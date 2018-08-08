Image caption Заколоченный паб - привычный штрих британского пейзажа

Пинта эля в пабе - национальное британское времяпрепровождение - уходит в прошлое. Каждую неделю в Великобритании закрываются почти два десятка пабов. Защитники традиции бьют тревогу, но всё ли так плохо?

Русская служба Би-би-си разбиралась в причинах и последствиях угасания всемирно известного феномена.

Что происходит?

Еще в начале 21-го века в Великобритании было больше 60 тысяч пабов, и в них продавали в два раза больше пива, чем в магазинах. Спустя почти 20 лет их осталось меньше 49 тысяч, а продажи пива в них впервые в истории уступили первенство супермаркетам.

Почему? Британцы говорят, что их отталкивает цена пива у барной стойки: в обнародованном на этой неделе опросе 56% признались, что не могут позволить себе пинту в пабе.

Лондон - особый случай. Неожиданной иллюстрацией дороговизны столичных пабов год назад стал теракт у станции London Bridge. На кадрах эвакуации видно, как один из бегущих держит в руке недопитую пинту пива. "Настоящий лондонец!", - единодушно поддержали его соцсети. - "Конечно, он за нее £6 отдал".

Эксперты винят в дороговизне растущие налоги, а среди причин падения посещаемости пабов называют доступный алкоголь в магазинах, бум крафтового пива и увлечение молодежи здоровым образом жизни.

Что, совсем перестали пить?

Каждый пятый британец старше 16 лет не пьет вовсе. Однако почти каждый второй выпивает, и большинство - с завидной регулярностью.

Самый популярный напиток - пиво.

Самое популярное место для распития - паб. Он занимает особое место в британской жизни.

В отличие от тихих кафе с их столами, официантами и автономными компаниями, шумные пабы - место общения и центр жизни. Сюда идут обмывать победы, отмечать юбилеи, играть в лото, петь в караоке, участвовать в викторинах, смотреть футбол, крикет или скачки.

Здесь общаются с коллегами, друзьями, родственниками и бизнес-партнерами. Пабы - общественное пространство для людей любой профессии, пола и возраста. Как метро или приемный покой в больнице.

Их ежегодный вклад в экономику превышает 23 млрд фунтов, подсчитали защитники традиционного пива - эля - из ассоциации Campaign for Real Ale (Camra). Но главная их роль не экономическая, а социальная, уверены они:

"Пабы объединяют людей и делают их счастливее. Они укрепляют связи и доверие между ними".

Почему же пабы закрываются?

Первая причина - цены.

Цены продолжают расти в основном из-за налогов, которые составляют треть стоимости кружки пива в пабе: акцизов на пиво, НДС и налога на коммерческую недвижимость.

После мирового финансового кризиса 2008 года власти с усердием доили пабы, как это традиционно происходит в трудные для экономики времена, когда повышаются сборы с тех товаров, от которых люди откажутся в последнюю очередь: алкоголя, сигарет и бензина.

Поскольку сразу перед кризисом еще и запретили курить в общественных местах, пабы стали закрываться активнее прежнего.

За пять лет налоговая нагрузка увеличилась более чем на 40%.

Семь тысяч пабов этого не пережили.

Пиво, Netflix и Facebook

И пока пиво в пабах дорожает, в супермаркетах - обратная картина.

За последнее десятилетие алкоголь стал намного доступнее: с поправкой на инфляцию цены на него увеличились лишь на 0,3%, тогда как доходы населения - на 12%, подсчитала национальная служба здравоохранения NHS.

"Люди все чаще предпочитают выпивать дома, а не в пабе - это долгосрочный тренд, - отмечает Пол Окли из британской ассоциации пивоваров и пабовладельцев British Beer & Pub Association. - За последние 10 лет пиво в заведениях подорожало на 28,6%, а в магазинах - только на 8,5%".

Не в последнюю очередь в этом виноват прогресс, пишет он. "Дом - это уже не то, что было в 2000 году".

На смену скудному набору телеканалов в тусклом телевизоре пришли домашние кинотеатры, Netflix, спортивные трансляции всех мастей, видеоигры и виртуальная реальность.

А общение переехало в социальные сети.

"Свободного времени у людей все меньше, а соцсети на подъеме. И теперь им даже не нужно выходить из дома, чтобы пообщаться с друзьями", - отмечает Окли.

"Великая британская пивная революция"

Однако уход от традиций не навредил статусу Великобритании как ведущего производителя пива: за последние пять лет число пивоварен в стране увеличилось на 64% и впервые почти за 100 лет перевалило за 2000.

За это время они выпустили почти 3000 новых сортов пива.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Британия вновь распробовала пиво

"Великая британская пивная революция продолжается, и похоже, что ее не остановить, - объявил недавно Роджер Протц, один из главных экспертов по пиву в стране и редактор путеводителя по пабам "Good Beer Guide". - Теперь в Британии больше пивоварен на душу населения, чем в любой другой стране, и лучший в мире выбор пива".

И всё благодаря взрывному росту популярности крафтового пива. Этот рынок растет на 20-25% в год и пока не демонстрирует признаков перегрева. Крупные компании пачками скупают мелких производителей, но на их месте вырастают новые, пользуясь высоким спросом на разнообразие и налоговыми льготами для малого бизнеса.

Пивовары постепенно приспосабливаются к новой реальности и меняющимся вкусам.

На лондонском пивном фестивале - главном празднике традиционного английского эля - в этом году впервые представлен безалкогольный портер. В целом рынок безалкогольного и слабоалкогольного пива переживает взрывной рост - за последние четыре года увеличился в полтора раза. Каждая 200-я бутылка британского пива теперь - без алкоголя.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На пивном фестивале в Лондоне в этом году - более 900 сортов эля, сидра и крафта

Второе дыхание

British Beer & Pub Association подсчитала: в 2016 году закрылось вдвое меньше пабов, чем в 2015-м, и если в январе-июне 2017 года пабы исчезали со скоростью 20 штук в неделю, то год спустя, согласно свежим данным, еженедельно закрываются только 18.

Во многом это объясняется крайне благоприятными условиями: реальные доходы британцев впервые с кризиса начали расти, весна и лето выдались необычайно жаркими, да и поводов выпить оказалось предостаточно: от королевской свадьбы до чемпионата мира по футболу, на котором английская сборная задержалась дольше обычного.

Не обошлось и без господдержки: власти заморозили акциз на пиво и с 2013 года не повышают его. К тому же пабы получили льготы по налогу на коммерческую недвижимость.

Однако лоббисты опасаются, что уже в ноябре, когда правительство представит новый бюджет, акциз, скорее всего, вновь повысят, а льготы - отменят. Но вряд ли изменения будут драматичными, поэтому в ближайшие годы никому не придется ездить в Лондон со своим пивом.