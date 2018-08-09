"Киноиндустрия умерла": Голливуд критикует новые правила "Оскара"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Среди артистов, раскритиковавших "новый "Оскар" - звезда сериалов Роб Лоу

Американская киноакадемия объявила об изменениях в правилах вручения премии "Оскар". Новая номинация "Лучший популярный фильм" позволит присуждать награды авторам картин, которые популярны у публики, но не нравятся критикам. Голливуд крайне критически реагирует на изменения.

Киноакадемия объявила о новой номинации вечером в среду. В ней будут представлены фильмы с большими кассовыми сборами, которые по какой-то причине не понравились киноакадемикам и не вошли в остальные категории.

Кроме того академия решила ократить показ церемонии с четырех до трех часов и начиная с 2020 года проводить вручение премий раньше - в феврале вместо марта.

"Киноиндустрия умерла с объявлением о новой номинации "Оскара" за лучший популярный фильм. Ее пережили сиквелы, прибыльные фильмы и вертикальная интеграция", - прокомментировал инициативу киноакадемии звезда сериалов "Западное крыло" и "Парки и зоны отдыха" Роб Лоу.

Новая категория вызвала возмущение не только у Роба Лоу. Сценарист "Позднего шоу Конана О'Брайена" и киноактер Энди Рихтер тоже ее раскритиковал.

"Наконец-то "Оскары" будут вручать на основании популярности. Теперь бедным кучам кассовых денег в компании статуэток будет не так одиноко", - написал он.

"Это выглядит жалко со всех сторон. Сделайте новую номинацию, чтобы ваши драгоценные фильмы о супергероях наконец-то смогли получить приз. Создайте себе свою награду и номинируйтесь на лучший фильм с картиной про транс-ковбоя-инвалида в викторианской Англии. Даже стыдно", - прокомментировал новую номинацию журналист Алекс Гризвольд.

"За популярный фильм уже есть награда - называется деньги", - написал журналист Марк Харрис.

Однако новая номинация создавалась для зрителей, а не для актеров и журналистов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Идеальные номинанты для новой категории - рассчитанные на широкую публику блокбастеры вроде "Мамма Мия-2" и новой серии "Миссия невыполнима"

Согласно данным компании Nielsen, авторитетному составителю телерейтингов, то церемонию вручения "Оскаров" смотрят все меньше и меньше людей - с 2014 года телеаудитория премии уменьшилась на 39%.

Все проблемы "Оскара"

Церемонию много критикуют, и решение поменять ее на этом фоне выглядит логичным.

В этом году публицист Пирс Морган написал список вещей, которые по его мнению должны измениться. Он предлагал избавиться от "скучных номинаций", запретить политические речи, и давать награду фильмам, которые смотрящий церемонию зритель действительно мог видеть в кинотеатре.

Решения киноакадемии словно повторили преложения Моргана. От наград в "скучных" технических номинациях действительно решили избавиться - телеверсия "Оскара" станет короче именно за их счет. Цензурировать победителей, разумеется, никто не будет, а ради близости интересам телезрителей как раз и придумали новую номинацию.