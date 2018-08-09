Опасны ли новые “драконовские санкции” для России и зачем они Трампу?

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Госдепартамент США объявил о новых санкциях против России - теперь в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Для этого американские чиновники намерены воспользоваться законом о контроле за распространением химического и биологического оружия. Чем это грозит России?

О том, что США готовят новые санкции против России, в четверг заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

США ссылаются на закон 1991 года, требующий принятия "соответствующих и эффективных санкций против любой страны, которая использовала химическое оружие".

Русская служба Би-би-си выясняла, как это будет работать.

Что подразумевают санкции?

Предполагается, что санкции вводятся в два этапа. Первый этап вступает в силу с 22 августа этого года.

Что вводится на первом этапе?

Запрет на экспорт из США технологий или товаров, которые могли бы быть использованы для производства химического оружия

Запрет на получение любой помощи от правительства США, в том числе финансовой помощи и кредитов. Исключением может стать срочная гуманитарная помощь и продукты питания

Запрет на продажу России вооружений и на оказание услуг, связанных с обороной, а также приостановка любого финансирования, связанного с обороной

Экспорт в Россию товаров и услуг, которые имеют существенное значение для оборонной отрасли

Второй этап может вступить в силу через три месяца после первого, в случае если страна не предоставит гарантии, что больше не будет производить и использовать химическое оружие.

Ограничения второго этапа:

Запрет для американских банков на предоставление кредитов правительству России, если это не кредиты на покупку продуктов питания или сельскохозяйственной продукции

Практически полный запрет на взаимную торговлю. Исключение составляет экспорт из США товаров сельскохозяйственного сектора

Ограничение или заморозка дипломатических отношений между США и правительством России

Запрет на авиаперелеты компаниям, которые контролируются правительством страны. Под эту норму попадает "Аэрофлот"

Закон также предполагает введение персональных санкций против людей, участвовавших в распространении химического оружия.

Речь идет о запрете на любые контракты и сделки между правительством США и людьми из "черного" списка. Кроме того, запрещается импорт в США продукции или услуг, произведенных теми, кто попал под санкции, или связанными с ними компаниями.

Исключениями являются товары или услуги, особо значимые для безопасности США, или ситуации, когда заменить поставщика невозможно.

Что из этого самое болезненное?

В новом пакете санкций есть "несколько неприятных предложений, в частности, по "Аэрофлоту" и внешней торговле", - говорит профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов.

"Санкции 22 августа - пока что ограниченного действия. Хотя и снижение внешнеполитического взаимодействия довольно неприятно. Но после выхода США из сделки с Ираном, видимо, администрации президента Трампа уже не так важно, какие будут последствия", - полагает он.

На "неприятные предложения" рынки отреагировали мгновенно. Среди лидеров падения сегодняшнего утра - акции "Аэрофлота". На открытии Московской биржи они падали более чем на 8%, на некоторое время цена акций опускалась до уровня начала 2008 года. Затем бумаги немного выросли в цене. По состоянию на 13:20 мск они торговались на отметке на 4,4% ниже закрытия предыдущего дня.

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Старший аналитик АТОН Михаил Ганелин считает, что реакция рынка не соответствовала уровню риска для компании. Для "Аэрофлота" американский рынок важен, но не критичен, полагает он.

Позднее представитель Госдепа США заявил, что новые ограничения могут затронуть деятельность "Аэрофлота" косвенно, прямых санкций в отношении компании в настоящее время не предусмотрено. Рассуждать о том, какие именно санкции могут быть введены на второй стадии, представитель Госдепа не стал.

Тем не менее для российских авиакомпаний проблемой может стать уже первая санкционная волна. Среди товаров, которые могут потерять лицензии на экспорт в Россию, Госдепартамент США называл и авиадвигатели. Один из вариантов нового российского самолета МС-21 имеет двигатель PW1400G, который разработан американской компанией Pratt & Whitney.

В "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Русской службе Би-би-си не пояснили, затронет ли компанию возможный запрет на экспорт этих товаров. РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента США сообщили, что санкции США против России могут затронуть ее косвенно, в части поставок оборудования двойного назначения.

