СМИ России: запрет на рейсы "Аэрофлота" в США - безумие

В обзоре российских газет за 9 августа:

РБК: внешняя политика Путина нравится россиянам все меньше

Уровень поддержки внешнеполитического курса Кремля упал за полтора года на 6% . Согласно опросу Левада-центра, результаты которого есть в распоряжении РБК, в марте 2016 года 22% респондентов заявляли, что поддерживают внешнеполитический курс Владимира Путина, и называли это плюсом президента. В июле 2018 года такой ответ дали 16% опрошенных.

Социологи попросили опрашиваемых назвать, что им нравится и что не нравится в президенте Путине.

Значительно выросло число россиян, назвавших Путина опытным политиком, — с 33% в 2016 году до 49% в июле 2018 года. Среди других плюсов президента 30% опрошенных выделили "энергичность и решительность", 22% называют Путина дальновидным политиком.

Однако число тех, кто уверен, что президент защищает государственные интересы страны, упало - сейчас так думают 17% опрошенных, а это на 8 процентных пунктов меньше результата прошлого подобного же опроса от 2016 года.

Самый распространенный ответ на вопрос "Чем вам не нравится Владимир Путин" не изменился - "он связан с крупным капиталом". Эту черту отметили 17% опрошенных, как в этом, так и в позапрошлом году.

Также среди причин недовольства респонденты называли такие варианты: "ему чужды интересы народа" (16%) и "связан с коррумпированными политиками" (14%).

За два года выросла усталость от внешнеполитической повестки, отмечает социолог Левада-центра Денис Волков. "Во многих последних опросах люди говорят: хватит всем помогать, надо помочь себе, давайте не будем тратить деньги на другие страны, лучше потратим их внутри страны".

Но Волков не считает, что популярность Путина снижается, отмечает РБК - это просто естественный откат после пика мобилизации и роста патриотизма в 2014-16 годах.

"Коммерсант": запретить полеты "Аэрофлота" - безумие

Санкции США по закону об уничтожении химического оружия, связанные с покушением на Сергея Скрипаля и его дочь в Британии, во многом будут дублировать уже существующие ограничения, например, на продажу в Россию оружия. Но будут и серьезные нововведения, которые комментирует "Коммерсант".

В частности, газета подробно рассказывает про запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения. "В настоящее время выдача лицензий на поставку этих товаров рассматривается в каждом индивидуальном случае. А теперь, после вступления санкций в силу, мы будем исходить из принципа отказа от разрешения таких поставок", - цитирует издание объяснение Госдепартамента.

Среди предполагаемых мер - и запрет на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" в США. Политолог Евгений Минченко считает, что назвать рациональные причины новых санкций сложно, а возможный запрет на полеты "Аэрофлота" называет "безумием".

"Однако есть несколько важных внутриполитических моментов для республиканской администрации, особенно сейчас, перед промежуточными выборами в Конгресс, - продолжает эксперт. - Нынешним властям США важно, во-первых, показать, что они более жестки по отношению к России, чем был Барак Обама, а во-вторых, продемонстрировать, что солидарность внутри НАТО не подвергается сомнению: если британцы сказали, что виновата Россия, значит, так оно и есть".

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев видит три главных последствия мер, объявленных Госдепом: "Санкции против "Аэрофлота" по "делу Скрипалей" будут означать несколько вещей. Первое. Они еще больше обесценят инструмент санкций в руках американских дипломатов: такие меры за недоказанные преступления вряд ли вызовут в Москве что-то кроме раздражения. Второе. Они покажут отсутствие стратегии в применении санкций и разноголосицу не только между Конгрессом и администрацией Дональда Трампа, но и внутри самой администрации. В-третьих, это будет бессмысленный жест с точки зрения жертвы санкций. "Аэрофлот" — добросовестный международный перевозчик, который к "делу Скрипалей" не имеет никакого отношения", - говорит Тимофеев.

Также он отметил, что американская политика санкций становится все менее логичной, в отличие от куда более прагматичной линии ЕС.

РБК: рынок поверил в новые санкции

Еще до того, как Госдеп объявил, что США считают виновником отравления Скрипалей правительство России, рынки были взбудоражены планом сенаторов США наложить на Россию "санкции из ада".

