"Ни море, ни озеро": Каспий поделили на пятерых. На это ушло 22 года

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спорный статус Каспия не помешал разработке гигантских месторождений вроде Кашагана на шельфе Казахстана

Пять прикаспийских стран после двух десятилетий раздора решили прекратить споры о статусе Каспийского моря - крупнейшего в мире замкнутого водоема. Это упростит поиск, добычу и транспортировку нефти и газа в регионе, которому прочили славу второго Персидского залива.

Каспий делили с тех пор, как развалился некогда единственный сосед Ирана по богатому осетром и нефтью морю - СССР. Иран хотел перекроить границы по озерному принципу - все поделить поровну. Остальные настаивали на морском праве: каждому по прибрежному сектору шириной в пару десятков километров, а остальное - общее.

В итоге договорились фактически считать дно морем, а толщу воды - озером. В воскресенье лидеры пяти стран - России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана - соберутся в прибрежном Актау и подпишут конвенцию о правовом статусе спорного водоема.

"Ни море и ни озеро. У Каспийского моря будет особый правовой статус" Григорий Карасин, МИД России

"К Каспийскому морю не применимы как положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, так и принципы, используемые в отношении трансграничных озер: на секторы разграничивается только его дно, суверенитет в отношении водной толщи устанавливается на основании других принципов", - сказал замглавы МИД России Григорий Карасин в интервью газете "Коммерсант".

Как следует из проекта документа, который на некоторое время появился на сайте российского правительства, но затем снова исчез, конвенция определяет фундаментальные принципы, но в частности не вдается.

Основная ее идея: статус Каспия больше не является предметом спора между пятью странами, общие принципы раздела моря-озера определены, и отныне конфликты между соседями будут предметом двусторонних, а не пятисторонних договоренностей.

Правообладатель иллюстрации DEA / BIBLIOTECA AMBROSIANA Image caption Нефть на Каспии добывали испокон веков

Кому это выгодно?

Единственной страной, которая все эти годы не соглашалась на секторальное деление по принципу моря, был Иран с его скромной береговой линией. При морском делении ему перепадал минимальный участок - чуть больше 10%, причем самый глубоководный, а в озере он мог рассчитывать на пятую часть - 20%.

На богатом нефтью и газом шельфе Каспия, по самым приблизительным прикидкам американской Energy Information Administration (EIA), содержится до 6,5 млрд тонн доказанных и вероятных запасов нефти и газа в нефтяном эквиваленте и в полтора раза больше - прогнозных.

По текущим ценам это около 8 триллионов долларов США.

Каждое из прикаспийских государств до сих пор без проблем разрабатывало месторождения, принадлежность которых при любом делении Каспия не вызывала сомнений. Однако перспективные блоки на приграничных участках шельфа вызывали ожесточенные споры, и дело доходило до бряцания оружием.

Тогда у спорщиков был аргумент: статус Каспия не определен, поэтому спорные вопросы должны решать все пять государств. Теперь это дело соседей.

"Повышение предсказуемости и снижение различных рисков в одном из важнейших районов Евразии выгодно всем нам, - сказал российский замминистра Карасин "Коммерсанту". - Мы же соседи и хотим жить мирно и дружно".

Худой мир

В конвенции не будут закреплены линии разделения, для этого потребуются отдельные соглашения. Между несколькими странами они уже заключены. Воздерживался только Иран, но теперь он фактически подписался под общими правилами.

"Соглашения, которые ранее заключили между собой Россия, Казахстан и Азербайджан, а также Казахстан и Туркменистан, могут послужить примером и при делимитации в южной части моря", - сказал Карасин.

Больше 20 лет Россия и Иран делили Каспий с соседями и жили в правовом вакууме. Теперь они решили попробовать худой мир вместо доброй ссоры.

Иран решил пойти на мировую с соседями по Каспию в момент, когда страна переживает серьезный внутренний кризис и обострение отношений со своим соперником - США. Одновременно Иран сблизился с Россией на почве сирийского конфликта.

Теперь они закрепили за собой плацдарм на заднем дворе, закрепив в конвенции запрет на присутствие в регионе вооруженных сил третьих стран.

Правообладатель иллюстрации Vadim Savitsky/TASS Image caption Россия перебазирует Каспийскую флотилию из Астрахани в Каспийск

Москва тоже пошла на компромисс.

До сих пор неурегулированный статус Каспия стоял на пути подводного транскаспийского газопровода из Туркмении в Азербайджан, который позволил бы двум странам поставлять до 100 млрд кубометров газа в год на ключевой для российского "Газпрома" европейский рынок, что составляет примерно четверть нынешнего импорта Евросоюза.

Однако проект упирается не только в статус водоема, но и в конкуренцию за газ со стороны Китая и сложности с финансированием и технологиями.