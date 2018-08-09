Как Маск всех озадачил, или станет ли Tesla частной компанией?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption О возможном делистинге акций Tesla Илон Маск объявил не через пресс-службу, а через социальные сети

Комиссия по ценным бумагам и биржам США проверяет утверждение главы Tesla Илона Маска о наличии средств на выкуп у инвесторов акций производителя электромобилей и проведения процедуры снятия с биржи компании, сообщают американские СМИ.

По данным издания Wall Street Journal, комиссия изучает, были ли у Маска реальные основания делать подобного рода заявления и не вводит ли он в заблуждение акционеров.

В минувший вторник Илон Маск сказал, что размышляет о превращении Tesla в частную компанию. По его словам, у компании есть средства, чтобы выкупить у акционеров ценные бумаги Tesla по цене выше рыночной - за 420 долларов за штуку.

Стоит отметить, что число 420 связано в Северной Америке с культурой употребления марихуаны. В массовой культуре это число часто рассматривается как намек на употребление этого психоактивного вещества.

Согласно законам США, компании и их менеджеры не могут предоставлять акционерам ложную или не соответствующую действительности информацию, которая касается важных аспектов деятельности компании. Илон Маск может столкнуться с серьезными проблемами, если регулятор найдет данные, свидетельствующие о том, что это заявление Маска преследовало цель взвинтить цены на акции Tesla.

По словам экономического обозревателя Би-би-си Саймона Джека, если выяснится, что на самом деле у Tesla нет в достаточном количестве денег на выкуп акций по озвученной цене, то Илона Маска могут обвинить в попытках манипуляции ценами акций компании. Это очень серьезное обвинение, которое грозит тюремным заключением, отмечает Саймон Джек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Tesla's Model S (left) and Model X are both priced at more than $70,000

Во вторник глава компании Tesla Илон Маск не исключил, что его компания станет частной и ее акции не будут торговаться на бирже. По мнению Маска, это будет лучшим решением для развития компании.

Глава Tesla говорит, что делистинг будет означать, что компания больше не будет вынуждена принимать "краткосрочные решения" только для того, чтобы ублажить инвесторов.

О возможном делистинге акций Tesla Илон Маск объявил не через пресс-службу, а через социальные сети - соответствующий пост он опубликовал в "Твиттере".

Банкиры и аналитики усомнились в том, что Маску удастся добиться согласия акционеров на делистинг.

Маск заявил, что принудительного выкупа акций не будет. В случае, если план по делистингу будет поддержан, акционеры получат по 420 долларов за акцию - это почти на 11% больше цены, по которой акции компании торговались во вторник.

По словам Маска, у компании есть деньги на выкуп акций у инвесторов, однако он не уточнил источник этих денег.

Илон Маск подчеркнул, что пока решение относительно делистинга компании не принято.

После сообщения о возможном делистинге акции компании выросли в цене на 11% - почти до 380 долларов за акцию, приблизившись к рекордному значению (в сентябре прошлого года акции компании торговались на уровне 389,57 доллара за акцию).

Объявил в "Твиттере"

"Твиттер" - довольно нестандартный канал для подобных объявлений, тем не менее американская государственная Комиссия по ценным бумагам и биржам, регулирующая работу рынка ценных бумаг в стране, разрешает компаниям информировать инвесторов о важных решениях через такие социальные сети, как "Фейсбук" и "Твиттер".

При этом компания должна уведомить инвесторов, какой аккаунт в социальных сетях будет использоваться для публикации официальных заявлений.

Tesla еще в 2013 году объявила микроблог Маска в "Твиттере" таким официальным каналом.

Правообладатель иллюстрации Tesla Image caption Расходы у компании сейчас большие - в основном деньги идут на производство новой бюджетной модели электромобиля Tesla Model 3

После публикации твита в известность о возможном делистинге были поставлены сотрудники компании. При этом им объяснили, с чем связано такое решение.

По мнению Илона Маска, если компания станет частной, то это защитит ее от давления со стороны инвесторов и необходимости принимать ненужные краткосрочные решения для того, чтобы "ублажить инвесторов".

По его словам, он хочет покончить с негативной "пропагандой", которая исходит о инвесторов, играющих на бирже на понижение.

