Советское искусство: что это такое и где его границы? В Англии вышел 4-томник живописи СССР.

Правообладатель иллюстрации Unicorn Image caption Так выглядит четырехтомная антология "Искусство Советского Союза"

Вышедшая в Британии 4-томная книга "Искусство Советского Союза" закрывает некоторые белые пятна, но картина остается до обидного неполной.

С момента краха СССР прошло уже более четверти века, но проблемы его истории, в том числе и истории его искусства, продолжают оставаться в центре внимания исследователей. Как и всякое сложное явление, искусство СССР можно рассматривать с разных позиций, под разными углами, и получающиеся в результате картины будут совершенно различны, если не сказать противоположны.

Восстановление порушенного единства

В течение этих вот уже почти трех десятилетий академическое музейное искусствоведение в постсоветской России пытается собрать воедино авангард и соцреализм, официальное искусство и нон-конформизм. В советскую пору они существовали отдельно - как будто на разных планетах .

И на Западе подобного рода усилия предпринимаются все чаще и все более убедительно. Одно из лучших тому свидетельств - проходившая в 2017 году в лондонской Королевской Академии и приуроченная к 100-летию революции выставка "Революция. Искусство России 1917-1932".

Правообладатель иллюстрации The State Russian Museum, St. Petersburg Image caption Кузьма Петров-Водкин. "Селедка". (1918)

Неизбежны и перекосы: как субъективные - вызванные идеологическими или эстетическими пристрастиями исследователей, - так и объективные - обусловленные зачастую непреодолимыми трудностями в поиске материала.

На Западе авангарду всегда отдавали предпочтение.

Соцреализм воспринимался как эстетическая форма репрессивного политического режима.

При этом нередко забывалось, что авангард сам был провозвестником того нового строя, который в конечном счете его и подавил.

В перестроечные и в первые постсоветские годы, на волне открытия прежде запрещенного искусства, поощряемый и поддерживавшийся государством на протяжении десятилетий соцреализм был отодвинут и практически забыт. Искусствоведы посвятили себя восстановлению исторической преемственности между заброшенным в советские годы авангардом и находившимся практически в подполье нон-конформизмом.

Но в последние годы соцреализм постепенно восстанавливает свои позиции в глазах любителей искусства, коллекционеров и исследователей.

Правообладатель иллюстрации The State Tretyakov Gallery Image caption Георгий Нисский "Подмосковье. Февраль" (1957)

Мало где, однако, такое восстановление проявилось в столь откровенной форме, как в вышедшем этим летом в британском издательстве Unicorn монументальном четырехтомном сборнике "Искусство Советского Союза". Откровенной вплоть до полного, в "лучших" (худших?) традициях советского искусствознания, игнорирования всего отличного от соцреалистического канона.

Четыре тома книги: "Портрет", "Пейзаж", "Натюрморт" и "Обнаженная натура" дают широкую панораму советского искусства. Но искусства исключительно реалистического и исключительно официального.

Правообладатель иллюстрации Kursk State Picture Gallery Image caption Александр Дейнека "Портрет художника Вялова" (1923)

"Мы имеем дело с долгим, растянувшимся на семь десятилетий периодом, и я не думаю, что мы можем так просто вычеркнуть его из истории", - говорит составитель и редактор книги Айван Линдси.

"Все это было, и в этот период было создано немало, в том числе и совершенно замечательного искусства. Начав заниматься этим периодом, я очень много времени проводил с кураторами и специалистами из российских музеев. Никто из них не хочет вычеркивать этот период из истории искусства. Для них соцреализм - естественное продолжение досоветского, русского реалистического искусства", - продолжает он.

Правообладатель иллюстрации The State Russian Museum, St. Petersburg Image caption Гелий Коржев "Старые раны" (1967)

Многое из представленного в книге - действительно замечательное искусство. И действительно, здорово, что западный читатель-неспециалист, для которого представление о русском искусстве ХХ века нередко ограничивается "Черным квадратом" Малевича, познакомится и с геометрически выверенными, но в то же время насыщенными чувственностью и даже эротизмом картинами Александра Дейнеки, и с эмоциональной напряженностью "сурового стиля" Гелия Коржева, и с одухотворенностью живописи Кузьмы Петрова-Водкина, и с бьющей через край цветовой экспрессией Георгия Ряжского.

Реализм против авангарда

Складывается ощущение, однако, что в стремлении воздать должное десятилетиями игнорируемому на Западе соцреализму, составители книги впали в противоположную крайность, полностью игнорируя столь важный для развития советского искусства авангард.

А ведь книга называется не "Соцреализм в советском искусстве". Название ее куда шире - "Искусство Советского Союза". Даже если в книгу и попали мастера, ассоциирующиеся, как правило, с более или менее авангардным направлением в искусстве - тот же Малевич, или Натан Альтман или Роберт Фальк, то представлены они фигуративными, реалистическими работами.

Правообладатель иллюстрации Ryazan State Art Museum Image caption Георгий Ряжский "Индустриальный пейзаж" (1933)

"Об авангарде на Западе написано и сказано и без того очень много, и делать еще одну книгу об этом нам не хотелось. Нам хотелось, чтобы наша книга рассказала что-то новое, до сих пор малоизвестное", - объясняет свою позицию Айван Линдси.

"Нельзя сказать, что мы полностью игнорируем авангард, в нашей книге он присутствует, но, действительно его там немного - просто чтобы представить предмет. А сам предмет исследования совершенно иной. Как известно, к концу 20-х годов авангард выдохся, и в 30-е появилось уже совершенно иное советское искусство. Да, авангард был важен в первое десятилетие существования СССР, но большая часть книги посвящены искусству советской эры - остальным 60 годам", - продолжает он.

