"Историю они плохо учат". Российские политики и чиновники оценили новые санкции США

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Госдепартамент США анонсировал новые санкции против России в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии.

Как стало известно вечером 8 августа, власти США пришли к выводу, что Россия использовала в британском Солсбери нервнопаралитическое вещество, нарушив конвенцию о запрете применения химического оружия.

В ответ российские политики и чиновники припомнили США суды Линча и обвинили Вашингтон в попытках ослабить мощь России.

Два пакета санкций

Первый пакет мер, как объявила представитель Госдепа США Хизер Нойерт, вступит в силу ориентировочно 22 августа. В рамках новых санкций, в частности, будет введен запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.

Через три месяца за первым пакетом санкций может последовать и второй - если Москва не предоставит Вашингтону гарантий в том, что не будет использовать химоружие в будущем.

Если это требование не будет выполнено, то США обещают понизить уровень дипломатических отношений с Россией, жестко ограничить экспорт и импорт товаров, а также приостановить в стране полеты российской авиакомпании "Аэрофлот".

В офисе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй приветствовали решение американских властей, а в посольстве России в США назвали новые санкции "драконовскими" и обвинили Госдеп в использовании надуманного предлога.

А вот что на заявления Госдепа ответили российские чиновники и политики.

Дмитрий Полянский, первый заместитель постпреда России при ООН

"Театр абсурда продолжается. Нет ни доказательств, ни улик, ни логики, ни презумпции невиновности - только сплошные "хайли лайкли". Действует лишь одно правило: винить во всем Россию, неважно, насколько абсурдны или лживы эти обвинения. Так поприветствуем Объединенные Санкции Америки" (личный аккаунт в "Твиттере").

Пропустить Twitter пост , автор: @Dpol_un The theater of absurd continues. No proofs, no clues, no logic, no presumption of innocense, just highly-liklies. Only one rule: blame everything on Russia, no matter how absurd and fake it is. Let us welcome the United Sanctions of America! #SkripalHoax https://t.co/MekROW5WBc — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) 8 августа 2018 г.

Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам

"Если информация подтвердится и санкции будут реализованы в анонсированном объеме, это будет означать, что США в очередной раз продемонстрируют поведение полицейского государства, выбивающего доказательства из подозреваемого угрозами и пытками, а в конечно счете - вершащего наказание без преступления в худших традициях приснопамятных судов Линча.

Подозреваю, что речь идет о банальном намерении артикулированно поддержать ближайшего союзника США в Европе, Великобританию, и еще раз повысить накал антироссийской кампании для других членов НАТО, которые сейчас через Евросоюз "отбиваются от рук", демонстрируя несогласие с американской санкционной политикой по Ирану" (Интерфакс).

Евгений Ройзман, политик, бывший глава Екатеринбурга

Пропустить Twitter пост , автор: @roizmangbn Скрипаль за сто своих жизней не принёс бы России столько вреда,сколько принесло одно покушение на него. ДБ. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 9 августа 2018 г.

Алексей Чепа, зампред комитета Госдумы по международным делам

"Это очередное давление на Россию, в том числе давление на тех политиков в Соединенных Штатах Америки, которые хотят идти на сближение с Россией, с целью нагнетания обстановки. И конечная задача у этих так называемых политиков - коммерческие интересы и лоббирование интересов определенных финансовых и экономических кругов Соединенных Штатов Америки" (RT).

Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам

"Поскольку ничего нового они не придумали, кроме тухлого, на мой взгляд, дела Скрипалей, в котором никаких доказательств российской вины нет, тем не менее за этот повод американцы зацепились. А причина банальная - они пытаются сдержать развитие России.

Американцы сами понимают, что наша страна разворачивает сейчас крылья, Россия на подъеме, может стать мощнейшим конкурентом и экономическим, и военным, поэтому любой ценой пытаются нас сдержать.

Мы уже давно поняли, что там у нас нет партнеров, к сожалению. Американцы занимаются недостойной конкуренцией. Они используют подобные рычаги, чтобы добиться для себя лучших условий: выдавить Россию с энергетических рынков, с рынков товаров и услуг. Везде, где можно, они пытаются поставить нашей стране препоны... Но это же бесполезно. Историю они, видимо, плохо учат… Пусть почитают, к чему приводили санкции против России" (RT).

Сергей Рябухин, председатель комитета Совета Федерации по бюджету

"Нам есть чем ответить, если президент примет такое решение и будет политическая воля. Ответные меры могут затронуть такие чувствительные сферы, как уникальные разработки" (РИА Новости).

Федор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике

"Судя по всему, администрация, вводя отложенные на три месяца санкции, рассчитывает тем самым подорвать российскую экономику - эффект резко негативных ожиданий, подвешенного "дамоклова меча" всегда сильнее, чем одномоментное действие, к последствиям которого рынки и экономические субъекты быстро начинают так или иначе адаптироваться.

Поскольку требование сформулировано в ультимативной форме, это служит гарантией его невыполнения Россией. А отказываться от ультиматума США не могут (потеря лица). Поэтому запущенная спираль опасна" (Интерфакс).

Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам

"Введя санкций по делу Скрипалей, США окончательно превратят всю систему международного права в театр абсурда, обратив в пепел такие понятия как "доказательная база" и "презумпция невиновности" (Интерфакс).

Дмитрий Новиков, зампред комитета Госдумы по международным делам

"Хотя тема санкций является предметом политической борьбы, в том числе борьбы против Трампа, которого по-прежнему обвиняют в пророссийских настроениях, тем не менее, это не означает, что все ограничится только разговорами. Решение может быть принято.

Очередной виток санкций в русле этой политики выглядит отнюдь не странным, а приближающиеся промежуточные осенние выборы в США подстегивают политиков демонстрировать свою приверженность сложившемуся в отношении нашей страны курсу, и санкции поэтому и появились" (Интерфакс).

Владимир Гутенев, глава комиссии Госдумы по законодательному обеспечению предприятий ОПК

"Мне кажется, что санкциям, особенно немотивированным, радоваться не стоит, потому что выдуманный повод говорит о том, что реализуется целенаправленная конфронтационная политика, и, конечно же, она принесет определенные неудобства. Но, с другой стороны, как ни парадоксально, подобные меры стимулируют импортозамещение и диверсификацию: все больше выпускается изделий для гражданского сегмента. Новость, конечно, не радостная, но она не вызывает особой тревоги" (РИА Новости).