Зеленые против голубых: в Аргентине борются за и против абортов

Image caption Зеленый цвет стал символом движения в поддержку легализации абортов, синий - цвет их оппонентов

Сенат Аргентины обсуждает утвержденный в июне парламентом страны законопроект, легализующий аборты для всех без исключения женщин. Пока на территории Аргентины прервать беременность можно только в случае изнасилования или серьезной угрозы для здоровья матери.

В июне обсуждение в нижней палате заняло 22 часа, и предложение было утверждено незначительным большинством голосов. Согласно законопроекту, женщины смогут прерывать беременность на сроках до 14 недель.

Аргентина может стать третьей после Кубы и Уругвая страной Латинской Америки, где полностью легализованы аборты. Но сначала законопроект должен получить одобрение весьма консервативно настроенного сената.

Известно, что мнения 72 депутатов разделились примерно поровну. Такая же неоднозначная реакция наблюдается и в обществе.

В последние месяцы к зданию конгресса в Буэнос-Айресе и на улицы других городов выходили с демонстрациями как сторонники абортов, так и целые организации, выступающие против.

Вот рассказы некоторых активисток.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 14 июня сторонники абортов ждали результатов голосования у здания конгресса в Буэнос-Айресе, несмотря на то, что рассмотрение заняло 22 часа

"Зеленые банданы" - за

Ингрид Бек - журналист, писательница и активистка феминистского движения Ni Una Menos ("Ни одной женщиной меньше").

"Как активистка я должна быть в центре событий и поддержать борьбу за право на аборт.

На наших глазах родилась новая политическая сила, женские движения заполняют собой общественное пространство. Новая волна феминизма началась в 2015 году, когда Ni Una Menos начали устраивать марши против гендерного насилия, и с тех пор движение беспрерывно растет.

Правообладатель иллюстрации Nadia Petrizzo Image caption Ингрид Бек: "Сегодня феминистское движение в Аргентине - это мощная политическая сила"

Недавно в одной из наших демонстраций приняли участие около миллиона человек, и это лишний раз подтверждает, что феминистское движение на сегодняшний день - одна из самых влиятельных политических сил, способная объединять людей.

Власти Аргентины это увидели и решили передать наши требования конгрессу - так и должно быть.

Я не думаю, что нам нужен был референдум, как в Ирландии, например, - с помощью которого они покончили со своим запретом на аборты.

Тому есть ряд причин. Во-первых, в Аргентине с 1920 года аборты легальны в случае изнасилования или если жизнь женщины в опасности. Мы боремся за расширение этого права, чтобы оно распространялось на всех женщин.

Во-вторых, это вопрос здравоохранения, и решать его лучше законодателям, а не населению.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Активистки движения за легализацию абортов прошли по улицам в костюмах героинь феминистского антиутопического романа Маргарет Этвуд "Рассказ служанки"

Мы выбрали своим символом зеленые банданы, потому что бандана давно ассоциируется в Аргентине с общественными активистами - со времен движения "Матери площади Мая", которые разыскивали своих детей и родственников, пропавших в годы военной диктатуры 1970-х годов.

Сначала мы боялись надевать их, потому что по ним нас легко отличали и могли начать оскорблять. Но сейчас это примета нашей солидарности: мы встречаем друг друга на улицах и понимаем, что ведем единую борьбу".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Спасти две жизни" - таков лозунг ассоциации групп, выступающих против законопроекта

"Мы научились протестовать"

Камилла Дуро, 24 года, член нерелигиозной неправительственной организации "Frente Joven" ("Фронт молодых"), выступающей против абортов.

Мы хотим громко заявить о том, что аборт равен социальному провалу. Для того чтобы женщина прибегла к этому, сначала многое другое в ее жизни должно пойти не так.

Во-вторых, мы считаем, что смертность, связанную с абортами, можно сократить другими способами. Например, системе здравоохранения нужно больше инициатив, предусматривающих заботу о беременных и молодых матерях. Легализация абортов - не выход.

