Пресса Британии: Лондон отстал в вопросе санкций против Путина

В обзоре британской прессы:

Западные правительства должны научиться демонстрировать Путину силу

Практически все британские газеты посвятили свои редакционные статьи новому раунду санкций, введенных США против России. "Европа должна последовать за Америкой и наказать Путина за отравление Скрипалей", считает Times.

"Отравление Сергея и Юлия Скрипалей остается загадкой, - признает газета. - О мотивах России можно только догадываться, но наиболее вероятное объяснение состоит в том, что с участием президента Путина или без оного, российская военная разведка с помощью дозы нервнопаралитического вещества "новичок" хотела наказать предателя и заодно испытать пределы терпения Запада. Собранные по обеим сторонам Атлантики разведданные, кажется, поддерживают эту теорию. Америка, по размышлению, решила действовать соответственно".

Times полагает, что отношения между сверхдержавами вернутся в стадию глубокой заморозки - результат шокирующий на фоне декларированного желания президента Трампа установить теплые отношения со своим российским коллегой.

Правда, однако, заключается в том, что у Трампа в этом вопросе практически нет выбора. Санкции необходимы в соответствии с законом 1991 года, который требует наказания любой страны, применившей химическое оружие. Объявил о них Госдеп США, поставив тем самым Россию в малоприятную компанию с Сирией и Северной Кореей.

Сам Трамп пока не прокомментировал это заявление.

Было бы правильно, если бы он прервал молчание и поддержал бы принятое его администрацией решение, считает издание. Ничего хорошего в движущихся автономно друг от друга субъектах внешней политики нет. Когда их пути расходятся, американское лидерство становится несостоятельным.

Не менее важна и реакция Европы, но, по сравнению с американской она пока остается неадекватной.

Члены ЕС проявили с Британией солидарность после того, как было выявлено, что следы "новичка" ведут в Россию, напоминает газета. Вместе с Лондоном они объявили о высылке российских дипломатов, ограничившись, правда, символическим количеством.

Но санкций со стороны ЕС, аналогичных американским, нет, а некоторые страны беззастенчиво выражали нежелание присоединиться к мерам, введенным за вмешательство России в выборы в США в 2016 году.

По их мнению, стабильный приток российских нефти и газа важнее.

"Отравление Скрипалей, если и не было актом войны, то обладало немалым числом признаков, позволяющих так его квалифицировать", - говорится далее в статье.

Так считает председатель парламентского комитета по международной политике Том Тудженхэт. Он призвал те части британского истеблишмента, которые помогали российским олигархам приобретать недвижимость и отмывать средства в Лондоне, определиться и заявить, на чьей стороне они стоят. Тот же вопрос можно поставить и перед многими правительствами в Европе".

"Путин эксплуатирует слабость и уважает силу, - говорится в заключение редакционной статьи Times. - Западные правительства должны коллективно научиться тому, как эту силу проявлять".

Британия должна пойти санкционным путем США

Практически такую же позицию, выраженную в заголовке "Мы должны присоединиться к Америке в ее реальных действиях против России" выражает и Daily Telegraph.

"Парадоксальным образом, - пишет газета, - решение Госдепартамента ввести новый раунд антироссийских санкций ставит Британию, руководствующуюся в этом вопросе позицией ЕС, в положение отстающей".

Министр иностранных дел Джереми Хант выразил признательность Америке за ее "твердую позицию". Министр внутренних дел Саджид Джавид сказал, что США подтвердили, что "международное сообщество не оставит безнаказанными безрассудные, жестокие и провокационные действия России".

"Слова мы произносим правильные и жесткие, но предпочитаем, что суровую работу выполнял за нас кто-то другой? Справедливо ли это?" - задается вопросом газета.

Британские меры по сравнению с американскими выглядят скромно. По условиям международных договоров о применении химического оружия все страны должны занять более жесткую позицию по отношению к России, настаивает Daily Telegraph.

Антироссийским санкциям для эффективности нужна последовательность

Financial Times в своей редакционной статье обращает внимание на отсутствие скоординированности в американской внешней политике. "Единый подход Вашингтона в политике по отношению к России был бы более эффективен", считает газета.

К общему сожалению американского и российского президентов, их дружелюбный саммит в Хельсинки чуть менее месяца назад совершенно не дал желаемого результата. Вместо смягчения отношений Россия оказалась перед лицом новых жестких санкций со стороны США.

Санкции эти нанесут чувствительный удар по российской экономике, полагает FT.

