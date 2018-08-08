Пресса Британии: эксперты по химоружию возвращаются за "новичком"

В обзоре британской прессы:

Британия хочет убедиться, что "новичок" был в стране один

Financial Times рассказывает о том, что группа специалистов из Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) едет в Британию для сбора дополнительной информации о нервно-паралитическом веществе, применение которого в британском городе Солсбери привело к смерти одного человека и критическому состоянию еще трех.

Эксперты уже были в стране месяц назад после смерти Дон Стерджесс, которая, как считает полиция, умерла в результате случайного контакта с тем же веществом "новичок", которое применялось для покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте этого года.

Британия хочет получить от ОЗХО независимое подтверждение того, что вещество, ставшее причиной отравления Стерджесс и ее партнера Чарли Роули, - то же самое, что было применено против Скрипалей.

В заявлении МИД Британии по этому вопросу говорится: "Во время своего визита эксперты ОЗХО соберут дополнительные образцы вещества, которые будут проанализированы в отобранных организацией и пользующихся высокой международной репутацией лабораториях".

Газета считает, что поддержка со стороны ОЗХО чрезвычайно важна для Британии, которая оценивает потенциал нового дипломатического давления на Кремль в связи с нападением на Скрипалей, ответственность за которое, по утверждениям Лондона, несет Россия. Москва всячески отрицает какую бы то ни было причастность к отравлению.

FT стало известно, что на этот раз эксперты ОЗХО сосредоточатся на сборе образцов в районе Солсбери и его пригорода Эймсбери, где Стерджесс и Роули находились непосредственно перед отравлением.

Полиция считает, что смерть Стерджесс наступила в результате контакта с огромной дозой "новичка", содержавшегося в парфюмерном флаконе, выброшенном после отравления Скрипалей. Эксперты должны будут установить идентичность "новичка" во флаконе с тем веществом, которое было нанесено на ручку входной двери дома Скрипаля в Солсбери.

Североатлантический альянс должен обещать лишь то, что способен исполнить

"Коллективная безопасность должна зиждиться на выполнимых обещаниях" - под таким заголовком Times публикует редакционную статью, приуроченную к десятой годовщине войны между Россией и Грузией.

"Кремль, - пишет газета, - действует в соответствии с давней и хорошо испытанной тактикой: хороший полицейский - плохой полицейский. Роль хорошего полицейского исполняет премьер-министр и бывший президент Дмитрий Медведев. Но и он особо не деликатничает. Когда не так давно в интервью его спросили о недавнем заявлении НАТО о том, что Грузия в какой-то момент все-таки станет членом альянса, он ответил, что это может привести к "ужасному конфликту".

Это была не столько угроза довести кавказские противоречия до уровня Третьей мировой войны, сколько напоминание о двух фактах, считает издание. Первый состоит в том, что Россия после вторжения в отколовшуюся Южную Осетию в 2008 году сохраняет свои базы на территории, которая всем мировым сообществом считается принадлежащей Грузии. Второй - в том, что определяющая Статья 5 Устава НАТО гласит, что нападение на одного члена альянса считается нападением на альянс в целом. То есть агрессора ожидает скоординированный военный ответ всего Атлантического союза.

Во время создания НАТО международные отношения определялись противостоянием двух идеологических блоков, с военной сверхдержавой во главе каждого из них, напоминает Times. Блоков этих больше нет, но НАТО остается оборонительным альянсом, призванным сохранять и защищать территориальную целостность своих членов в Европе и Северной Америке.

Он не может позволить себе принимать в свои ряды страны, которым он не может с полной уверенностью гарантировать силовую поддержку коллективной безопасности.

Грузия - одна из таких стран. Украина - еще одна. Демократические прозападные устремления подавляющего большинства населения этих стран заслуживают безграничной поддержки со стороны Запада: дипломатической, торговой и при необходимости финансовой, считает издание.

Есть также и возможности кооперации в оборонной области - пропорциональные угрозе со стороны России и активно желаемые избранными правительствами этих стран. Но это вовсе не означает обещания вступать всей объединенной мощью крупнейшего в мире военного союза в войну от имени стран, частично оккупированных непредсказуемой и все более милитаристски настроенной ядерной державой.

После российского вторжения в Грузию в 2008 году тогдашний министр обороны США Роберт Гейтс заявил: "Мы должны быть осторожны в раздаваемых нами обещаниях, но в то же время должны быть готовы сдержать уже данные нами обещания. В случае НАТО Статья 5 должна означать то, что она означает". За минувшее десятилетие важность Статьи 5 только возросла на фоне приблизившегося вплотную к границам НАТО в Балтии и других странах Восточной Европы бряцания России обычным и кибероружием.

"Слова Гейтса были верны в 2008 году, сохраняют свою верность они и сейчас, - считает Times. - НАТО следует соблюдать осторожность. Включение в альянс Грузии и Украины лишь усилит утверждения Кремля о том, что считающий себя оборонительным альянс стремится окружить Россию и укрепит президента Путина в уверенности, что приверженность НАТО соблюдению Статьи 5 на поверку окажется слабой".

Кремль хватается за возможность, предоставленную ему президентом Трампом, чей двусмысленный подход к НАТО проявляется в его постоянных жалобах на недостаточные военные расходы союзников и публичных стенаниях о том, почему США должны выступать на защиту самого нового члена альянса Черногории. Такой подход достоин сожаления.

"Любая позиция США, придающая России уверенность в ее безнаказанности при захвате чужих территорий, лишь увеличивает вероятность таких захватов в будущем, - говорится в заключение редакционной статьи Times. - И все же главный принцип остается неизменным: нельзя давать обещания, которые ты можешь не сдержать".

ЕС готовится запретить опасные чернила для татуировок

Guardian рассказывает о том, что Евросоюз планирует начать регулировать рынок татуировок. Речь идет о запрете использования 4 тысяч химических веществ, входящих в состав чернил для татуировок.

Вещества предлагается запретить к использованию, так как они могут нанести вред здоровью людей: какие-то из них имеют признаки канцерогенности, другие могут менять состав ДНК или быть опасными для репродуктивной функции человека.

Несмотря на то, что прямой связи между развитием онкологических заболеваний и татуировками ни одно исследование не обнаружило, Европейское агентство по химическим веществам еще в октябре прошлого года обращало внимание на общеизвестное наличие в чернилах для татуировок веществ, которые были идентифицированы как канцерогены и/или раздражители кожи.

Среди выявленных взаимосвязей специалисты агентства называют связь между красными чернилами и дерматитом, а также между красными, синими, зелеными и фиолетовыми чернилами и развитием гранулем. Ученые отмечают, что красящие пигменты, используемые при наведении татуировок, не подходят для инъекций и не были разработаны для нанесения под кожу человека.