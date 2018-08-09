Как писать песни вопреки дислексии? Рассказывает восходящая звезда Фрейя Райдингс

Правообладатель иллюстрации Carlos Baez Image caption Сейчас Райдингс заканчивает свой дебютный альбом

23-летняя Фрейя Райдингс - восходящая звезда британских поп-чартов. Ее песни сопровождали самые романтичные моменты сверхпопулярного реалити-шоу Love Island, финал которого посмотрело больше трех миллионов британцев. Фрейя пишет свои песни сама несмотря на то, что с детства страдает дислексией.

Дислексия - это нарушение процесса чтения. При сильной дислексии человек может быть не в состоянии прочесть написанное слово. Это следствие особого строения мозга, затрудняющего процесс соотношения звуков и букв, письма и речи.

Фрейя начала писать песни в первых классах школы, но расстройство чтения сделало ее путь в музыке невероятно сложным. Ее самый большой авторский хит - Lost Without You - не был записан на бумаге. Райдинг придумала песню и просто спела ее "из головы". Так она делает уже много лет.

"В школе я страдала от сильной дислексии, мне было очень трудно писать и читать. Я очень любила играть на гитаре и фортепьяно, но не могла читать ноты и тексты, написанные другими. Учителя музыки один за другим отказывались со мной работать", - рассказывает Райдингс в беседе с Би-би-си. Игре на гитаре она научилась, наблюдая за своим отцом, также музыкантом.

Позже Райдингс сама освоила фортепьяно, так и не научившись читать ноты. В интервью сайту Pop Dust певица рассказывала, что пристрастилась к игре на пианино, установленных в "странных местах", например в церквях, на вокзалах, площадях. В Лондоне можно найти немало таких инструментов. Несколько раз певицу приводили в полицию после того, как она забиралась в закрытые здания и пела, аккомпанируя себе на пианино.

Правообладатель иллюстрации Carlos Baez Image caption Райдингс начала писать песни в девять лет

"В девять я начала писать свои песни, потому что научить меня чужим никто не брался", - рассказывает она.

В 11 лет Райдингс впервые вышла на сцену со своей песней на вечере с "открытым микрофоном", где мог выступить каждый. "Это было как молния - я внезапно поняла, чем хочу заниматься в жизни", - рассказывает певица.

В 16 лет Фрейя, будучи фактически самоучкой, поступила в знаменитую BRIT School - Лондонскую школу исполнительского искусства и технологий, которую закончили Адель и Эми Уайнхаус. Это единственная в Британии независимая общественная школа, где дают образование в области изящных искусств.

Однако читать музыку и ноты Фрейе по-прежнему не удавалось.

"Тогда мне было очень стыдно от того, что я не умею играть как те, кто получил классическое образование", - рассказывает она.

"Теперь, когда я вспоминаю то время, я понимаю, что благодарна этим обстоятельствам. Это был один из определяющих моментов моей жизни. Я поняла, что должна буду писать песни сама", - говорит она.

"Я никогда не сажусь за текст с ручкой в руках, он просто приходит в мое подсознание", - описывает она свое творчество. Этот способ написания песен неофициально известен как "метод Пола Маккартни".

Песня Lost Without You, прозвучавшая фоном во время очередной сцены расставания на сверхопулярном реалити-шоу Love Island, сделала Райдингс знаменитостью. Вскоре после сцены более десятка тысяч человек начали искать трек через приложение Shazam.

"Теперь благодаря песням, которые я написала в одиночестве, люди узнают обо мне. Это потрясающе", - говорит Райдингс.

Полную версию текста на английском языке можно прочитать здесь.