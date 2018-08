Арета Франклин: пять шагов в историю

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Музыка Ареты Франклин проникала в сердца миллионов людей и стала аккомпанементом социальных перемен последнего полувека

Со смертью Ареты Франклин мир потерял, возможно, величайшего вокалиста нашего времени.

Или - если верить авторитетному музыкальному журналу Rolling Stone - величайшего вокалиста всех времен.

Однако символом века Арету сделал не только ее вызывающий мурашки по коже голос.

От прямого участия в борьбе афроамериканцев за свои гражданские права до интригующей истории ее самого известного хита Respect - Арета не просто прославила соул, эту американскую "музыку души". Она сама формировала душу Америки.

Мы подобрали пять моментов в жизни Ареты Франклин из огромного числа тех, что увековечат ее имя в истории.

1. Стенания обиженного мужа она превратила в гимн феминизма

Сейчас это довольно трудно себе представить, но самая известная песня Ареты - завораживающий призыв к борьбе Respect ("Уважение") - изначально появилась на свет вовсе не в ее исполнении. Песню сочинил и записал соул-певец Отис Реддинг, и в его исполнении она звучала как обращение неустанно работающего мужа к своей супруге: "Hey, little girl, you're so sweeter than honey / And I'm about to give you all my money / But all I'm askin', hey / Is a little respect when I get home" ("Эй, девчонка, ты слаще меда/И я отдаю тебе все деньги/Но все, что я прошу взамен/Немного уважения, когда я прихожу домой")

Свою версию Франклин записала в День Святого Валентина в 1967 году, в припев она включила отчетливо, раздельно, по буквам произнесенное слово "R-E-S-P-E-C-T" (чего в оригинале Реддинга не было) и для усиления феминистического звучания пригласила на подпевки двух своих сестер - Кэролин и Эмму.

В ее руках (точнее, в ее устах) песня из недовольной жалобы обиженного мужа превратилась в гимн движения женщин за свои права и мгновенно взлетела на вершину американского хит-парада.

За этим последовали две награды "Грэмми". Но Отис Реддинг, как вспоминает его биограф Марк Рибовски, был недоволен. Впрочем, уже несколько месяцев спустя, на легендарном поп-фестивале в калифорнийском городе Монтерей в июне 1967 года Реддинг со смехом представил Арету: "А следующую песню вот эта девушка украла у меня!"

"Произнес он это со смехом в глазах, - вспоминает Рибовски. - Долго он на нее не сердился".

Правообладатель иллюстрации Express Newspapers Image caption Арета Франклин в 1968 году, вскоре после записи ее версии песни Respect, ставшей с тех пор легендарной

2. Ее музыка - саундтрек движения за гражданские права

Отец Ареты, баптистский священник, преподобный Кларенс Франклин еще в июне 1963 года организовал в Детройте "Марш свободы" - массовую демонстрацию афроамериканцев под лозунгом расового равноправия.

На тот момент эта была крупнейшая в истории Америки демонстрация за гражданские права чернокожего населения. Именно там, в Детройте, Мартин Лютер Кинг впервые произнес свою речь "У меня есть мечта", которая двумя месяцами позже, после "Марша на Вашингтон" 26 августа 1963 года, навеки вошла в историю.

Арете тогда было едва за 20, и, как она впоследствии вспоминала, она была совершенно очарована доктором Кингом и не пропускала ни одного его слова.

В 1967 году песня Respect стала боевым гимном движения за гражданские права, и в феврале 1968 года Мартин Лютер Кинг вручил ей специальную награду, присуждавшуюся молодым лидерам правозащитного движения.

Тогда же она стала второй в истории афроамериканкой, чье лицо было удостоено публикации на обложке журнала Time.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Арета (справа) со своим отцом Кларенсом Франклином и сестрой, тоже певицей, Кэролин. Фото 1971 года.

На похоронах убитого в июне 1968 года Кинга Франклин спела его любимую госпел-песню Take My Hand, Precious Lord.

Вот что она рассказывала о Кинге в интервью журналу Ebony:

"Они были большими друзьями с моим отцом, и папа, как человек постарше, нередко давал доктору Кингу советы. Я же всегда только восхищалась им, его порядочностью, достоинством и чувством справедливости".

3. Она пела на инаугарациях трех президентов

Арета Франклин трижды выступала на инаугарационных церемониях американских президентов. Впервые в 1977-м, когда она спела попурри из мелодий Дюка Эллингтона после приведения к присяге демократа Джимми Картера.

Когда в Белый дом въезжал следующий демократ Билл Клинтон, Франклин пела на специальном пре-инаугурационном фестивале за два дня до самой церемонии.

Ну а третьим в этом списке стал Барак Обама в 1999 году. Причем тогда внушительных размеров шляпа Ареты была удостоена не меньшего внимания прессы, чем само ее выступление.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Франклин поет на инаугурации Барака Обамы, 20 января 2009 года

Для Барака Обамы он выбрала американскую патриотическую песню My Country, 'Tis of Thee. Известная перфекционистка, она потом сожалела, что морозный воздух повлиял на ее пение.

Президента это, судя по всему, меньше всего волновало. Есть видеокадры, на которых он среди всеобщей овации вытирает слезы во время исполнения Аретой Франклин песни (You Make Me Feel Like) A Natural Woman на церемонии вручения ей специальной награды вашингтонского Центра Кеннеди в 2015 году.

4. Она стала первой женщиной, включенной в "Зал славы рок-н-ролла"

В течении более чем полувека музыкальной карьеры 20 альбомов "Леди соул" входили в первую десятку американских хит-парадов, дюжина синглов продавалась тиражом свыше миллиона экземпляров, а сама певица получила 18 наград "Грэмми". Неудивительно, что именно она в 1987 году стала первой женщиной, удостоенной включения в "Зал славы рок-н-ролла".

В том же году второй ее сингл - дуэт с Джорджем Майклом I Knew You Were Waiting (For Me) - взошел на вершину американского хит-парада.

"Зал славы рок-н-ролла" нередко критикуют за игнорирование женщин (почти 90% артистов в этом рок-пантеоне - мужчины), и тот факт, что она стала первой, - лучшее свидетельство тому, что Арету Франклин игнорировать невозможно даже там, где о женщинах нередко забывают.

5. Ее голос объявлен "природным богатством" штата Мичиган

В 1985 году департамент природных ресурсов штата Мичиган провозгласил голос Ареты Франклин природным богатством.

И это не единственное увековечивание ее имени в штате.

В 2017 году городской совет ее родного Детройта решил назвать именем певицы одну из улиц города. В ответ 75-летняя дива поблагодарила город за столь высокую честь и поклялась танцевать всякий раз, проходя или проезжая по улице своего имени.