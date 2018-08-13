Эвтаназия из-за психического заболевания. Была ли альтернатива?

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В январе 29-летняя голландка Аурелия Брауверс добровольно ушла из жизни. Эвтаназия легальна в Голландии, поэтому ее смерть была санкционирована государством.Но молодая женщина не была смертельно больна: ей разрешили покончить с собой из-за психического заболевания.

"Мне 29 лет, и я решила добровольно уйти из жизни. Я приняла такое решение, потому что у меня много психических проблем, я страдаю невыносимо и безнадежно. Каждый мой вздох - пытка".

Съемочная группа голландской телекомпании RTL провела две недели с Аурелией, снимая, что с ней происходило перед смертью, которая была назначена на 14 часов в пятницу 26 января.

У себя дома большим черным маркером она зачеркивала на доске дни, оставшиеся до эвтаназии, - один за другим.

В течение последних недель она проводила время с близкими, занималась рукоделием и каталась на велосипеде в Девентере - городе, который она обожала. Она также посетила крематорий, который выбрала для своей похоронной церемонии.

Во многом эта история исключительно голландская. Эвтаназия противозаконна в большинстве стран, но в Нидерландах она разрешена, если врач уверен в том, что страдания пациента невыносимы, без перспективы улучшения, а также если нет разумной альтернативы.

Эти критерии в основном применимы к неизлечимо больным - например, раком, и испытывающим сильную боль. Подавляющее большинство из 6585 случаев эвтаназии в Голландии в 2017 году были связаны именно с физическими страданиями. Лишь 83 человека добровольно ушли из жизни по причине психических расстройств. Их диагноз, так же как диагноз Аурелии, не был смертельным.

Желание Аурелии Броуверс умереть зрело долгие годы, в течение которых она страдала от психических заболеваний.

"Когда мне было 12, у меня была депрессия. Врачи сказали, что я страдаю пограничным расстройством личности, - рассказала Аурелия. - Затем последовали другие диагнозы - расстройство привязанности, хроническая депрессия, хроническая суицидальность, тревожность, психозы, я также слышу голоса".

Лечащие врачи Аурелии не одобрили ее запрос об эвтаназии, поэтому она обратилась в Levenseindekliniek - "Клинику конца жизни" - в Гааге.

Это последняя инстанция для пациентов, чьи заявления были отклонены их собственным психиатром или семейным врачом.

В прошлом году клиника вела наблюдение 65 из 83 случаев эвтаназии, одобренных по психиатрическим показаниям. На получение разрешения на подобную процедуру могут уйти годы, и одобрение дается только в 10% случаев.

"Психиатрические пациенты моложе всех остальных, с кем нам приходится иметь дело", - говорит доктор Кит Ванмехелен, психиатр, которая рассматривает заявления и осуществляет эвтаназию, но к случаю Аурелии она не имела отношения.

"Аурелия Броуверс - очень молодая женщина. Это затрудняет принятие решения, потому что в таких случаях вы забираете жизнь у человека, который мог бы прожить еще очень долго", - объясняет она.

Правообладатель иллюстрации RTL Nieuws, Sander Paulus Image caption Желание Аурелии Броуверс умереть зрело долгие годы

В последние две недели жизни Аурелия мучилась от постоянной тревоги и наносила себе увечья.

"Я застряла в своем теле, в своей голове, и я просто хочу быть свободной, - говорила она. - Я никогда не была счастлива, я не знаю, что такое счастье".

"В течение дня она пребывала в не очень стабильном состоянии, - вспоминает Сандер Паулюс, журналист RTL, который провел с Аурелией последние дни ее жизни. - Чувствовалось ее сильное психическое напряжение. Она уже не могла ни о чем связно говорить. Только когда мы беседовали об эвтаназии, она формулировала свои мысли ясно".

Однако означает ли эта ясность, что человек отдает себе отчет в своих действиях, когда выбирает смерть? Согласно голландскому законодательству, врач должен быть абсолютно убежден в том, что запрос пациента на эвтаназию - это добровольное и тщательно продуманное решение.

Аурелия Броуверс утверждала, что в состоянии здраво принять такое решение. Но не было ли ее желание умереть лишь симптомом ее психического расстройства?

