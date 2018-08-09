Нагасаки - последняя жертва ядерного удара в истории. И почти забытая

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Кажется, нет ничего необычного в том, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посещает Нагасаки сегодня, 9 августа, в день 73-й годовщины атомной бомбардировки этого города.

На самом деле это первый случай, когда действующий генеральный секретарь ООН посещает Нагасаки в день годовщины бомбардировки и принимает участие в памятных мероприятиях.

Считается, что Нагасаки - второй и последний город, подвергшийся атомной бомбардировке - во время проведения памятных церемоний остается все время в тени Хиросимы, на которую атомная бомба упала 6 августа 1945 года, за три дня до Нагасаки.

14 августа 1945 года Япония официально приняла условия капитуляции с оговоркой о личной неприкосновенности императора. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября, ознаменовав окончание Второй мировой войны.

Однако в коллективной памяти трагедия в Нагасаки остается второстепенной на фоне событий в Хиросиме. СМИ обычно пишут о бомбардировке Хиросимы, также писатели и кинематографисты, затрагивающие в своих работах тему бомбежек японских городов, в основном обращаются к истории именно этого города.

Как заметил однажды американский журналист и писатель Грег Митчелл, никто еще не написал бестселлер под названием "Нагасаки" и не снял фильм с названием "Нагасаки, любовь моя" - а с Хиросимой именно так и произошло.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хиросима вошла в историю как первый город, где применили ядерное оружие

Даже в программе исторического визита Барака Обамы в Японию в 2016 году была Хиросима, а Нагасаки - не было. Барак Обама стал первым со времен Второй мировой войны действующим президентом США, посетившим пострадавший от американской атомной бомбардировки город. То, что Барак Обама не приехал в Нагасаки, очень рассторило переживших бобмардировки жителей Японии, а также родственников жертв этой трагедии.

Жертв бомбардировки в Нагасаки в несколько раз меньше, чем в Хиросиме: в городе погибли 50 тысяч человек, в Хиросиме - 135 тысяч. И это несмотря на то, что на Нагасаки была сброшена более мощная бомба.

"Малыш" - кодовое название атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Вес этой бомбы составлял 4 тонны, размер - 71 см в диаметре. Бомба содержала 64 килограмма обогащенного до высокой степени урана, мощность взрыва бомбы составила от 13 до 18 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте.

На Нагасаки была сброшена бомба под кодовым названием "Толстяк". Весила бомба 4,6 тонны, диаметр ее составлял 152 см. "Толстяк" работал на основе распада плутония-239, мощность взрыва этой бомбы составила около 21 тысячи тонн в тротиловом эквиваленте.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На Нагасаки была сброшена бомба под кодовым названием "Толстяк"

Парадоксально, но взрыв "Толстяка" оказался менее разрушительным - в географическом измерении.

Почти весь город Хиросима расположен на равнине, Нагасаки разделен на две части, которые располагаются в двух долинах. Согласно докладу американских военных, именно такая топография района резко ограничила территорию, подвергшуюся разрушению.

"Когда мы вспоминаем о разрушительном начале ядерной эры, мы в первую очередь вспоминаем о Хиросиме. Это был первый город [подвергшийся атомной бомбардировке], о котором мы подумаем. К тому же, бомбардировка Хиросимы была более разрушительной, чем Нагасаки" , - говорит историк Алекс Веллерштейн в статье, посвященной 70-й годовщине бомбардировок.

Еще одна причина, по которой о Хиросиме помнят больше, чем о Нагасаки, заключается в том, что хиросимская операция с военной точки зрения была лучше подготовлена и продумана, а также точнее выполнена, чем бомбежка Нагасаки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption The deployment of the atomic bombs in Japan is a controversial issue

Для США Нагасаки - на тот момент четвертый по населению город Японии - не был главной целью операций. В апреле 1945 года город появился в числе 17 потенциальных целей для американских военных, однако позже он был вычеркнут из-за неподходящей географии.

Ключевыми целями в этом списке были города Хиросима и Кокура. Это промышленные города, расположенные на равнине. Как замечает Веллерштейн, они были просто идеальными "площадками" для испытания атомной бомбы и оценки ее разрушительного потенциала. Также в число основных возможных целей были включены еще Йокогама и Киото.

Йокогаму вычернули из списка, потому что она уже сильно пострадала от бомбардировок, и разрушительный эффект от применения атомной бомбы американским военным было бы уже сложно оценить точно.

Вскоре из списка был исключен и Киото - из опасений, что если древняя столица Японии будет разрушена, то тогда американцам будет сложно завоевать сердца и умы японцев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нагасаки попал в список целей в последний момент

На самом деле, Нагасаки попал в список целей случайно - из-за спешки военных, столкнувшихся с "техническими проблемами". Название города было написано ручкой в сверхсекретных документах, датированных 24 июля 1945 года. И даже тогда напротив города стояла пометка, что Нагасаки - это только запасной вариант.

9 августа 1945 года, когда самолеты, участвовавшие в операции, долетели до цели - города Кокура, они увидели, что всю территорию затянуло туманом.

