У норвежек изымал детей эксперт, осужденный за детскую порнографию. Женщины ведут борьбу за их возвращение

Правообладатель иллюстрации Би-би-си Image caption Сесиль - одна из норвежских матерей, которая борется за право видеться со своим ребенком

Норвегия - страна с чрезвычайно строгими законами по защите прав детей. Корреспондент Би-би-си Тим Хьюэлл рассказывает историю женщин, у которых отобрали детей из-за заключений эксперта, осужденного затем за детскую порнографию.

Сесиль была дома, когда несколько лет назад одним зимним днем в дверь ее небольшого дома на окраине Осло постучали. Гостям - это были мужчина и женщина, детский психолог и психиатр - открыла ее маленькая дочь.

Девочка тепло поприветствовала незнакомых людей. Сесиль была рада визиту намного меньше - она сразу поняла его причину. "Я очень испугалась. Я не хотела видеть их у себя. Я знала, что именно так и отбирают детей", - вспоминает женщина тот день.

Служба по защите детей в течение нескольких лет пыталась доказать, что Сесиль, мать-одиночка, ненадлежащим образом ухаживает за своей дочкой. Судьба девочки зависела от визита экспертов - и они остались недовольны тем, что увидели в ее доме.

В отчете специалистов говорится, что они не увидели "естественного взаимодействия" между матерью и дочерью. Под сомнение они поставили и способность Сесиль содержать дом в порядке. Сама женщина верит, что эксперты намеренно старались выставить все в негативном свете.

"Это было вскоре после Рождества. В местном магазине я купила очень дешевый имбирный хлеб, он стоил всего крону. Я думала, мы с дочкой повеселимся и будем вместе делать имбирных человечков. Но они решили, что это говорит о проблемах с деньгами - зачем еще делать такую покупку уже после Рождества? Как вообще можно назвать человека бедным просто из-за того, что он купил дешевый хлеб?" - недоумевает Сесиль.

Гости Сесиль в своём отчете, в котором, впрочем, учитывалось мнение и других специалистов по защите детей, пришли к выводу, что развитие маленькой девочки будет ограничено, если она останется у матери: "Мать не осознает базовых потребностей ребенка и не осознает, что может нанести ей ментальный вред".

После визита специалистов Сесиль, сухая блондинка 50 лет, видела свою дочь семь раз. Окружной суд Осло поместил девочку под долгосрочную опеку. Свидетелями на процессе выступали те же эксперты, которые пришли к Сесиль. «Я лишилась детства моей дочери. Я не увижу ее, пока она не подрастет», - говорит она.

В апреле этого года мужчина-психиатр, приходивший в дом к Сесиль, снова появился в суде. В этот раз он был не свидетелем, а обвиняемым. Эксперта приговорили к 22 месяцам тюрьмы - суд установил, что он скачал больше 200 тысяч изображений и свыше 12 тысяч видео с детским порно, в том числе с изнасилованиями.

Оказалось, что местная полиция следила за активностью эксперта еще в 2015 году, но расследование началось только в начале прошлого года. Психиатр признался, что собирал материалы с детской порнографией 20 лет. Его имя прессе не называли - чтобы защитить уже его собственных детей.

Известно, что эксперт занимал серьезную должность в системе по защите детей Норвегии. Он не только выступал свидетелем по индивидуальным делам, как в случае с Сесиль, но и был членом влиятельной экспертной комиссии по делам детей, которая анализирует доклады о ситуации в семьях.

Психиатр лишился своей лицензии - это значит, что он уже никогда не сможет работать в своей области. Но теперь родители, которые потеряли опеку над детьми при его содействии, требуют пересмотреть свои дела. По их словам, мужчина не мог сопереживать детям, которых должен был защищать. В решении суда говорится о том, что психиатр "не осознавал страданий героев материалов, которые доставляли ему удовольствие".

Приговор не помог оспорить Сесиль решение об опеке над ее дочкой - в службе по защите детей объяснили, что осужденный эксперт был лишь одним из двух специалистов, составлявших доклад. Кроме того, их рекомендация была одобрена судом, а сам доклад лишь частично повлиял на решение забрать у женщины ребенка.

