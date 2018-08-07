"Этому городу нужен герой": Чечню сплотила смерть Юсупа Темерханова

Media playback is unsupported on your device Тысячи людей в Чечне пришли проститься с убийцей Юрия Буданова. Почему?

На прошлой неделе в Чечне простились с Юсупом Темерхановым, отбывавшим срок в омской колонии за убийство бывшего полковника Юрия Буданова и умершим, как сообщила его адвокат, в городской больнице Омска от остановки сердца. В день, когда стало известно о его смерти, жители Чечни стали массово публиковать в "Инстаграме" видео, как сотни людей стекаются к дому его семьи, чтобы выразить соболезнования.

Экс-полковник российской армии Юрий Буданов, принимавший участие в обеих чеченских войнах, в 2000 году был осужден за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Его также обвиняли в изнасиловании, но позже это обвинение было снято.

Через два года после выхода на свободу Буданов был убит выстрелом в голову. В убийстве признали виновным Юсупа Темерханова, который до конца жизни отрицал, что совершил это.

"С 90-х годов такого не видел"

"Обращаюсь к родственникам дальним и близким, к друзьям, знакомым и не знакомым, ко всему своему народу: Откройте ворота. У нас сегодня черный день", - обратился к чеченцам в день, когда стало известно о смерти Темерханова, его адвокат Мурад Мусаев.

Правообладатель иллюстрации Instagram "Chechnya_life" Image caption Когда стал понятен масштаб поминок, в родное село Темерханова прибыл и Рамзан Кадыров.

Призыв быстро подхватили и распространили. Уже через несколько часов соцсети пестрели призывами собираться группами и ехать в родное село Темерханова Гелдаган. Кроме того, чеченцев просили не устраивать в республике свадьбы в ближайшие два дня, предлагали переименовать улицы в честь Темерханова. В интернете даже появился видеоролик, где мужчина стоит на фоне самодельной таблички "улица имени Юсупа-Хаджи Темерханова".

Впрочем, сами чеченцы, по их словам, не верили, что люди действительно приедут. "Я был очень пессимистически настроен, потому что в последнее время в таком количестве люди собирались только на инициированные властями мероприятия. Для меня все перевернулось, когда я увидел незаканчивающийся поток людей, не идущих, а бегущих к дому Юсупа", - рассказал Би-би-си житель Чечни Муса.

Желающие посетить поминки, которые длятся по обычаям три дня, начали собираться на окраинах своих сел и автомобильными колоннами отправляться в Гелдаган. Машины оставляли на въезде в село и шли пешком. На кадрах видео, выложенных в "Инстаграме", видно, что в селе открыты все ворота, на улицу выставлены ведра с водой и кружки - для тех, кто захочет утолить жажду после долгого пути.

В родное село Темерханова ехали не только изо всех уголков Чечни, но из соседних республик - Дагестана, Карачаево-Черкессии, из Ингушетии приехала большая колонна под флагом региона.

По рассказам очевидцев, в какой-то момент пробка перед селом растянулась на несколько километров.

"Еще с 90-х годов я такого не видел и думаю, что я никогда больше не увижу такого, что народ, наконец, сплотился сам. Когда я поехал на эти похороны, я увидел много того, за что мог бы гордиться своим народом", - рассказал Би-би-си Иса, житель соседнего с Гелдаганом села.

"Они бежали на эти похороны"

Столь бурная, публичная спонтанная реакция огромного количества людей стала неожиданностью как для самих чеченцев, так и для экспертов, работающих в регионе. Правозащитники называют её неожиданной и пугающей, хотя и вполне понятной.

Бывшая сотрудница правозащитного центра "Мемориал" Екатерина Сокирянская считает, что героем Темерханова "сделали" сотни преступлений, совершенных в Чечне, за которые никто не понес наказания.

Image caption В родное село Темерханова ехали не только из Чечни, но из соседних республик - Дагестана, Карачаево-Черкессии, Ингушетии

"Для меня он никакой не герой, он убил человека, но социологически я понимаю причину его героизации. Потому что в условиях тотальной безнаказанности в отношении преступлений людей в погонах получается, что только такой человек может отстоять поруганную честь жертвы. Буданов утащил из дома молодую девушку, опорочил, пытал и убил ее, за что практически стал национальным героем. И хотя Буданов - один из горстки военных преступников, все-таки осужденных за свое злодеяние, он получил минимальный срок за такие преступления, сидел с комфортом, вышел по УДО и вел себя вызывающе, ничуть не раскаявшись в совершенном", - считает Сокирянская.

"Я думаю, массовость этих похорон означает то, что люди, наконец, смогли сами выбрать себе героя. Не навязанного сверху. Я очень много читал в соцсетях, что наконец люди сами пошли, а не как обычно, по указке", - считает Иса.

То, что сам Темерханов не признавал вину за то, что сделало его теперь в республике народным героем, чеченцев не смущает. По их мнению, он символизировал собой всё, что пережил народ во время войн, всё, о чем до сих пор нет возможности говорить открыто.

"Народ выражал сочувствие человеку, который идет по статье, которую они выстрадали. Это статья унижения, оскорбления народа, растоптанной чести чеченской женщины. Вот это намного важнее, а не то, что он сознался или не сознался. Чеченцы поняли, что они все еще живы в хорошем смысле этого слова. Люди несли свою боль туда, те, кто потерял человека, те, кто выстрадал эту войну, они бежали на эти похороны", - считает Муса.