"Я пытаюсь понять, в каком случае Tesla могла бы работать наиболее эффективно, по мере возможности не отвлекаясь на ненужные и краткосочные задачи", - пояснил Маск.

Илон Маск и раньше говорил о негативных моментах, связанных с тем, что Tesla является публичной компанией.

Однако сообщение Маска в "Твиттере" привело многих в замешательство. Это понятно, если принять во внимание некоторые эпатажные выходки главы Tesla.

Например, 1 апреля он написал в "Твиттере" о банкротстве Tesla.

Самая крупная сделка?

Если акции компании будут выкупаться по цене 420 долларов за штуку, это будет крупнейшая сделка в истории.

Согласно плану Маска, акционеры могут отказаться от делистинга. Самому Илону Маску принадлежит почти 20% акций компании. По его словам, он рассчитывает сохранить свою долю в компании и пост генерального директора Tesla.

По словам главы венчурной компании Loup Ventures Джина Мюнстера, шансы Маска убедить акционеров в необходимости делистинга компании - "один к трем".

"16-процентная прибавка к цене акций может оказаться недостаточной для того, чтобы убедить нынешних акционеров поддержать этот план", - говорит аналитик.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Маска, у компании есть деньги на выкуп акций у инвесторов, но откуда они, бизнесмен не уточнил

Анализ ситуации, Ким Гиттелсон, Нью-Йорк

У Илона Маска очень сложные отношения с акционерами компании - особенно его раздражают инвесторы, играющие на понижение, которые все время предрекают его компании неизбежный крах.

Во вторник "медведям" пришлось понервничать из-за возможных больших потерь, после того как Маск сообщил в "Твиттере" о возможности делистинга.

После этого сообщения акции Tesla резко подскочили в цене. И это несмотря на то, что Маск известен своими странными шутками и выходками.

Надо заметить, что такие шутки, как правило, шли в ход, когда у Tesla возникали проблемы с отчетностью. Уже высказывались предположения, что такие шутки и выходки могут быть способом отвлечь внимание от не самых хороших финансовых показателей компании.

Сообщение о возможном делистинге компании спровоцировало оживленное обсуждение в СМИ будущего Tesla.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Иногда сложно понять - шутит Илон Маск или говорит серьезно

Расходы у компании сейчас большие - в основном деньги идут на производство новой бюджетной модели электромобиля Tesla Model 3.

Сообщается, что предыдущий квартал компания закрыла с убытками. Некоторые аналитики говорят, что компании Маска придется искать деньги, чтобы выжить.

Однако Маск пообещал, что во втором полугодии компания получит прибыль.

Это сообщение в "Твиттере" последовало за публикацией в Financial Times, в которой говорилось о том, что Суверенный фонд национального благосостояния Саудовской Аравии выкупил 3-5% акций Tesla на сумму 1,9 млрд долларов.

В публикации издания говорится, что фонд, работу которого курирует наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, был заинтересован в покупке акций компании Маска.

Давление инвесторов

Не всем аналитикам понятны обоснования, которые представил Маск в пользу превращения Tesla из публичной в частную компанию.

Ряд экспертов говорит, что у Tesla вряд ли есть деньги для выкупа акций по цене 420 за штуку, поэтому, по их словам, если компания действительно когда-нибудь станет частной, то произойдет это не очень скоро.

Колумнист газеты Wall Street Journal Чарли Грант считает, что нет никакого смысла для Tesla менять форму собственности и становиться частной компанией. По его словам, компания Маска, будучи публичной компанией, получает большие преимущества для развития бизнеса.

Однако многие аналитики говорят, что изменения, предложенные Илоном Маском, имеют под собой серьезные основания.

Если Tesla станет частной компанией, тогда она сможет избавиться от давления со стороны инвесторов и, например, увеличить производство недорогих электромобилей.

Аналитик из Autotrader Мишель Кребс отмечает, что если Tesla проведет делистинг, то компания сможет найти новые источники финансирования. Также, по его словам, у компании Маска появится возможность не спешить, а тратить на разработку новой продукции ровно столько времени, сколько необходимо.

Другими словами, Tesla сможет освободиться от давления инвесторов, которые ждут появления новинок через довольно короткие промежутки времени. В такой своеобразной "ловушке" находятся многие публичные компании, в том числе и Apple.