"Аэрофлот" является одним из стартовых заказчиков МС-21.

И сейчас для поставки оборудования двойного назначения в Россию из США нужно специальное разрешение Госдепа. Но двигатель для МС-21 нельзя поставить на истребитель, это двигатели гражданского назначения, говорит главный редактор отраслевого авиационного портала Avia.ru Роман Гусаров.

Хотя при желании объявить их "стратегическим оборудованием" американская сторона может, полагает он. Но, он считает, что в этом случае американские компании сами понесут убытки.

"Для проекта МС-21 последствия будут неприятными - сроки сдвинутся на год-полтора, но самолет все равно состоится. Для этого самолета был заложен вариант двигателя российского производства", - говорит Гусаров.

Торговый оборот

За первые шесть месяцев этого года взаимный торговый оборот между Россией и США составил 11,8 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 11 процентов. США ввозит в Россию товаров на большую сумму, нежели покупает у России.

По итогам 2017 года оборот составил 23 млрд долларов. Из 12,6 млрд импорта примерно 29% пришлось на секретный код, в котором учитываютсяв том числеи товары двойного назначения.

В случае с Россиейосновная статья экспорта в США - это нефть и нефтепродукты (примерно треть от общего объема экспорта в 10,6 млрд долларов).

Что может сделать Дональд Трамп?

Закон 1991 года дает Дональду Трампу несколько возможностей для маневра и смягчения санкций. Меры, предложенные Госдепартаментом США, принципиально отличаются от законопроекта, который на прошлой неделе внести американские сенаторы и которые называют "санкциями из ада".

"В законопроекте [сенаторов- Би-би-си] Трампу по сути поручается ввести описанные санкции. Все формулировки в нем в терминах должен… должен… должен… Здесь же Трамп автономен от парламента и может действовать в рамках закона по своему усмотрению", - так отличия разъясняет экономист "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов в своем канале в Telegram.

Согласно закону 1991 года, президент США может ввести санкции, если решит, что человек или конкретное государство нарушило законодательство о нераспространении химического оружия.

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Более жесткие санкции, согласно закону, вводятся лишь на втором этапе - через три месяца после введения первых.

При этом президент США должен сначала отчитаться перед конгрессом о том, проводит ли страна, которая обвиняется в использовании химоружия, расследование случившегося и согласна ли она допустить международных наблюдателей. Кроме того, Трамп может отсрочить введение санкций еще на три месяца, если со страной ведутся переговоры.

Закон также предусматривает ряд исключений. Например, если президент решит, что какое-то предприятие является единственным поставщиком товаров или услуг, либо эти товары или услуги важны для национальной безопасности страны, то запрет на торговлю с ним не будет распространяться. Это касается даже оборонного сектора.

Ограничения также не распространяются на контракты, заключенные до введения санкций.

Отмена санкций также остается за президентом. Через 12 месяцев он может решить их снять, если у него будет достаточно доказательств, что страна больше не собирается нарушать международное законодательство. Трамп должен будет представить конгрессу доклад, подтверждающий это. Кроме того, санкции могут быть сняты в случае смены политического режима в стране или политического курса властей, следует из закона.

Как новый "драконовский" законопроект сочетается с пакетом "санкций из ада"?

Трамп пытается перехватить инициативу у конгресса и одновременно показать свою жесткость в отношении РФ, в недостатке которой его обвиняют, полагает Тремасов. Если ему это удастся, то, по мнению экономиста, законопроект конгрессменов будет приторможен. А это хорошая новость для российской экономики.

При этом после выборов расстановка сил в Конгрессе может поменяться, а актуальность российской темы - снизиться, напоминает экономист.

Олег Шибанов из РЭШ считает, что санкции Госдепа "объективно выглядят менее болезненно", чем то, что предлагают конгрессмены. Тот пакет предполагает запрет на операции с новым госдолгом, а также ограничения на операции с долларами для семи российских банков.

"Такое финансовое оружие на любой стране отразилось бы крайне плохо", - считает Шибанов.