Причиной нового обвала рубля стала публикация полного текста нового санкционного законопроекта Менендеса и Грэма, сходятся опрошенные РБК аналитики. Это повлекло за собой распродажу ОФЗ, акций Сбербанка и как следствие оказало давление на рубль, говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

"Сейчас рынок действует по принципу "продавай на слухах, покупай на фактах", - рассуждает Тремасов. После этого законопроекта всем стало понятно, что против России могут быть введены новые санкции, поэтому рынок продает ожидания. Как только будут ясны последствия документа, тренд развернется, говорит эксперт.

При этом эксперты называют реакцию российского рынка запоздалой - падение рубля могло произойти еще 1-2 августа, после появления новости о витке санкций.

Правообладатель иллюстрации WIK MCNAMEE/GETTY IMAGES Image caption О намерении наложить на Россию "санкции из ада" сенаторы Маккейн и Грэм объявили еще неделю назад

6 августа аналитики Barclays отметили, что самой большой угрозой в санкционном законопроекте является возможная блокировка счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции. Если все перечисленные в нем госбанки (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк, Промсвязьбанк) попадут под санкции, эффект может оказаться даже более болезненным, чем от мер в отношении суверенного долга, сказала РБК экономист Barclays Лиза Ермоленко.

Это не первая санкционная инициатива за последнее время, но издание отмечает, что именно ее российский рынок воспринял всерьез. Предполагается самый жесткий вариант финансовых ограничений, оценивает экономист банка Nordea Денис Давыдов. По его мнению, если инициативы будут реализованы, даже не в полном объеме, то относящийся к рублю негатив получит развитие.

Экономист Barclays в Лондоне Лиза Ермоленко полагает, что такие жесткие меры, как санкции на суверенный долг и на банковские транзакции, просто не могут быть приняты, поэтому вряд ли российские облигации содержат санкционную премию, добавила она.

Пока неясно, как санкции против банков, если они будут приняты, ударят по российскому фондовому рынку, а через него опять по рублю, рассуждает экономист Danske Bank в Хельсинки Владимир Миклашевский. Если раньше рынок смотрел на стоимость нефти, то сейчас рубль двигает лишь геополитика, значимость которой перекрыла покупки валюты минфином России, заключил Миклашевский.

"Ведомости": референдум "превратили в балаган"

Центризбирком в среду одобрил вопросы сразу трех инициативных групп для референдума о повышении пенсионного возраста. "Ведомости" пишут, что инициаторами стали инициативная группа из Москвы, которую возглавил кандидат в мэры от "Справедливой России" Илья Свиридов, Общероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями и КПРФ.

Коммунисты остались недовольны конкуренцией, и глава юридической службы компартии Вадим Соловьев заявил, что стало понятно, зачем была нужна игра с уточнением формулировок инициированного КПРФ вопроса. По его мнению, это дало возможность спойлерам перехватить инициативу и превратить референдум в балаган.

Соратник политика Алексея Навального Леонид Волков уверен, что процедура подготовки к референдуму - выпуск пара и переключение повестки. Провести референдум по действующему законодательству невозможно, уверен Волков, не случайно их и не было с 1993 года.

Однако опрошенные эксперты считают, что вероятность проведения референдума все же есть. Но организационно это очень сложная задача, которую после принятия новой конституции в России никто еще в стране не решал, предупреждает политолог Евгений Минченко. От инициаторов потребуется корректное оформление всей документации.

"История с референдумом сейчас исключительно политтехнологии, в ней нет ничего содержательного, - уверяет бывший федеральный чиновник. - Для КПРФ это тоже политтехнологический прием, чтобы заработать политические очки. А против политтехнологического хода, как бы референдума, есть политтехнологический ход, подразумевающий инициативу как бы нескольких референдумов".

В любом случае вероятность проведения референдума зависит от власти, рассуждает политолог Андрей Колядин. Если власть уверена, что ей нужно довести пенсионную реформу до конца, она, конечно, сделает так, что референдум не состоится. Если же власть захочет красиво спрыгнуть с этой темы, референдум может состояться, но вряд ли его проведут коммунисты.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си