферу окажутся тщетными.

Авторы опубликованного в ведущем американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences исследования считают, что даже достижение поставленной Парижским соглашением цели не превысить глобальное потепление больше чем на 2°С по сравнению с доиндустриальным уровнем, может оказаться недостаточным для того, чтобы удержать климат планеты в стабильных температурных пределах.

"Надеюсь, что мы ошибаемся, но, как ученые, мы обязаны исследовать такую возможность, - приводит газета слова директора Стокгольмского климатического института Йохана Роскстрема. - Мы должны знать правду и как можно скорее. Это один из самых экзистенциальных вопросов современной науки".

По мнению ученых, нельзя исключить вероятность того, что оранжерейный эффект приведет к росту планетарной температуры на 4°С выше доиндустриального уровня, при этом поддержание человеческого существования станет проблематичным.

Еще один автор доклада - Кэтрин Ричардсон из Университета Копенгагена - считает, что есть немалый риск того, что планетарные природные системы могут начать нагреваться сами, даже если мы прекратим выбросы в атмосферу. То есть от человечества для спасения потребуются куда более серьезные усилия.

Сегодня среднепланетарная температура лишь на 1°С превышает доиндустриальный уровень. Растет она со скоростью 0,17°С в десятилетие. Парижское соглашение предусматривает меры, призванные ограничить повышение на 1,5-2°С к концу века. Авторы исследования полагают, что могут потребоваться более радикальные меры.

"Охватившая ныне Европу жара - не то, чего можно было ожидать при повышении температуры всего лишь на 1°С", - говорит Рокстрем.

"В контексте лета 2018 года говорить о ложной тревоге климатологов уже нельзя. Тревожные явления уже с нами", - приводит в заключение газета слова доктора Фила Уильямсона из Университета Восточной Англии.

Наступление на правду - одна из величайших проблем нашего времени

"Не стоит поддаваться панике, фейковые новости все равно потерпят поражение", под таким заголовком Financial Times публикует статью известного публициста Гидеона Рахмана.

"Роль Facebook и Google в распространении фейковых новостей лишь добавила остроты в и без того ширящуюся по этому поводу истерию, - отмечает автор статьи. - Всеобщая озабоченность ролью соцсетей дает нам всем ложное ощущение, что ведущаяся сейчас битва за правду в политике - сугубо современное явление".

На самом же деле такого рода битвы велись в истории неоднократно. Свидетельство тому - и опубликованный в 1949 году роман Джорджа Оруэлла "1984", и написанное в 1971 году эссе Ханны Арендт "Ложь в политике". Соцсети создают новое оружие, но не меняют сути ведущейся борьбы, считает Рахман.

Те, кто опасается, что Белый дом Трампа, Кремль Путина или КПК Си Цзинпиня создают новую политику, в которой ложь торжествует над правдой, могут найти для себя утешение в истории ХХ века.

"Основанные на лжи режимы рано или поздно терпят поражение - просто потому, что их настигает реальность. Многие историки гитлеровской Германии больше не говорят о царившем там режиме как беспощадно эффективном. Вместо этого они подчеркивают его неэффективность и слабость, глубоко укорененные в необходимости кормить ложью фюрера, который любую не нравящуюся ему информацию воспринимал либо как ложь, либо как свидетельство измены".

Фатальная слабость советской системы в еще большей степени была обусловлена сопротивляемостью режима правде, считает автор статьи в FT. Как только последний советский лидер Михаил Горбачев попытался внести в систему большую открытость и правду, она тут же посыпалась. Пропасть между насаждавшейся советской системой ложью и живым опытом обычных советских людей (да и советского руководства) оказалась слишком велика, чтобы система не развалилась.

"Нечто подобное, по всей вероятности, произойдет и с нынешними основанными на лжи политическими системами, говорится далее в статье. - Им тоже, рано или поздно, придется столкнуться с суровой проверкой реальностью".

Сравнение с нацистской Германией или с Советским Союзом выглядит неуютно, особенно учитывая те ужасы, которые навлекли и на своих граждан, и на мир в целом эти режимы.

"Будучи тоталитарными, то есть держащими под своим контролем прессу, судебную систему и аппарат насилия, эти режимы обладали возможностью подавлять правду на многие годы или даже десятилетия - но не навсегда".

Нынешним китайским и российским лидерам относительно нетрудно держать под своим контролем политический дискурс, так как они неподотчетны независимым медиа и судебной системе. Но и у них есть повод быть обеспокоенными событиями, которые подрывают официальную пропаганду.

"Наступление на правду - одна из величайших проблем нашего времени. Однако история нас обнадеживает. В конечном счете, правда всегда побеждает", - на такой оптимистической ноте заканчивается статья в FT.