Акции вниз: инвесторам не понравилась идея Кремля изымать "сверхдоходы" у металлургов

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Акции крупнейших российских металлургических и химических компаний падают после того, как советник Владимира Путина предложил изымать у них "сверхдоходы".

Речь может идти о сумме в 514 млрд рублей. Эти деньги нужны для исполнения нового "майского указа" президента России.

В первые минуты торгов на Московской бирже акции золотодобытчика "Полюс" падали на 9%, акции "Норникеля" - на 4,7%, акции Polymetal - на 3,8%, НЛМК - на 3,5%. Затем они отыграли часть падения.

Путин "согласен"

Письмо, в котором помощник Путина Андрей Белоусов предлагает изымать сверхдоходы у металлургических и химических компаний, действительно было направлено президенту, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

И хотя на документе стоит резолюция "Согласен", это не означает, что президент одобрил меры, содержащиеся в письме, подчеркнул Песков. Путин лишь согласился на то, что эта тема будет проработана российским правительством и будут представлены соответствующие предложения.

По информации ТАСС, в пятницу, 10 августа, минпромторг должен обсудить инициативу изъятия 513,7 млрд рублей у металлургов и химиков на совещании с компаниями.

План Белоусова

О том, что помощник президента Андрей Белоусов нашел источник финансирования "майского указа" в "сверхдоходах" крупнейших металлургических и химических компаний, накануне сообщил анонимный Telegram-канал "Незыгарь".

Подлинность письма, направленного Белоусовым Путину, подтвердили несколько российских изданий, включая "Ведомости" и РБК.

Всего в письме перечисляется 14 компаний: "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий" и "Акрон".

Автор письма предлагает изъять у этих компаний почти полтриллиона рублей, ссылаясь на "мировую практику изъятия сверхдоходов, образовавшихся благодаря рыночной конъюнктуре и не зависящих от действий руководства компаний".

Кто пострадает больше?

Как следует из письма, в случае изъятия "сверхдоходов" основная нагрузка ляжет на горно-металлургическую компанию "Норникель". У нее помощник президента предлагает изъять 114 млрд рублей.

Еще 67 млрд рублей предлагается забрать у алмазодобывающей компании "Алроса", 65 млрд рублей - у нефтехимического холдинга "Сибур", 58 млрд рублей - у золотодобытчика "Полюс".

Эти цифры основываются на анализе рентабельности компаний по сравнению с показателями нефтегазовой отрасли, их выручке и величине налоговой нагрузки, говорится в письме.

При этом Белоусов напоминает, что в 2016 году правительство уже изымало сверхприбыли у нефтяников. Кроме того, отмечает помощник президента, металлурги и химики платят меньше налогов: в среднем 7% от прибыли против 28% в нефтяной отрасли.

Зачем изымать прибыль у металлургов?

После вступления в должность президента, 7 мая 2018 года Путин подписал новый "майский указ", в котором прописаны цели экономического, научно-технического и социального развития страны, которых надо достичь до 2024 года.

Как заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев, для исполнения этого указа потребуется дополнительно минимум 8 трлн рублей до 2024 года.

Для его выполнения уже было принято решение повысить НДС с 18% до 20%, а также анонсировано повышение пенсионного возраста.

Неправильные сигналы рынку

В самих компаниях к идее помощника президента относятся "крайне отрицательно" и видят в этом угрозу проектам и инвестициям, рассказали источники агентства ТАСС в промышленной отрасли.

Предложение Белоусова "вызывает много вопросов", считает владелец сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин, занимающий первую строчку в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

"Например, для справедливого расчета, необходимо по-другому рассчитывать налоговую нагрузку. В базу расчета нельзя включать выручку компаний в зарубежных юрисдикциях, в которых совершенно иное налогообложение", - говорится в его комментарии, поступившем в редакцию Би-би-си.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей, представляющей интересы крупного бизнеса в России, считают, что инициатива не способствует повышению конкурентоспособности экономики страны и приведет к массовому уходу инвесторов с российского рынка.

Бывший чиновник минэкономразвития, а сейчас глава аналитического департамента Локо-Банка Кирилл Тремасов считает, что предложение Белоусова дает неправильные сигналы рынку.

"Получается, что если я в прошлом принял и реализовал правильную инвестиционную стратегию, стал эффективней и сейчас пожинаю плоды этой деятельности (например, Северсталь), то должен отдать намного больше, чем компании, которые совершали стратегические ошибки и потому на сегодняшний день менее эффективны и зарабатывают меньше (например, ММК). Такой подход демотивирует и фактически поощряет те компании, которые хуже работают", - написал он в своем Telegram-канале.