"Думаю, этого нельзя знать на 100%. Но врач должен сделать все возможное, чтобы уменьшить симптомы патологии пациента", - говорит Кит Ванмехелен.

"В случае с расстройствами личности желание умереть - частое явление. Если об этом желании заявляется многократно и при этом пациент прошел курс лечения своего расстройства, тогда его желание умереть следует рассматривать так же, как желание ракового больного, который говорит: я не хочу идти до конца", - считает врач.

Правообладатель иллюстрации RTL Nieuws, Sander Paulus

Но далеко не все психиатры Нидерландов разделяют это мнение.

"Как можно быть уверенным, что ее желание умереть не было признаком психического заболевания? Тот факт, что кто-то находит логическое объяснение ее желанию, не означает, что оно не связано с болезнью", - считает врач Фрэнк Кёрсельман, один из самых ярых противников эвтаназии по психическим показаниям.

Он убежден, что психиатры не должны соглашаться с пациентами, которые заявляют, что хотят умереть.

"Можно не заражаться их безысходностью. Эти пациенты потеряли всякую надежду, но доктор должен быть рядом и вселять в них эту надежду. Надо, чтобы они знали, что вы никогда не сдадитесь в борьбе с их болезнью", - говорит медик.

Правообладатель иллюстрации RTL Nieuws, Sander Paulus Image caption Аурелия Броуверс в детстве

Смерть Аурелии Броуверс спровоцировала бурную общественную дискуссию далеко за пределами страны, о ней написали ведущие мировые СМИ. Никто не подвергал сомнению законость ухода Броуверс из жизни, но многие задавались вопросом: подразумевала ли подобные случаи поправка 2002 года, разрешившая эвтаназию.

Мнения о том, была ли в случае Броуверс альтернатива, разделились как в медицинской среде, так и в обществе. Кит Ванмехелен, например, считает, что психически больные люди, которым отказывают в эвтаназии, могут попросту убить себя. Поэтому, по ее мнению, этих людей следует признать пациентами со смертельным диагнозом.

"У меня были пациенты, которые собирались покончить с собой, и я об этом знала. Они сами мне рассказывали. Я это чувствовала и думала про себя - я не могу вам помочь. Поэтому я рада, что наш закон предусматривает эвтаназию как альтернативу для них. Те, кто, как я знаю, все равно покончат с собой, неизлечимы с моей точки зрения. И я не хочу бросать своих пациентов, которые просто не могут продолжать жить. В таких случаях мне хочется провести эвтаназию".

Фрэнк Кёрсельман не согласен с коллегой. "На протяжении всей своей карьеры я работал с пациентами с суицидальными настроениями - никто из них не был смертельно болен. Конечно, случалось и в моей практике, когда люди уходили из жизни, но это, кстати, всегда случалось неожиданно".

В фильме RTL Аурелия Боуверс рассказала, как неоднократно пыталась убить себя.

"Я предприняла где-то 20 попыток. Несколько раз мне почти удалось, но, как часто говорили врачи, у меня оказались крепкие легкие и сердце. Это чудо, что она выжила, говорили они", - вспоминала Аурелия.

Правообладатель иллюстрации RTL Nieuws, Sander Paulus Image caption Последний поход Аурелии в магазин за продуктами

Неудачная попытка самоубийства - не редкость, такое происходит с людьми каждый день.

Моник Аренд, как и Аурелии, тоже поставили диагноз комплексного психиатрического заболевания, включая пограничное расстройство личности. Из-за болезни люди могут наносить себе физический вред, страдают от приступов ярости, с трудом могут поддерживать отношения и эмоционально нестабильны.

Моник много раз пыталась покончить с собой.

"Это происходило где угодно - дома, в лесу… Но я очень рада, что до сих пор жива", - говорит девушка.

Моник - жертва сексуального насилия и ужасных приступов психических болезней. Она долго и всерьез размышляла об эвтаназии.

"Я думала, что представляю проблему для окружающих, и не хотела доставлять никому хлопот. Боль стала просто нестерпимой. Я нашла анкеты для запроса на эвтаназию, заполнила их, но так и не отправила".