Люди хотят верить в то, что Темерханов убил Буданова, поэтому они и шли на эти похороны, полагает участвовавший в траурной процессии Магомед.

Вполне открыто об этом говорили и представители чеченских властей.

Министр по национальной политике, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Темерханов стал героем, потому что символизировал собой человека, отомстившего за поруганную честь: "Разумеется, у многих он ассоциировался как герой, который заступился за честь девушки. Это больше образно, человек, который стал жертвой вот такого неправедного правосудия".

"Никто ничего не забыл"

Скопление сотен тысяч людей в Чечне многие называют первым за 20 лет молчаливым волеизъявлением, в котором солидарны друг с другом оказались непримиримые враги всех возможных политических и религиозных взглядов. Публичную поддержку семье Темерханова высказали как чеченцы, примкнувшие к запрещенной в Росссии террористической группировке "Исламское государство", так и официальная Чечня в лице её главы Рамзана Кадырова.

"Эльза Кунгаева стала символом тысяч молчаливых жертв, за убийство и пытки которых никто не ответил. Вся эта боль никуда не ушла, никто ничего не забыл, конфликт не разрешен, процесс примирения так и не начинался. Вместо постконфликтной реабилитации и примирения в Чечне создали красивый фасад и делают вид, что это самый лояльный регион России. В эти дни нам приоткрылось истинное положение дел и настоящие чувства, которые испытывают многие чеченцы", - говорит правозащитница Екатерина Сокирянская.

Для неё это событие - тревожный знак того, что непроговоренная травма чеченских войн может привести к серьезным последствиям в будущем.

Сами чеченцы, наоборот, воспринимают случившееся с оптимизмом.

"Я теперь иначе смотрю, иначе буду рассматривать будущее Чечни, народа, я думаю, что все должно измениться в лучшую сторону. Юсуп Темерханов стал в один ряд с народным героем Чечни абреком Зелимханом. Я думаю, что образ героя, который сформировался в эти дни, останется в истории", - рассказывает чеченец, уехавший из региона несколько лет назад.

"Юсуп стал, скорее, символом, нежели однозначно человеком, совершившим месть. Впервые с 90-х годов люди смогли показать, что мы все еще помним, у нас все еще живо. Люди как будто были рады тому, что наконец могут что-то сказать, хотя по сути ничего не говорили, шествие к дому покойника было молчаливым", - говорит Иса.

"Народ хочет справедливости"

Пока ажиотаж вокруг смерти Юсупа Темерханова набирал обороты, представители чеченской власти молчали. Не было постов в социальных сетях, сюжетов на местном телевидении, хотя обычно Рамзан Кадыров живо реагирует на все события или даже слухи в регионе. На второй день поминок, когда стало ясно, что счет посетивших похороны пошел на сотни тысяч, глава Чечни приехал в село Гелдаган со своими соратниками и выразил соболезнования родственникам.

Здесь же, перед мечетью, куда решено было перенести траурные мероприятия, Кадыров дал небольшую пресс-конференцию. Кадыров сказал, что преступление Буданова - это оскорбление для всего чеченского народа. При этом он осудил тех, кто верит в то, что Темерханов убил Буданова.

"Юсуп был настоящим мужчиной, им можно гордиться, но в этом преступлении он не был виновен. Если бы он это сделал, он сказал бы. Он не избегал бы, сказал бы, что я за это, за это сделал", - заявил Кадыров.

Позже в сюжете местного телевидения показали родственников Темерханова, которые потребовали прекратить распространять слова о том, что он виновен в убийстве, а также заявили, что в тюрьме его поддерживал только Рамзан Кадыров.

На следующий день в соцсетях появился ролик, где спикер парламента Чечни Магомед Даудов, также родом из села Гелдаген, заявляет, что не позволит врагам народа зарабатывать очки на смерти односельчанина. "Где вы были раньше? Юсуп-хаджи был арестован семь лет назад. Разве вам было дело до него до сих пор?" - возмущается на видео Даудов.

"Такие люди, как Темерханов, даже учитывая, что его вина была не доказана, начинают ассоциироваться как народные мстители. Это не значит, что народ за нарушение закона, что народ за самосуд, что народ мстительный. Это значит, что народ, который хочет справедливости, разумеется, сделает своим национальным героем того, кто стал жертвой несправедливости", - заявил в интервью Би-би-си министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров.

По словам чеченца Мусы, подобные похороны в истории Чечни были только один раз, в 1913 году, когда из Калуги привезли тело шейха Баматгерея Митаева. "Я читал полицейские донесения о том, что пытались перекрыть дороги на подходах к селам Герменчук, Шали, настолько много людей хотело посетить похороны. И вот сто с лишним лет спустя я вижу ту же картину".

Житель Чечни Муса уверен, что Юсупа Темерханова не забудут, и он останется народным героем. С ним согласны не все.

Чеченец Иса считает, что вскоре на страницах соцсетей, футболках и задних стеклах автомобилей появятся новые фото: "К сожалению, мы не очень часто вспоминаем наших героев, хотя их в истории нашей было немало. Есть такой мем - "Этому городу нужен герой". Вот эта потребность постоянная, нам нужен свой герой, тот, которого мы признаем, а не тот, на которого нам указывают. Это очень большое значение имеет".