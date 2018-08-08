Британские пабы закрываются десятками. Где теперь пить эль и портер?
Пинта эля в пабе - национальное британское времяпрепровождение - уходит в прошлое. Каждую неделю в Великобритании закрываются почти два десятка пабов. Защитники традиции бьют тревогу, но всё ли так плохо?
Русская служба Би-би-си разбиралась в причинах и последствиях угасания всемирно известного феномена.
Что происходит?
Еще в начале 21-го века в Великобритании было больше 60 тысяч пабов, и в них продавали в два раза больше пива, чем в магазинах. Спустя почти 20 лет их осталось меньше 49 тысяч, а продажи пива в них впервые в истории уступили первенство супермаркетам.
Почему? Британцы говорят, что их отталкивает цена пива у барной стойки: в обнародованном на этой неделе опросе 56% признались, что не могут позволить себе пинту в пабе.
Лондон - особый случай. Неожиданной иллюстрацией дороговизны столичных пабов год назад стал теракт у станции London Bridge. На кадрах эвакуации видно, как один из бегущих держит в руке недопитую пинту пива. "Настоящий лондонец!", - единодушно поддержали его соцсети. - "Конечно, он за нее £6 отдал".
Эксперты винят в дороговизне растущие налоги, а среди причин падения посещаемости пабов называют доступный алкоголь в магазинах, бум крафтового пива и увлечение молодежи здоровым образом жизни.
Что, совсем перестали пить?
Каждый пятый британец старше 16 лет не пьет вовсе. Однако почти каждый второй выпивает, и большинство - с завидной регулярностью.
Самый популярный напиток - пиво.
Самое популярное место для распития - паб. Он занимает особое место в британской жизни.
В отличие от тихих кафе с их столами, официантами и автономными компаниями, шумные пабы - место общения и центр жизни. Сюда идут обмывать победы, отмечать юбилеи, играть в лото, петь в караоке, участвовать в викторинах, смотреть футбол, крикет или скачки.
Здесь общаются с коллегами, друзьями, родственниками и бизнес-партнерами. Пабы - общественное пространство для людей любой профессии, пола и возраста. Как метро или приемный покой в больнице.
Их ежегодный вклад в экономику превышает 23 млрд фунтов, подсчитали защитники традиционного пива - эля - из ассоциации Campaign for Real Ale (Camra). Но главная их роль не экономическая, а социальная, уверены они:
"Пабы объединяют людей и делают их счастливее. Они укрепляют связи и доверие между ними".
Почему же пабы закрываются?
Первая причина - цены.
Цены продолжают расти в основном из-за налогов, которые составляют треть стоимости кружки пива в пабе: акцизов на пиво, НДС и налога на коммерческую недвижимость.
После мирового финансового кризиса 2008 года власти с усердием доили пабы, как это традиционно происходит в трудные для экономики времена, когда повышаются сборы с тех товаров, от которых люди откажутся в последнюю очередь: алкоголя, сигарет и бензина.
Поскольку сразу перед кризисом еще и запретили курить в общественных местах, пабы стали закрываться активнее прежнего.
За пять лет налоговая нагрузка увеличилась более чем на 40%.
Семь тысяч пабов этого не пережили.
Пиво, Netflix и Facebook
И пока пиво в пабах дорожает, в супермаркетах - обратная картина.
За последнее десятилетие алкоголь стал намного доступнее: с поправкой на инфляцию цены на него увеличились лишь на 0,3%, тогда как доходы населения - на 12%, подсчитала национальная служба здравоохранения NHS.
"Люди все чаще предпочитают выпивать дома, а не в пабе - это долгосрочный тренд, - отмечает Пол Окли из британской ассоциации пивоваров и пабовладельцев British Beer & Pub Association. - За последние 10 лет пиво в заведениях подорожало на 28,6%, а в магазинах - только на 8,5%".
Не в последнюю очередь в этом виноват прогресс, пишет он. "Дом - это уже не то, что было в 2000 году".
На смену скудному набору телеканалов в тусклом телевизоре пришли домашние кинотеатры, Netflix, спортивные трансляции всех мастей, видеоигры и виртуальная реальность.
А общение переехало в социальные сети.
"Свободного времени у людей все меньше, а соцсети на подъеме. И теперь им даже не нужно выходить из дома, чтобы пообщаться с друзьями", - отмечает Окли.
"Великая британская пивная революция"
Однако уход от традиций не навредил статусу Великобритании как ведущего производителя пива: за последние пять лет число пивоварен в стране увеличилось на 64% и впервые почти за 100 лет перевалило за 2000.
За это время они выпустили почти 3000 новых сортов пива.
"Великая британская пивная революция продолжается, и похоже, что ее не остановить, - объявил недавно Роджер Протц, один из главных экспертов по пиву в стране и редактор путеводителя по пабам "Good Beer Guide". - Теперь в Британии больше пивоварен на душу населения, чем в любой другой стране, и лучший в мире выбор пива".
И всё благодаря взрывному росту популярности крафтового пива. Этот рынок растет на 20-25% в год и пока не демонстрирует признаков перегрева. Крупные компании пачками скупают мелких производителей, но на их месте вырастают новые, пользуясь высоким спросом на разнообразие и налоговыми льготами для малого бизнеса.
Пивовары постепенно приспосабливаются к новой реальности и меняющимся вкусам.
На лондонском пивном фестивале - главном празднике традиционного английского эля - в этом году впервые представлен безалкогольный портер. В целом рынок безалкогольного и слабоалкогольного пива переживает взрывной рост - за последние четыре года увеличился в полтора раза. Каждая 200-я бутылка британского пива теперь - без алкоголя.
Второе дыхание
British Beer & Pub Association подсчитала: в 2016 году закрылось вдвое меньше пабов, чем в 2015-м, и если в январе-июне 2017 года пабы исчезали со скоростью 20 штук в неделю, то год спустя, согласно свежим данным, еженедельно закрываются только 18.
Во многом это объясняется крайне благоприятными условиями: реальные доходы британцев впервые с кризиса начали расти, весна и лето выдались необычайно жаркими, да и поводов выпить оказалось предостаточно: от королевской свадьбы до чемпионата мира по футболу, на котором английская сборная задержалась дольше обычного.
Не обошлось и без господдержки: власти заморозили акциз на пиво и с 2013 года не повышают его. К тому же пабы получили льготы по налогу на коммерческую недвижимость.
Однако лоббисты опасаются, что уже в ноябре, когда правительство представит новый бюджет, акциз, скорее всего, вновь повысят, а льготы - отменят. Но вряд ли изменения будут драматичными, поэтому в ближайшие годы никому не придется ездить в Лондон со своим пивом.