Моник не отправила бумаги, потому что нашла помощь. На начальной стадии ее заболевания ей посоветовали не говорить о совершенном над ней насилии, тогда она и начала увечить себя. Но потом она нашла терапевта, который специализировался на психологических травмах.

"Она сказала мне, что я не сумасшедшая, у меня просто травма - а это огромная разница. Мы долго работали над проблемой, это было очень болезненно. Но мы справились, и теперь я на стадии восстановления", - говорит Моник.

Она написала книгу о том, что ей пришлось пережить, и обращается к тем, кто думает о самоубийстве или эвтаназии в Нидерландах.

"Все это очень тяжело, но не позвольте вашей свече погаснуть. Ищите людей, которые могут вас поддержать. Ребята, вы очень сильные, потому что вам столько пришлось пережить. На этой планете для вас все еще есть место", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации RTL Nieuws, Sander Paulus Image caption Последняя запись на доске Аурелии - до эвтаназии остается один день

Эвтаназия психически больных людей вызывает всегда так много вопросов потому, что трудно установить, испробовал ли пациент все возможные способы лечения. Более чем половине таких пациентов, приходящих в клинику в Гааге за эвтаназией, отказывают в помощи именно на этом основании.

"У меня был пациент, который каких только способов лечения не перепробовал и был уверен, что ему больше ничего не поможет. При этом он никогда не лечился от злоупотребления медикаментами и алкоголем, - вспоминает Кит Ванмехелен. - Тогда я сказала ему, чтобы на протяжении полугода он попытался максимально сократить их употребление, и, если после этого мысли о суициде его не покинут, пусть возвращается ко мне, и мы поговорим".

Что касается случая Аурелии Броуверс, то ее как раз лечили от болезни - она проходила терапию и пила таблетки, - но всех подробностей мы не знаем.

"Нам надо отказаться от мысли, что больной человек вплоть до трагического конца должен постоянно лечиться, - говорила Аурелия. - Для людей подобных мне порой нет никакого решения - невозможно бесконечно пить лекарства или все время молиться. В какой-то момент надо просто остановиться".

Но есть и те, кто десятилетиями живет с психическими расстройствами.

"Этих пациентов нельзя излечить так, как излечивают инфекцию. Их ситуация, скорее, схожа с диабетом: пациенты знают, что их болезнь - на всю жизнь, а врачи помогают им с ней справляться", - считает Фрэнк Кёрсельман.

"Как и пациентов с диабетом, людей с психическими расстройствами лечат годами, но это не аргумент для того, чтобы прекратить терапию. Хорошо известно, что после сорока лет больным с пограничным расстройством личности может стать ощутимо лучше, симптомы их болезни часто ослабевают".

Правообладатель иллюстрации RTL Nieuws, Sander Paulus Image caption Аурелия Броуверс захотела заранее посетить крематорий, куда привезут ее тело

Аурелия Броуверс умерла за десять с лишним лет до своего сорокалетия. В ее последний полный день на Земле к ней в гости приехал ее любимый певец Марко Борсато. В тот вечер Аурелия ужинала с друзьями - они смеялись и произносили тосты.

Утром 26 января она написала последнее сообщение в соцсетях: "Я собираюсь в путь. Спасибо за все. С этого момента я больше недоступна".

Близкие Аурелии собрались в ее спальне. Исполнять процедуру приехали два медика.

"В ходе первой же встречи со своим подопечным я предупреждаю, что последний вопрос, который я задам, будет звучать так: "Ты уверен, что хочешь этого? Если есть хоть малейшее сомнение, мы остановимся и позже снова обсудим", - говорит Кит Ванмехелен.

Бывало ли, что кто-то передумал?

"Нет, такого не случается", - говорит Ванмехелен.

В документальный фильм RTL вошел последний разговор Аурелии с журналистом Сандером Паулюсом. На вопрос, нет ли у нее сомнений в правильности происходящего, она отвечает: "Никаких сомнений. Я готова, готова отправиться в путь".

"Я надеюсь, ты найдешь то, что ищешь", - говорит он.

"Не сомневаюсь", - отвечает Аурелия.

С этими словами молодая женщина поворачивается спиной к Паулюсу и идет вверх по лестнице. На часах начало третьего, пятница, 26 января 2018 года.

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