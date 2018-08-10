СМИ России: Аэрофлот всё-таки пролетит мимо санкций?

В обзоре российских газет за 10 августа:

Forbes, "Ведомости", "Коммерсант": "Россию закружили санкции"

Центральные российские СМИ продолжают обсуждать возможность введения США новых санкций в отношении России и их влияние на экономику РФ.

Журнал Forbes пишет, что в случает даже частичного принятия анонсированных конгрессом США санкций, они станут самыми серьезными со времен СССР. По сравнению с ними ограничения, предлагаемые президентом Трампом, которые тот предложил вслед за Конгрессом, как отмечают все СМИ, которые пишут на эту тему, выглядят не так грозно.

Предложения администрации президента Дональда Трампа более безобидны для России, чем инициативы Конгресса, в них меньше прямых экономических последствий, отмечает на страницах "Ведомостей" главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Например, многие товары двойного назначения, ввоз которых предлагается запретить, уже и так находятся под санкционными ограничениями.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов объясняет, что Госдеп пытается переиграть Конгресс и не дать ему законодательно закрепить новый уровень санкционной войны.

По мнению директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля, санкции Конгресса могут замедлить рост экономики России примерно на 1-1,5 процентного пункта. Но обычный россиянин, по его мнению, катастрофы не почувствует: скачка инфляции не будет, доходы резко не снизятся, но уровень жизни все же продолжит падать.

Новая волна санкций приведет к дальнейшему сворачиванию потоков капитала, считает директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова. Но для бюджета, по ее мнению, очевидных рисков нет, так как у России практически нет внешних заимствований, а ослабление рубля дает дополнительные доходы.

Газета отмечает, что Кремль пока не стал грозить США ответными мерами, поскольку официально новые санкции еще не приняты. Но ответ обязательно будет, если они вступят в силу.

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По мнению президента агентства "Евразийские стратегии МГИМО консалтинг" Андрея Сушенцова, новый виток санкций направлен прежде всего на внутриамериканскую аудиторию. Политолог Евгений Минченко отмечает, что американские республиканцы и демократы в борьбе за избирателя сейчас конкурируют, соревнуюсь в антироссийской риторике. Поэтому, говорит Андрей Кортунов позитивных сдвигов в отношениях России и США не стоит ждать до окончания выборов в конгресс США в ноябре.

В редакционном комментарии "Ведомости" отмечают, что после начала санкционной войны в 2014 году российской экономике удалось устоять, но обсуждаемые новые санкции гораздо серьезнее.

Между тем, пишет газета "Коммерсант" в статье на эту же тему, инициатива Госдепа означает, что еще недавно декларировавший готовность к новой встрече с Владимиром Путиным Дональд Трамп в итоге предпочел прислушаться к своим законодателям в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс и не намерен рисковать своим политическим капиталом ради отношений с Россией.

"Вступление Белого дома в полномасштабную войну санкций с Россией делает ее неизбежным долгосрочным трендом, на ближайшие годы исключающим возможность нормализации отношений двух стран", - считает издание.

"Коммерсант": "Аэрофлот" пролетает мимо санций

На самом скандальном пункте возможных будущих санкций сосредоточила внимание газета "Коммерсант" - это гипотетически вероятный запрет на полеты "Аэрофлота" в Америку.

Как пишет газета, Госдеп США на следующий день после объявления новых санкций против России все же передумал запрещать полеты. Теперь речь идет лишь об отказе от поставок авиакомпании товаров, попадающих по экспортный контроль, что будет общим ограничением для Российской Федерации. Впрочем, еще не исключено, пишет издание, что запрет - со стороны США или как ответ со стороны Москвы - может коснуться поставок "Боингов" в авиапарк российских авиакомпаний.

Собеседник "Коммерсанта" в отрасли говорит, что возможный запрет - прямое нарушение межправительственного соглашения России и США. Другой источник газеты считает маловероятным ответ в виде закрытия российского неба для американских грузовых перевозчиков: в свою очередь Вашингтон может запретить "Аэрофлоту" пролетать над США в случае, когда рейс направляется на Кубу, в Доминиканскую Республику или Мексику. Одним из решений, по его словам, могло бы быть повышение сборов за аэронавигацию для американских авиалиний, но это пока не обсуждается.

Собеседники "Коммерсанта" согласны, что могут быть пересмотрены договоры по поставкам авиатехники, как в случае с Ираном.

Управляющий партнер УК "Право и бизнес" Александр Пахомов разделяет тот взгляд, что ограничения поставок авиатехники в Россию могут быть введены только законодательно. "По общему правилу такие правки не имеют обратной силы", - говорит юрист, то есть действующие соглашения с корпорацией Boeing не пострадают. Но договоренности время от времени требуют корректировок, и как будут вести себя контрагенты, зависит от санкций и их объема, считает он, отмечая, что "Аэрофлот" берет самолеты через лизингодателей, так что при желании ограничения можно обойти.

"Ведомости": разъяснения президента

По данным газеты "Ведомости", президент России Владимир Путин готов подключиться к обсуждению пенсионной реформы. Со ссылкой на свои источники в администрации президента газета сообщает, что еще до второго чтения законопроекта о повышении пенсионного возраста можно ожидать несколько высказываний Путина по этой теме на разных площадках.

Первое можно ждать уже на следующей неделе.

Газета пишет, что Путин может сказать примерно вот что: пенсионную реформу нужно проводить, но перед вторым чтением надо услышать всех и провести широкое обсуждение; правительству надо хорошо продумать свои действия.

Путин, по мнению издания, будет говорить не о самой реформе, а о том, что она даст людям, об экономике и размере пенсий. Эти же риторические приемы могут быть опробованы на общественных слушаниях в Думе 21 августа.

Предсказать, как слова президента скажутся на настроениях россиян, невозможно, считает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

"Путину в разных вопросах доверяют по-разному, - говорит социолог. - По внешней тематике у него тотальный авторитет, здесь же речь идет о реформе, по которой у каждого уже сложилось свое мнение. Поэтому все будет зависеть от того, что он скажет: предложит придумывать реформу заново, скажет о компенсационных мерах при сохранении варианта с 63 и 65 годами или просто оставит все как есть".

Политолог Андрей Колядин считает, что идея подключить президента к обсуждению пенсионной реформы верная: весь последний год людей просили поддержать его на выборах и при этом предупреждали, что его новый срок будет связан с непопулярными реформами, в том числе и пенсионной.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си