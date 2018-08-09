Убийство журналистов в ЦАР: что известно десять дней спустя

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Трое российских журналистов Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля. Спустя десять дней версии о том, что именно произошло в ЦАР, продолжают противоречить друг другу.

Би-би-си собрала основную информацию об убийстве журналистов, известную на данный момент.

Расследованием гибели Джемаля, Радченко и Расторгуева занимается Следственный комитет России. Следователи уже допросили трех сотрудников Центра управления расследованиями (ЦУР), где работали журналисты. Главный редактор издания Андрей Коняхин пойдет на допрос в СК 10 августа, рассказали Би-би-си в ЦУРе.

О создании независимых групп по расследованию гибели журналистов также объявили Михаил Ходорковский и Федеральное агентство новостей (ФАН), которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным (его же СМИ называли спонсором так называемой частной компании Вагнера, деятельность которой расследовали погибшие журналисты).

Как рассказали Би-би-си в ФАН, руководить группой будет журналист агентства Кирилл Романовский. Именно он познакомил Расторгуева с фиксером Мартином, на встречу с которым съемочная группа ехала, когда на нее напали.

Как проходит расследование СК

О намерении СК направить в Центральноафриканскую Республику "опытных следователей и криминалистов" официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила еще 2 августа.

Власти и правоохранительные органы ЦАР также изучают обстоятельства гибели съемочной группы и взаимодействуют с российским посольством в республике, рассказал 7 августа агентству ТАСС временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков.

По его словам, власти ЦАР ожидают приезда в страну российских следователей, но "точной информации о сроках их приезда пока нет".

В четверг издание "Медиазона" со ссылкой на источник сообщило, что российские следователи уже прилетели в город и допросили водителя, который сопровождал съемочную группу.

В разговоре с Би-би-си Петренко заявила, что в СК эту информацию "не комментируют и не подтверждают", отметив, что "следственных действий проводится много".

Media playback is unsupported on your device Джемаль, Расторгуев и Радченко: цитаты о войне, стране и работе

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что сторона ЦАР "готова принять" российских следователей в стране.

По делу об убийстве журналистов в СК допросили заместителя главного редактора Центра управления расследованиями Анастасию Горшкову (она проходит по делу в качестве свидетеля), а также корреспондента ЦУРа Сергея Канева.

Горшкова рассказала Би-би-си, что на допрос в СК также вызвали главного редактора ЦУРа Андрея Коняхина (он пойдет к следователям 10 августа) и одну сотрудницу ЦУРа, имени которой она не уточнила.

Кто еще проводит расследование

Проведение независимого расследования убийства журналистов анонсировал инвестор ЦУРа Михаил Ходорковский. 31 июля, после того как стало известно об их гибели, он сообщил в своем "Твиттере", что собирает группу "вместе с коллегами из дружественных изданий".

С тех пор "МБХ медиа" Ходорковского неоднократно упоминало созданную "расследовательскую группу обстоятельств убийства журналистов", однако никакие подробности о ее составе, численности и функционале неизвестны.

2 августа о формировании съемочной группы для поездки в ЦАР объявило Федеральное агентство новостей (ФАН). РБК писало, что его может финансировать бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ также называли спонсором так называемой ЧВК Вагнера.

Среди целей поездки в сообщении ФАН назывались изучение общей обстановки в ЦАР и выявление сложностей, с которыми могут столкнуться в республике журналисты. Однако, как рассказал Би-би-си руководитель ФАН Евгений Зубарев, съемочная группа также будет расследовать обстоятельства гибели в ЦАР Джемаля, Расторгуева и Радченко.

ФАН сообщало, что журналисты отправятся в ЦАР 8-11 августа, однако пока что группа еще не сформирована. По словам Зубарева, они поедут "в ближайшее время". "Мы получили много заявок от коллег. Группа формируется. Руководителем группы будет Кирилл Романовский, поскольку он у нас самый опытный сотрудник", - рассказал он.

По его словам, ФАН получило порядка двух десятков заявок на участие в поездке от журналистов разных изданий. "Вы даже удивитесь, от каких", - сказал Зубарев, не раскрыв подробностей.

Он добавил, что от ФАН поедет только Романовский, он и будет отбирать заявки и составлять группу. "Мы специально делаем это таким образом, чтобы картина была объективная и разносторонняя".

Руководитель агентства отметил, что группа будет проводить свое независимое расследование. На вопрос о том, будет ли она сотрудничать с группой Ходорковского, он ответил: "Надеюсь, что нет".

Что стало известно о фиксере и водителе?

Именно журналист ФАН Кирилл Романовский познакомил Расторгуева с фиксером, на встречу с которым журналисты ехали, когда на них напали, сообщила 8 августа "Медуза".