Воздействие принятых США и Европой мер после аннексии Крыма было ограниченным. Но они добавили давления там, где рост уже и без того приостановился.

Неспособность в течение многих лет диверсифицировать экономику и увести ее от почти тотальной зависимости от экспорта природных ресурсов начинает сказываться. Так же, как и отсутствие верховенства закона и защиты прав собственности.

Это не только отвращает иностранных инвесторов, но и стимулирует хищническое поведение чиновников по отношению к предпринимателям.

По мнению издания, новые санкции в еще большей степени лишат Россию западных технологий и финансирования, жизненно важных для модернизации экономики.

Пока неясно, позволят ли новые санкции пропагандистской машине Кремля укрепить столь излюбленный Путиным образ "осажденной крепости".

Американские Госдепартамент и Конгресс в своем решении мотивировались в том числе и стремлением удержать России от повторения своих преступных действий, говорится далее в статье. Они также хотят связать руки собственному президенту, который по-прежнему и отказывается занять критическую позицию по отношению к Путину.

"Можно только приветствовать, что хотя бы часть американской администрации готова идти на твердые и решительные действия по отношению к России, - считает газета. - Цельная и скоординированная политика США была бы, конечно, предпочтительнее".

"Но эти решения несут в себе риск того, что они окончательно лишат Кремль надежды на смягчение и тем более снятие санкций, которые могут принять перманентный характер, - говорится в заключение редакционной статьи FT. - В Москве могут решить, что подчиняться правилам игры нет смысла, и лишь усилят попытки подорвать Запад. Отсутствие последовательной западной политики влечет непредсказуемость, которая повысит экономический ущерб России от санкций, но, в конечном счете, не сделает их эффективными".

НАТО на Каспий не пустят

Financial Times рассказывает о предстоящем в воскресенье в городе Актау, на казахском побережье Каспийского моря, саммите президентов пяти стран, имеющих выход к этому морю-озеру - России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Газета считает, что эта встреча должна обозначить выход из тянущегося десятилетиями дипломатического тупика.

Тупик этот тормозит реализацию важнейших проектов, таких как предложенный Туркменистаном 300-километровый подводный газопровод в Азербайджан, который откроет путь туркменскому газу в Европу.

На саммите ожидается подписание конвенции, определяющей юридический статус Каспия.

Как стало известно газете, Россия, традиционно рассматривающая регион как зону своего геополитического влияния, сняла возражения против строительства газопровода в обмен на более тесное сотрудничество с бывшими советскими республиками и гарантии безопасности, которые предполагают сохранение доминирующего положения России на море, в противовес стремлению Китая и США укрепить свои позиции в регионе.

Ключевым является вопрос о том, считать ли Каспий морем или озером, отмечает издание.

Международные договоры определяют суверенитет, экономические и военные зоны вдоль морских и океанических побережий. Москва и Тегеран считают, что те же правила должны относиться и к Каспийскому морю.

Озера, однако, не подчиняются глобальным правилам. Азербайджан настаивает, что исходить надо именно из этого.

"Несмотря на сложность проблемы и серьезные различия национальных интересов, страны-участники постепенно пришли к признанию необходимости всеобъемлющего урегулирования", - приводит газета слова Зульфии Аманжоловой, главного переговорщика Казахстана по "каспийскому вопросу".

Саммит должен будет "разграничить национальные прибрежные зоны, определить параметры военного и экономического сотрудничества, урегулировать проблемы судоходства, защиты окружающей среды и морских исследований", - цитирует издание попавший в ее распоряжение документ.

Ключевым является энергетический вопрос.

Россия традиционно блокировала проекты типа туркменского газопровода, опасаясь, что они могут подорвать монополию Газпрома, как главного поставщика газа в Европу.

Теперь, однако, дипломаты и аналитики считают, что Москва смягчила свою позицию, учитывая господствующее положение Газпрома в Европе и стремление Кремля на фоне растущего антагонизма с США и НАТО укрепить хорошие отношения в своей традиционной сфере влияния.

Конвенция также должна подтвердить, что только ее участникам может быть позволено военное присутствие в акватории Каспия, что блокирует любое потенциальное появление там НАТО.

Россия намного превосходит все остальные страны по мощи своего военно-морского флота на Каспии и использовала его для ракетных ударов по находящейся в 600 км Сирии. Москва также хочет укрепить связи с Тегераном в попытке усилить свою роль на Ближнем Востоке.