Twitter заступился за популярного конспиролога Алекса Джонса

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У личного аккаунта Джонса более 800 тысяч фолловеров в "Твиттере", у его ресурса InfoWars - 425 тысяч

Руководство сервиса микроблогов Twitter не считает нашумевшие высказывания конспиролога Алекса Джонса противозаконными и не будет блокировать его аккаунт. В понедельник Apple и Spotify удалили подкасты Джонса со своих платформ.

После того как Facebook также заблокировал у себя его страницу, Twitter остался последней крупной интернет-площадкой, которая предоставляет Джонсу возможность высказывать свои идеи.

По словам генерального директора Twitter Джека Дорси, аккаунт популярного радиоведущего не нарушает никаких правил социальной сети. Он подчеркнул, что компания будет следовать собственным принципам, а не поддаваться давлению извне.

Дорси добавил, что в долгосрочной перспективе хотел бы, чтобы конспирологические теории расследовали журналисты - тогда люди могли бы сформировать об этом собственное мнение.

В понедельник 6 августа стриминг-сервис Spotify сообщил, что убирает шоу Алекса Джонса из своих подкастов.

В заявлении компании говорилось, что она не потерпит разжигания ненависти в публикациях на своих сайтах. Facebook также заблокировал у себя страницу Джонса InfoWars за использование "языка ненависти".

Действия интернет-компаний раскритиковал сын президента США Дональд Трамп-младший. По его словам, блокировку аккаунтов Джонса можно расценивать как зачистку консервативных медиа.

Кто такой Алекс Джонс?

Алекс Джонс - популярный радиоведущий, видеоблогер и один из самых известных сторонников конспирологических теорий в США.

"Шоу Алекса Джонса" - флагманская программа сети радиостанций Genesis Communications Network (GCN). Также Джонс - создатель ресурса InfoWars, посвященного теориям заговора с правым уклоном.

Джонс помимо прочего утверждает, что теракт 11 сентября 2001 года был организован американским правительством, а массовое убийство в начальной школе в Сэнди Хук в 2012 году могло быть инсценировано. По словам Джонса, многие жертвы, показанные по телевидению, - это нанятые актеры.

Родители двоихх детей, убитых во время нападения, подали в суд на Джонса, обвинив его в клевете и распространении ложных, жестоких и опасных измышлений.

Аудитория InfoWars доходит до десяти миллионов посещений в месяц - это больше, чем у сайтов журналов The Economist и Newsweek. На "Ютьюбе" у роликов Джонса было в сумме около миллиарда просмотров.

Джонса неоднократно обвиняли в работе в интересах России. Он часто появлялся в эфире российского консервативного телеканала "Царьград", позитивно оценивая политику президента Путина. Во время предвыборной кампании он активно критиковал соперницу Трампа Хиллари Клинтон и его предшественника-демократа Барака Обаму.

Сам президент Трамп не раз хвалил Алекса Джонса, в том числе за его "безупречную репутацию", а в декабре 2016 года он побывал в гостях на его шоу.

"Твиттер" и правые настроения

"Твиттер" стал самым заметным исключением - глава компании Джек Дорси заявил, что аккаунт Джонса не нарушает правил социальной сети и поэтому не будет заблокирован.

Пропустить Twitter пост , автор: @jack We didn’t suspend Alex Jones or Infowars yesterday. We know that’s hard for many but the reason is simple: he hasn’t violated our rules. We’ll enforce if he does. And we’ll continue to promote a healthy conversational environment by ensuring tweets aren’t artificially amplified. — jack (@jack) 8 августа 2018 г.

Многие пользователи сервиса микроблогов раскритиковали заявления Дорси, расценив это как симпатию к правым движениям.

В прошлом году руководство Twitter уже сталкивалось с подобными обвинениями. Тогда "синие галочки" верификации пользователей появились у блогеров, открыто заявляющих о поддержке правых идей. После скандала в СМИ компания временно приостановила процесс верификации и отобрала значки у правых блогеров.

При этом несколько месяцев назад Twitter заблокировал ряд аккаунтов правых активистов, в том числе аккаунт основателя и бывшего лидера британского националистического движения "Лига защиты Англии" Томми Робинсона.

Сам Джонс считает действия соцсетей против себя следствием международного заговора.