Правообладатель иллюстрации Camila Duro Image caption "Аборты - социальный провал" - написано на плакате в руках у Камиллы Дуро

И в третьих, мы верим, что прерывать начавшуюся жизнь ради решения каких-то других проблем - плохая идея. Это все равно, что приклеивать пластырь к кровоточащей ране. Мы призываем защитить обе жизни - и матери, и ее не родившегося ребенка.

Поэтому мы вышли на улицы, хотя это было непросто. Группы, подобные нашей, выступающие за сохранение жизни, нелегко мобилизовать, нам несвойственны такие активные действия. Но мы почувствовали, что пришло время стать более заметными.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Молодые энтузиасты, которые выступают против легализации абортов, чувствуют, что их позиция недостаточно представлена другими активистскими группами", - говорит Дуро

Мы организовали "марши голубых" (цвет выбран ассоциацией движений, выступающих против законопроекта), ходили по районам со стикерами и баннерами, стучались к людям в двери, пытаясь таким образом обратить внимание на законопроект.

Мы призывали провести референдум, как это сделали в Ирландии некоторое время назад, но "зеленая" сторона отказалась. Возможно, они побоялись, что в результате голосования выяснится, что большинство в Аргентине на самом деле против абортов.

Правообладатель иллюстрации Celeste MacDougall Image caption Селесте Макдугалл борется за расширенную легализацию абортов более 10 лет

"Ничто не делается спонтанно"

Селесте Макдугалл - учительница и активистка общенациональной кампании "За законные, безопасные и бесплатные аборты".

"Я участвую в кампании уже девять лет, мы представляли проект закона о легализации семь раз: если проект не доходит до стадии первичного обсуждения в конгрессе, его надо представлять снова.

Нам пришлось это делать семь раз.

Но пока мы ждали, мы не сидели сложа руки, а проводили так называемую "социальную декриминализацию" - создавали механизмы для привлечения общества на нашу сторону. Мы работали с врачами, сотрудниками системы здравоохранения, учителями, преподавателями университетов, деятелями культуры.

Наша деятельность оттачивалась десятилетиями. Ничего спонтанного или неожиданного здесь нет. Феминистки Аргентины борются с патриархальной системой уже более 30 лет. Сегодня более 500 организаций сплотились в единой национальной кампании за права на аборты.

Мы так или иначе всегда выходили на улицы. Мы знали, что общество хотело дискуссии. Этот вопрос висел в воздухе, хотя и не входил в повестку дня наших законодателей и замалчивался в прессе. Теперь ситуация радикально изменилась".

Правообладатель иллюстрации Celeste MacDougall Image caption Селесте Макдугалл: "Наша сила в нашей истории. 30 лет мы боремся за наши права и против мачизма"

С музыкой

Клариса Родригес, 43 года, изучает педагогику и выступает организатором группы против абортов Correntinos por la vida ("Корриентес - за жизнь") в городе Корриентес - в 1000 км к северу от Буэнос-Айреса.

"В Корриентесе, где я живу, мы некоторое время были дезориентированы и молчали, после того как законопроект был принят нижней палатой в июне.

Для нас аборт - это убийство. Мы хотели объяснить людям, что даже если закон разрешит аборты, их все равно нельзя будет оправдать.

Правообладатель иллюстрации Clarisa Rodriguez Image caption Клариса Родригес: "Мы почувствовали, что пришло время говорить открыто. Мы вышли на улицы и больше не уйдем"

Мы вышли на улицы, чтобы "голубая" волна стала заметнее. Мы начали организовывать встречи с перкуссионными инструментами. Эти инструменты и карнавал во многом берут начало из нашей местной культуры.

Людям пришлось преодолевать страх, прежде чем они смогли самовыражаться в обществе, подчас враждебно настроенном к нашим убеждениям.

Домохозяйки, студенты, врачи и медсестры приходят к нам играть и слушать музыку, у всех на шее голубые косынки, ставшие нашей эмблемой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Голубые косынки стали эмблемой борцов с абортами

Мы чувствовали, что нам необходимо выйти к широкой публике, чтобы создать противовес "зеленой" волне. Это дало нам возможность показать другую разновидность феминизма - то, как мы его понимаем.

И мы больше никуда не уйдем".