Вим Вендерс снял про папу римского байопик. Фильм критикуют за слащавость

Правообладатель иллюстрации Universal Image caption Вендерс провёл с понтификом четыре дня

Легендарный немецкий кинорежиссёр Вим Вендерс по приглашению Ватикана снял байопик о главе Римско-католической церкви. Какой фильм в итоге получился у автора знаменитого "Неба над Берлином"? Сладостно-приторный или без прикрас? Мнения критиков разделились.

Автор "Неба над Берлином" провел четыре дня в съемках документального фильма, а саму возможность поработать с понтификом называет "подарком с небес".

Media playback is unsupported on your device Режиссер Вим Вендерс против айфонов

Несколько месяцев назад Ватикан сам позвал уроженца Дюссельдорфа снимать фильм о папе римском.

"Папа Франциск. Человек слова" документирует поездки папы римского по миру и встречи с самыми разными политиками планеты, включая экс-президента США Барака Обаму, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, канцлера Германии Ангелу Меркель, российского президента Владимира Путина, первую леди США Меланию Трамп.

Нашёл ли Вендерс что-то общее у понтифика с рок-звёздами и популярными киноактёрами?

"От папы исходит мощнейший эффект присутствия, как от сильнейших актёров, с которыми я работал", - замечает режиссёр ленты "Париж, Техас" в беседе с Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Universal Image caption По словам Вендерса, секс-скандалы в Ватикане по-настоящему разгневали Франциска

"Всё идёт от его веры и убеждений, от его желания поделиться с нами. Он не актёрствует, но искренне интересуется людьми. Он по-настоящему скромный человек", - замечает киноклассик.

Как полагает режиссёр, именно желание поделиться своим внутренним миром с огромной аудиторией стало основой для фильма.

"Я точно знаю, что понтифик не смотрит кино", - заметил Вендерс, будучи уверенным, что Франциск не видел его фильмы. - "Первое, что папа сказал мне: "Я много о вас слышал, но должен признать, что не видел ни одной киноленты".

Оказалось, что кинолюбителем среди высшего ватиканского духовенства был Дарио Вигано - бывший представитель Святого Престола по связям с миром, ушедший в отставку, после того как он написал подложное письмо от имени предыдущего понтифика - Бенедикта XVI.

"Мы почувствовали в нём ярость"

Вендерс настаивает, что они с папой максимально честно обсудили все проблемные темы.

81-летний Франциск не скрывал гнева относительно педофильских скандалов в католической церкви.

"Он без обиняков говорил про педофилию. Мы почувствовали в нём ярость - чувствовалось, что он сделал бы гораздо больше для её искоренения, но ему не справиться в одиночку", - рассказывает режиссёр.

Правообладатель иллюстрации Universal Image caption В ленте Вендерса показаны визиты понтифика в Бразилию, Израиль и на африканский континент

Кроме того, понтифик в фильме выказывает озабоченность экологией и говорит о необходимости равенства во всём мире.

Франциск говорит о "трёх Т" в испанском, важных для его жизненной философии - Tierra, Trabajo y Techo", что значит - "Земля, Работа и Крыша".

"Папа неожиданно обсудил и вопрос зарплат рабочих. Он не боится говорить на конкретные темы".

"Нужна смелость, чтобы признать, что мы своими руками уничтожаем планету. Он говорит, что мы не заботимся о своём доме", - рассказывает Вендерс.

"Не только для паствы"

Не все согласились с Вендерсом, что тот "дожал" интервью с Франциском - например, кинокритик Guardian Питер Брэдшоу счёл, что фильм получился "сладостно-приторным".

"Мы ничего не узнаём о семье папы, о его отношении к политической истории родной Аргентины и абортам", - сокрушается критик.

Впрочем, диалог с понтификом повлиял на настрой трёхкратного номинанта на "Оскар", который начал спрашивать у себя, не слишком ли он увлёкся потреблением.

"Я покупаю много музыки, потому что хочу быть в тренде. Но многие композиции я слушаю лишь по одному разу. Я продолжаю покупать и покупать, это становится смешным", - утверждает режиссёр.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Каннах Вим Вендерс представлял фильм о папе со своей женой Донатой

В мире проживает 1,2 миллиарда католиков, но Вендерс надеется, что его "папа Франциск. Человек слова" будет интересен не только им.

"Этот человек адресует свои слова всем, не только католикам или христианам в целом. Это послание доброй воли для каждого", - резюмирует автор "Пины 3D".

Папа Франциск. Человек слова выйдет в прокат в Британии 10 августа.