Image caption Инес - одна из женщин, у которых отобрали детей после заключения осужденного за хранение детского порно психиатра

В числе семей, разделенных при содействии осужденного психиатра, оказалась семья Инеc - матери восьмерых детей. Четверо из них уже взрослые, а еще четырех забрали в сентябре 2013 года. Когда это произошло, Инеc арестовали и отправили в полицейский изолятор.

Женщина вспоминает, что, оказавшись в клетке, думала, что сходит с ума. "Стены сжимались, было тяжело дышать, - со слезами в голосе вспоминает Инес тот день. - Помню, я думала в тот день - вдруг я сошла с ума, вдруг я в безумии делала что-то не то и вредила своей семье, не зная об этом".

Жительницу юга Норвегии обвинили в том, что она применяла к младшим детям физическую силу. Сама она не отрицает, что однажды ей пришлось это сделать - но лишь чтобы разнять дерущихся, когда один ребенок отказывался перестать кусать другого. «Я шлепнула его, чтобы он прекратил. Да, с моей стороны это было неправильно. Но другому ребенку было очень больно».

В 2016 году Инес была оправдана судом. Женщина не пыталась оспорить решение начать расследования. Но, по ее словам, собирая доказательства, чиновники отказывались слушать то, что говорили ее дети. "Например, им не понравился ответ младший дочери Инес, - рассказывает адвокат женщины. - Ее спросили, была ли мать к ней жестока. Она ответила - нет, моя мама никогда не била меня. Но после этого ее спросили, сколько раз мать ударила ее. У них уже было составлено мнение о деле - у детей они выпытывали ответы, которые бы его подкрепили".

Двоих детей Инес вернули, но самые младшие уже два года находятся в приемной семье. Не помог вернуть их и независимый отчет психологов, в котором содержатся рекомендации по воссоединению семьи. Экспертная комиссия по делам детей назвала этот документ предвзятым. Одним из ее членов был тот самый психиатр, лишившийся лицензии за просмотр детской порнографии.

Image caption Норвежские власти неохотно пересматривают решения о лишении родительских прав

За те пять лет, которые Инес и ее муж провели в разлуке с детьми, им разрешали видеться с ними четыре раза в год. Раз в месяц родитель мог 15 минут говорить с ребенком по телефону.

Свидетельств, что местные власти планируют пересматривать дела, в которых участвовал эксперт, пока нет. Экспертная комиссия по делам детей изучила его отчеты - и не нашла в них свидетельств, что он проявлял слишком мало или, наоборот, чересчур много сочувствия к несовершеннолетним, которых он защищал.

Совет по надзору за здоровьем, который отозвал у специалиста лицензию, тоже не стал подробно изучать его работу и проводить какое-либо расследование. В организации заявили, что не располагают данными о том, что эксперт совершал какие-либо преступления во время работы или допускал халатность.

Критика в адрес норвежской службы по защите детей звучит уже несколько лет. Наиболее резонансным было дело Рут и Марием Боднариу, семьи евангельских христиан. В 2015 году их пятерых детей, включая младенца, забрали по подозрению в том, что родители шлепали их.

В конце концов семье дали воссоединиться, но Боднариу эмигрировали из Норвегии в Румынию. Некоторые норвежские семьи, опасаясь разделения, подают заявления о предоставлении убежища в Европе - например, в Польше. Проблема коснулась и мигрантов - местные журналисты подсчитали, что матерей-иностранок лишают прав намного чаще, чем гражданок Норвегии.

Тогда же более 140 человек из области ухода за детьми - психологи, социальный работники и юристы - выступили с обращением к правительству. В нем говорится о большом числе детей, которые страдают "от серьезного недопонимания и ущемления прав".

Катрин Кох, глава комиссии, в которой состоял осужденный психиатр, объясняет, что сложившаяся в стране практика защиты детей объясняется тем, что Норвегия - богатая страна. "Чем богаче вы, тем меньше думаете о простом выживании и больше времени уделяете тому, как именно должны воспитываться дети".

В нормативных документах, одобренных в Норвегии, не указывается, что воспитание обязательно должно быть "хорошим" - лишь "достаточно хорошим". Может быть, норвежское понимание того, что такое "достаточно хорошо", отличается от других стран, говорит Кох.

Министерство по делам детей обещается подготовить изменения, которые усилят как права детей, так и права семей. Ведомство также изучает некоторые решения о помещении под опеку - но коснется ли это дел осужденного психиатра, неизвестно.

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