Официоз против нон-конформизма

Тут, впрочем, возникает еще один, не менее важный, чем отношения с авангардом вопрос: об отношении между официальным и неофициальным искусством. Возникший уже во второй половине 50-х годов и чем дальше, тем больше углублявшийся разрыв между этими двумя сферами советского искусства в книге не затронут вовсе.

Правообладатель иллюстрации Kursk State Picture Gallery Image caption Виктор Попков "Натюрморт с цветком" (1973)

Нон-конформизм и авангард - отнюдь не синонимы. Многие нон-конформисты работали в жанре вполне реалистической, фигуративной живописи. Да, многие из них игнорировали идеологические, политизированные императивы советского официоза. Но то же самое можно сказать и об огромном, подавляющем большинстве портретов, пейзажей, натюрмортов и скульптур, вошедших в сборник "Искусство Советского Союза".

Нон-конформисты жили и работали в Советском Союзе, и искусство их по чисто географическим, хронологическим признакам принадлежит эпохе СССР ничуть не меньше, чем искусство обильно представленных в книге членов официальных Союзов художников.

Более того, такие нон-конформисты как Илья Кабаков, Комар и Меламид, Эрик Булатов, Леонид Соков и многие другие самым непосредственным образом реагировали на советскую реальность и отражали ее в своих работах. Отсутствие таких работ в книге кажется обидным провалом.

Правообладатель иллюстрации The State Russian Museum, St. Petersburg Image caption Виктор Иванов "В саду" (1977)

Политический контекст

При всем богатстве и стилистическом разнообразии иллюстративного материала в книге бросается в глаза крайне скудный искусствоведческий анализ и комментарий. 70 лет истории СССР - сложнейший и предельно насыщенный политическими событиями исторический период.

Правообладатель иллюстрации Private Collection Image caption Матвей Манизер "Игра в городки" (1927)

Даже для многих жителей постсоветского пространства реалии "той" жизни стремительно и необратимо уходят в прошлое.

Тем более они требуют пояснения для западного читателя и зрителя. Статьи, развернутые комментарии, не ограничивающиеся сухим перечислением полученных Государственных премий и правительственных наград биографии художников - всего этого справочно-искусствоведческого аппарата книге катастрофически не хватает.

"Искусство всегда продукт своего времени, и советское искусство в этом смысле не исключение, - пытается прояснить свою позицию Айван Линдси. - Если взглянуть на искусство Запада, то в нем можно найти множество периодов, когда творилось оно по заказу и по наказу властителей. Например, веками оно было практически исключительно религиозным, христианским. Так что ничего нового в том, что художникам в СССР приходилось приспосабливаться к политическим реалиям, нет".

Правообладатель иллюстрации The State Russian Museum, St. Petersburg Image caption Александр Бубнов "Хлеб" (1948)

"О политике и истории СССР написано и сказано много, даже очень много, и от этого дискурса мы хотели держаться в стороне, - продолжает он. - К политическому и искусствоведческому анализу мы можем обратиться в следующей книге".

"Здесь же нам хотелось просто представить визуальную историю страны, так, чтобы люди могли смотреть на искусство исключительно как искусство, судить его исключительно с точки зрения качества, а не фокусироваться на стоящей за ним историей. Такова была наша цель".

Белые пятна

Не могу сказать, что это объяснение показалось мне убедительным, но во всяком случае, позиция составителей книги прояснена, и в разговоре с Айваном Линдси я решил перейти к следующему, менее острому вопросу - о взаимодействии и сотрудничестве с российскими музеями.

Ведь помимо всемирно известных Третьяковки и Русского музея с их налаженными справочными службами и специальными отделами, занимающимися контактами с издателями, в том числе и с западными, в книге представлены работы из огромного количества провинциальных музеев - от Тулы до Красноярска, от Перми до Курска.

Правообладатель иллюстрации Private Collection Image caption Таир Салахов "Мужской портрет" (1990)

"Художников и работы для книги нам предлагали главным образом музейные кураторы. Я допускаю, что у них есть предвзятость по отношению к нон-конформизму, так как никаких предложений подобного искусства с их стороны мы не получили. Некоторые работы мы нашли в частных коллекциях, в том числе в Китае, где искусство советского периода пользуется большой популярностью"- рассказывает Айван Линдси.

"В советские годы, - продолжает он, - искусство распределялось из центра, из Москвы и Ленинграда, в региональные музеи и в музеи союзных республик. Таким образом в них накопилось много хорошей живописи. Не так просто, однако, выявить, что именно у них хранится, и еще труднее наладить с ними плодотворное сотрудничество".

"И все же сотрудничество с провинциальными российскими музеями позволило нам покрыть многочисленные существующие в западном восприятии белые пятна в истории советского искусства. Получить от них качественные, пригодные для публикации в книге иллюстрации было нередко непростой задачей. В отличие от привыкших к контактам с Западом Третьяковки и Русского музея, они не знают, как заключать контракты по авторскому праву, не знают, как и в каких масштабах они должны получать оплату за предоставление иллюстраций, в некоторых случаях у них даже нет банковских счетов для перечисления им переводов в иностранной валюте", - сетует Линдси.

Правообладатель иллюстрации Krasnoyarsk Art Museum Image caption Дмитрий Жилинский "Отдыхающий гимнаст" (1981)

"Но они были чрезвычайно рады сотрудничать с нами и счастливы тем, что кто-то наконец-то проявил интерес к хранящимся у них сокровищам".