Позже главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин подтвердил "МБХ медиа", что контакт Мартина (фиксер фигурирует в СМИ под этим именем, его фамилия неизвестна) Расторгуеву действительно дал Романовский.

Как рассказал Романовский "Медузе", Мартин - его знакомый, с которым они давно не общались, но недавно "случайно" возобновили контакт.

По его данным, Мартин работал в миссии ООН в Африке, и он посоветовал его Расторгуеву как специалиста по Африке.

"Как фиксера себе определили его уже они, и начали вести активные переговоры по данному вопросу", - сказал он. Романовский также рассказал, что его вызывали на допрос по делу о гибели журналистов в СК.

О том, что Мартин работал в миссии ООН в Центральноафриканской Республике, ранее сообщал ЦУР. Однако 1 августа представитель миссии в разговоре с Business FM заявил, что у них нет сотрудника по имени Мартин и что ООН не контактировала с погибшими журналистами.

В ЦУРе также сообщали, что именно Мартин посоветовал съемочной группе водителя Бьенвеню Ндувокаму, который сопровождал журналистов и стал единственным выжившим во время нападения. Ему удалось сбежать с места происшествия и сообщить об убийстве местным властям.

По данным местных журналистов, сейчас Ндувокама находится под стражей в отделе расследований Национальной жандармерии в Банги, но его процессуальный статус неизвестен.

Что известно об обстоятельствах гибели?

По версии водителя, на журналистов напали из засады на трассе, по которой они ехали. Его слова 31 июля передал мэр города Сибю, в 23 км от которого произошло убийство.

По другой версии, россиян похитили и убили боевики действующей в ЦАР группировки "Селека".

Погибшие журналисты вступили в спор с местным военным патрулем, который посоветовал им отказаться от поездки за пределы города вечером, сообщила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее данным, 30 июля журналисты отправились в город Бомбари (там они должны были встретиться с фиксером), который находится в 40 км к северу от Банги. По дороге они сделали остановку в городе Дамара, где поговорили с местными жителями.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption К гибели журналистов мог быть причастен местный правительственный информатор

"После этого, не объясняя мотивов, журналисты приняли решение отклониться от первоначального маршрута, попросив водителя ехать в города Декоа. По прибытии в город Сибю, расположенный по пути в Декоа, ориентировочно в 18.30 их машина была остановлена центральноафриканским военным патрулем, который настоятельно рекомендовал не ехать далее и провести ночь в городе Сибю, поскольку за городом начинается неконтролируемая властями территория. Однако журналисты настояли на своем и, ссылаясь на то, что куда-то торопятся", - рассказала Захарова.

К гибели журналистов мог быть причастен местный правительственный информатор, сообщил 3 августа источник "МБХ медиа" в расследовательской группе Ходорковского.

"Засада была подготовлена, это не было случайным нападением, там участвовал местный правительственный информатор. Известно еще, что водителя, который вез ребят и который мог бы много рассказать, забрали из жандармерии", - рассказал источник, добавив, что "местные получили полный запрет на общение с иностранцами, особенно с журналистами".

Спустя два дня "МБХ медиа" сообщило, что съемочная группа на момент нападения двигалась в конвое из двух автомобилей. Первую машину нападавшие пропустили, и напали только на машину россиян, которая шла второй.

Что известно о российских наемниках в ЦАР?

Местное издание Corbeau News 1 июля сообщало, что боевики "Селеки" контактируют с российскими наемниками в ЦАР. По данным издания, россияне какое-то время находились на базе "Селеки" рядом с рекой Котто, после чего переместились на другую базу в городе Бриа.

"Русские отлично ладят с местным населением, в том числе с "Селекой", - отмечало издание.

По его данным, российские наемники в ЦАР также занимались горнодобычей и не менее трех раз в неделю посещали шахты в сопровождении боевиков "Селеки". Помимо этого, по информации издания, российские наемники "вербовали" местное население и оказывали гуманитарную помощь.

В середине июля издание Africa Intelligence сообщило, что Россия договорилась с ЦАР о разработке месторождения золота. С российской стороны, по его данным, в проекте участвует компания Lobaye Invest, учрежденная "М-Инвест", которую издание The Bell, в свою очередь, связывало с Пригожиным.

В пресс-службе Пригожина 9 августа РБК заявили, что у бизнесмена нет интереса ни к военным объектам в ЦАР, ни к разработке золота в стране. Также представитель Пригожина заявил, что он не имеет отношения к ФАН.

О том, что в ЦАР были замечены наемники ЧВК Вагнера российские и западные СМИ начали писать с весны этого года. Российский МИД в марте сообщал, что в ЦАР присутствуют "5 военных и 170 российских гражданских инструкторов". Существование ЧВК Вагнера российские власти официально не признают. Пригожин свою связь с ЧВК также отрицал.