Согласно инструкциям, котроые получили военные, они не могли сбрасывать бомбу "вслепую". Нужно было таким образом выбрать цель, чтобы взрыв был максимально мощным и разрушительным. Поэтому, они направились в сторону запасной цели - Нагасаки.

Сейчас в японском есть выражение "везуч как Кокура", которое как раз отсылает к событиям того времени. Самого города уже нет как административной единицы - в 1963 году он был объединен с соседними Модзи, Тобатой, Яхатой и Вакамацу. Новый населенный пункт получил название Китакюсю.

Можно ли было обойтись без бомбардировок?

Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки до сих пор явялются предметом споров и дискуссий, но редко когда Нагасаки достается хотя бы столько же внимания, как и Хиросиме.

В свое время 33-й президент США Гарри Трумэн говорил, что бомбардировки японских городов были решающими для того, чтобы заставить Японию согласиться на капитуляцию. Как утверждал Трумэн, фактически бомбардировки помогли избежать еще больших жертв в случае, если бы Япония отказалась признавать поражение.

Многие историки ставили под сомнения высказанную Трумэном версию, отметив, что Япония в тот момент уже была готова сложить оружие и признать поражение. Сменивший Трумэна на президентском посту Дуайт Эйзенхауэр в автобиографии 1963 года осудил бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2016 году Барак Обама первым из американских президентов посетил Хиросиму. В Нагасаки он не приехал

Как следует из рассекреченных военных документов США, для Вашингтона приоритетным всегда был сценарий "двойной бомбардировки" - для того, чтобы военные могли оценить разрушительный потенциал двух атомных бомб разного типа (урановой бомбы и работающей на основе распада плутония-239).

"Даже если кто-то считает, что бомбардировка Хиросимы была необходима для того, чтобы вынудить Японию капитулировать, тогда каковы были основания для того, чтобы сбрасывать всего через три дня атомную бомбу на Нагасаки? Япония превратилась в подопытное животное, когда США надо было продемонстрировать миру, какие средства невероятно разрушительной силы у них есть в распоряжении", - говорит Брахма Челлани, авторитетный эксперт по международной политике индийского Центра политических исследований.

Известный американский юрист Телфорд Тейлор, который выступал в качестве главного обвинителя на девятом малом нюрнбергском процессе в 1946 году, в своей книге, изданной в 1970-х годах, предположил, что бомбардировка Нагасаки может рассматриваться как военное преступление.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пострадавший от бомбардировки в Нагасаки. В Японии выживших в атомных бомбардировках называют словом "хибакуся"

Первый или последний?

Бомбардировка Нагасаки была вторым и последним случаем использования атомного оружия в ходе военных конфликтов, но некоторые историки утверждают, что это оружие было направлено и в сторону Москвы.

8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии, и возможность вторжения советской армии очень беспокоила Вашингтон.

"США было важнее впечатлить Россию, чем закончить войну с Японией", - говорит историк из Корнеллскиого университета Марк Селден. Также, по словам историка, администрация Трумэна находилась под серьезным давлением - им надо было оправдать астрономические затраты на реализацию "Манхэттенского проекта" - программы США по разработке ядерного оружия.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сумитеру Танигучи (справа) - один из самых известных пострадавших от атомной бомбардировки в Нагасаки. На этой фотографии он встречается с бывшим генсеком ООН Пан Ги Муном в 2010 году

Поколение "хибакуся"

Оставшихся в живых жертв атомных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки называют в Японии словом "хибакуся" ("люди, пережившие взрыв"). Часто это слово используется, когда необходимо подчеркнуть, что тот или иной человек подвергся воздействию радиации.

Вашингтон изначально отрицал, что облучение даже через много лет может привести к многочисленным проблемам со здоровьем. С 1957 года жертвы взрывов в Хиросиме и Нагасаки получают бесплатную медицинскую помощь, расходы полностью финансируются правительством Японии. В 1978 году действие этой программы было распростанено в том числе и на "хибакуся" из числа иностранцев - в основном это корейцы.

Всего около 650 тысяч человек получили статус "хибакуся". Согласно данным на март 2018 года, из них сейчас в живых более 154 тысяч человек.

Как и Хиросима, жители и администрация Нагасаки обычно поддерживает различные усилия по поддержанию мира. Так, мэр Нагасаки Томихиса Тауэ критиковал премьера Синдзо Абэ за отказ Токио присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия, который был подписан в ООН в июле 2017 года.

"Мы- единственная страна в мире, подвергшейся атомным бомбардировкам. Я призываю правительство Японии пересмотреть политику, согласно которой мы всецело полагаемся на ядерный щит и присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия", - заявил тогда Тауэ.

Отаз от ядерного потенциала является одной их основ национальной политики Японии.

Будучи союзником США, Япония, по иронии судьбы, полностью полагается на ядерные силы Вашингтона, который, согласно существующим договоренностям, должен обеспечить защиту и оборону своего союзника в случае нападения врага.