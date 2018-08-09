Пресса Британии: две волны санкций за “новичок”

В обзоре британской прессы:

Две волны санкций за "Новичок"

США согласны с обвинениями в адрес России в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей веществом "Новичок" и видят в этой атаке нарушение международных законов о химическом оружии, пишет Daily Mail.

По мнению газеты, объявленные в среду Госдепартаментом санкции обойдутся России в сотни миллионов долларов.

Первая волна санкций затронет экспорт в Россию важных с точки зрения государственной безопасности товаров, таких как электроника. Вторая - более серьезная - может фактически положить конец экспорту и импорту между Россией и США. Она последует в том случае, если Россия не сможет предоставить надежных гарантий того, что в будущем ею не будет использоваться химическое или биологическое оружие.

Кроме того, США будут настаивать на проведении инспекций ООН на объектах в России - требовании, которое, скорее всего, будет отвергнуто российской стороной, отмечает издание.

Times, которая разместила материал об американских санкциях на первой полосе, заявляет, что санкции затронут 70% российской экономики, а их действие почувствуют на себе 40% трудовых ресурсов страны.

Газета отмечает, что в то время, как британские политики воздерживаются от дальнейших действий в ожидании, пока Организация по запрещению химического оружия сделает свои выводы, столь решительные действия американской администрации могут свидетельствовать о том, что в расследовании инцидента в Солсбери наступил серьезный прогресс.

Видный имам согласен с Борисом Джонсоном насчет бурки

В другом своем материале на первой странице Times приводит слова видного имама Оксфордского исламского совета Таджа Харгея, который заявил, что Борис Джонсон не должен извиняться за то, что сказал правду по поводу ношения мусульманками бурки.

По словам религиозного деятеля, который известен своей борьбой с ношением бурки и выступает за совместные молитвы для мужчин и женщин, бывший министр иностранных дел Великобритании даже не сказал всей правды. "Коран не заставляет женщин носить бурку - это бесчестный элемент пропаганды экстремизма," - говорит Тадж Харгей.

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В определенном смысле Бориса Джонсона поддерживает историк и журналист Рут Дадли Эдвардс, которая на страницах Daily Mail пишет о том, что хотя шутка политика, который сравнил женщин в бурках с "почтовыми ящиками" из-за узкой прорези для глаз и оскорбила многих, но будь она менее острой - очень важная дискуссия никогда бы не началась. А важность ее, по мнению госпожи Эдвардс, заключается в том, что до сих пор женщин вынуждают прятать свое лицо под "средневековой униформой патриархальной тирании".

Впрочем, это скорее исключение из хора голосов, обрушившихся с критикой на Джонсона. Так, Daily Telegraph цитирует лидера шотландских консерваторов Рут Дэвидсон, которая сравнила ношение бурки с крестиком, который носят христиане, заметив, что подход в обоих случаях должен быть одним и тем же и в равной мере защищать права верующих.

Дева Мария на 12 месте в рейтинге женщин, изменивших ход мировой истории

Guardian публикует рейтинг 20 самых влиятельных женщин в истории. Основой для него послужил список "100 женщин, изменивших мир", участниц которого отобрали эксперты журнала BBC History Magazine, а расставили по местам читатели, путем голосования.

Первое место в рейтинге Guardian занимает Мария Кюри, которая стала не только первой в мире женщиной - лауреатом Нобелевской премии по физике и первой женщиной - профессором Парижского университета, но и первым в истории двукратным лауреатом Нобелевской премии. Причем вторая "нобелевка"- по химии - была вручена Марии Кюри через восемь лет после первой.

Сразу за ней следуют Роза Паркс - основательница движения за права чернокожих в США и Эммелин Панкхёрст - лидер британского движения суфражисток.

Две знаменитые англичанки - Маргарет Тэтчер и принцесса Диана - занимают шестое и пятнадцатое места.

Примечательно, что в первой двадцатке - четыре женщины, известные своей научной работой, трое активных участниц движения феминисток, три королевы (включая Боудикку - полумифическую королеву кельтов) и всего одна писательница: Джейн Остин занимает тринадцатое место.

Дева Мария, согласно опросу, заняла двенадцатое место рейтинга самых влиятельных женщин, сразу после Алиеноры Аквитанской.

Обзор подготовил Александр Орехов, bbcrussian.com