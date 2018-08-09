"Киноиндустрия умерла": Голливуд критикует новые правила "Оскара"
Американская киноакадемия объявила об изменениях в правилах вручения премии "Оскар". Новая номинация "Лучший популярный фильм" позволит присуждать награды авторам картин, которые популярны у публики, но не нравятся критикам. Голливуд крайне критически реагирует на изменения.
Киноакадемия объявила о новой номинации вечером в среду. В ней будут представлены фильмы с большими кассовыми сборами, которые по какой-то причине не понравились киноакадемикам и не вошли в остальные категории.
Кроме того академия решила ократить показ церемонии с четырех до трех часов и начиная с 2020 года проводить вручение премий раньше - в феврале вместо марта.
"Киноиндустрия умерла с объявлением о новой номинации "Оскара" за лучший популярный фильм. Ее пережили сиквелы, прибыльные фильмы и вертикальная интеграция", - прокомментировал инициативу киноакадемии звезда сериалов "Западное крыло" и "Парки и зоны отдыха" Роб Лоу.
Новая категория вызвала возмущение не только у Роба Лоу. Сценарист "Позднего шоу Конана О'Брайена" и киноактер Энди Рихтер тоже ее раскритиковал.
"Наконец-то "Оскары" будут вручать на основании популярности. Теперь бедным кучам кассовых денег в компании статуэток будет не так одиноко", - написал он.
"Это выглядит жалко со всех сторон. Сделайте новую номинацию, чтобы ваши драгоценные фильмы о супергероях наконец-то смогли получить приз. Создайте себе свою награду и номинируйтесь на лучший фильм с картиной про транс-ковбоя-инвалида в викторианской Англии. Даже стыдно", - прокомментировал новую номинацию журналист Алекс Гризвольд.
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"За популярный фильм уже есть награда - называется деньги", - написал журналист Марк Харрис.
Однако новая номинация создавалась для зрителей, а не для актеров и журналистов.
Согласно данным компании Nielsen, авторитетному составителю телерейтингов, то церемонию вручения "Оскаров" смотрят все меньше и меньше людей - с 2014 года телеаудитория премии уменьшилась на 39%.
Все проблемы "Оскара"
Церемонию много критикуют, и решение поменять ее на этом фоне выглядит логичным.
В этом году публицист Пирс Морган написал список вещей, которые по его мнению должны измениться. Он предлагал избавиться от "скучных номинаций", запретить политические речи, и давать награду фильмам, которые смотрящий церемонию зритель действительно мог видеть в кинотеатре.
Решения киноакадемии словно повторили преложения Моргана. От наград в "скучных" технических номинациях действительно решили избавиться - телеверсия "Оскара" станет короче именно за их счет. Цензурировать победителей, разумеется, никто не будет, а ради близости интересам телезрителей как раз и придумали новую номинацию.