СМИ России: найти личные активы Владимира Путина

В обзоре российских газет за 6 августа:

"Коммерсант": найти состояние Путина и блокировать расчеты

Сенаторы США предлагают блокировать долларовые расчеты российских банков, найти состояние Владимира Путина в мире и признать Россию государством, спонсирующим терроризм. В распоряжении "Коммерсанта" оказался текст нового законопроекта о санкциях США против России.

Издание пишет, что документ был подготовлен республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. По мнению газеты, многие положения касаются не только РФ, но и президента США Дональда Трампа. От него требуют большей жесткости в соблюдении ранее введенных мер и даже создания "санкционного координационного офиса" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций.

Проект "Акта о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" был внесен в сенат в прошлую среду, но из-за необходимости обработать большой объем информации, до сих пор не опубликован. "Коммерсант" пишет, что в самом начале сенаторы, обращаясь к Трампу, требуют от него не поддерживать вмешательство России в деятельность государственных органов США.

Второе пожелание: публично призвать правительство России вернуть Крым под контроль правительства Украины. В этом пункте есть и упоминания о призывах к Москве не поддерживать сепаратистов в Грузии и Молдавии, а также отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада.

Подробно газета рассказывает о самой болезненной для России экономической части законопроекта. Там содержится требование запрета на операции в США (и замораживание активов) семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка. На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.

Издание напоминает, что именно этого опасаются деловые круги в России более всего. Кроме этого, текст содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель - но только с новыми выпусками, что значительно смягчает возможные последствия такого решения. Кроме этого, проект предлагает распространить мониторинг нарушения санкций на деятельность страховых компаний.

В "персональной" части санкционного проекта сенаторы прописывают механизмы, которые могут заставить Дональда Трампа более эффективно исполнять принятые санкции. Сенаторы предлагают сократить сроки отчетов по исполнению санкций, в течение 60 дней после принятия законопроекта обновить "кремлевский список", а также начать практическую работу по поиску активов и личного состояния Владимира Путина.

"Новая газета": компанию Дерипаски спасут от санкций?

Внутренние офшоры создают в России для тех, кто бежит из классических под давлением американских санкций, считает "Новая газета".

В конце июля Владимир Путин подписал пакет законов, учреждающих на территории России две зоны с льготными условиями для работы иностранных компаний - на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. Газета рассказывает, как с этой осени будут работать эти специальные административные районы (САР).

Механизм позволит иностранным компаниям перенести свой бизнес в Россию, сохранив удобную правовую форму и возможность не платить налоги с иностранных доходов. Чтобы стать резидентом спецрайона, иностранное юридическое лицо должно открыть офис на одном из островов и взять на себя обязательство инвестировать в Россию как минимум 50 млн рублей в течение шести лет с момента регистрации. По оценкам депутатов Госдумы, приток инвестиций во "внутренние офшоры" может превысить 1 млрд долларов.

Классические офшорные территории в первую очередь нужны для доступа к англосаксонскому договорному праву, независимым судам и специальным финансовым инструментам, а всего этого в России нет. "Многие наши сограждане, которые учреждают офшорные фирмы, хотят именно вывести корпоративные отношения в зону более комфортной юрисдикции, а не убежать от налогов", - объясняет исполнительный директор Mikhailov & Partners Евгений Мастерских.

Вынудить крупный капитал вернуться в страну могли только серьезные угрозы извне. Есть предположение, что санкции заставят бизнес перейти во внутренние офшоры. Правда, эксперты говорят, что закон принимался в спешке, и многое остается непонятным.

Российские олигархи пока не начали массовое спасение своих компаний путем перевода в российские офшоры, но, по утверждению газеты, им есть что спасать. Яркий пример - компания РУСАЛ Олега Дерипаски, акции которой на мировых биржах после введения санкций обвалились на 70%. При этом компания En+, владеющая РУСАЛом, зарегистрирована на острове Джерси. Поэтому Дерипаску называют одним из первых кандидатов на резидентство в российских офшорах.

"От санкций САР совершенно не спасут: когда конгресс примет решение о включении специальных зон в SDN-лист, то любое лицо, зарегистрированное в этих зонах, по сути, будет персоной нон грата в западном деловом мире, а с учетом вторичных санкций - и во всех иностранных банках", - говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Оптимизировать налоги так же эффективно, как через международные офшоры, тоже не получится.

Правда, эксперты говорят, что могут быть скрытые договоренности с властями. Например, перерегистрация в России может быть одним из условий оказания РУСАЛу господдержки. "Правительство сможет продемонстрировать успехи своей бурной деятельности по противодействию антироссийским санкциям, а Дерипаска взамен получит вливания из бюджета", - резюмирует издание.

"Ведомости": Навальный работает против стабильности системы

Оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября, пишут "Ведомости.

В Москве, где в этот день будут выбирать мэра, организаторы подадут заявку на шествие и митинг на Тверской. Ограничений на проведение митингов в день голосования нет, напомнил Навальный, и тема повышения пенсионного возраста должна стать главной в этот день. Его сторонники подадут заявки в 46 городах, где есть штабы политика, но намерены охватить и другие города.

Тема пенсионной реформы повлияет на результаты кандидатов от власти, поскольку оппозиция будет активно ее использовать, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: "Но рассчитывать, что на это может как-то повлиять акция Навального, - заблуждение. Выбор этого дня - удачный пиаровский и медийный ход, но 90% избирателей, которые придут на участки, уже определятся с выбором, а остальные проголосуют ситуативно".

Акции в начале июля против пенсионной реформы не набрали большого числа участников, а вот сентябрь с точки зрения мобилизации лучше, чем июль, рассуждает эксперт. Костин полагает, что Навальный постарается приписать себе снижение результатов "Единой России".

Избирательная кампания работает по сценарию сушки явки, с учетом неблагоприятного фона власти выгодно, чтобы независимый избиратель на участки не приходил, считает политолог Александр Кынев: "Наличие тем, раздражающих избирателей, может привести к повышению явки их протестной части. Это занизит результаты кандидатов от власти".

Навальный работает против стабильности системы как таковой, отмечает эксперт: "Акция направлена на снижение доминирования власти, повышение голосования за всех остальных. Кроме того, есть риск роста конфликтов внутри власти: ей легко общаться с сателлитами, когда они слабые, а как только они усиливаются, риски внутренних противоречий растут".

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си