"Мы друг в друга стреляли": как Грузия наводит мосты с жителями Абхазии и Южной Осетии
Грузия выделяет миллионы долларов на лечение жителей отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии и выступает с новыми инициативами в сфере образования и торговли. Но преград между жителями, живущими по разные стороны непризнанной границы, становится все больше, а видимого прогресса в решении конфликтов по-прежнему нет.
С Мариной (имя изменено) мы встретились в палате одной из тбилисских больниц. Ее привезли из Цхинвали в состоянии комы. Она - одна из сотен пациентов из Южной Осетии, которым в Тбилиси оказывают медицинскую помощь.
У Марины все еще бледное лицо, но, по ее словам, чувствует она себя уже хорошо и через день собирается домой. В Грузии она не в первый раз: несколько лет назад приезжала с маленькой дочкой, которую также доставили сюда в тяжелом состоянии.
"Я уже даже не помню, когда я впервые услышала [об этой программе]. Но [в Цхинвали] все друг друга знают, все друг другу родственники. У нас одна больница, и мы постоянно слышим - вот кому-то плохо, его отвезли туда", - говорит Марина.
"Первый раз [в Тбилиси] ехать было очень-очень страшно, но на первом месте был все-таки мой ребенок, - вспоминает она. - Я думала, к нам по-другому будут относиться: будут показывать - вот это осетинка, вот враги. Но удивило, что отношение к нам было совершенно другое".
Для нас пациент - это только пациент
Грузинские власти рассматривают подобные программы как часть стратегии по примирению разделенного конфликтом общества. Бесплатно лечиться в Грузии жители Абхазии и Южной Осетии могут вне зависимости от наличия у них грузинского паспорта или удостоверения личности.
Лечение жителей из отколовшихся регионов в грузинских больницах в рамках централизованной программы началось еще в 2009 году, и, по словам врачей, сейчас это - одно из немногих предложений грузинских властей жителям Абхазии и Южной Осетии, которое работает успешно.
На программу выделяются средства из госбюджета - "столько, сколько необходимо", но не более 15 тысяч лари (около 62 тыс. долларов) в год на каждого пациента.
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Перевести из Цхинвали на подконтрольную Тбилиси территорию пациентов помогает Красный Крест.
Из Абхазии до фактической границы тяжелых и неотложных пациентов как правило довозит абхазская бригада медиков, а после их встречает уже реанимобиль, отправленный из Грузии. Если лечение плановое, абхазские пациенты добираются до врачей сами. Многим жителям Южной Осетии приходится пользоваться обходными путями через Россию и пропускной пункт Верхний Ларс.
"Когда они приезжают сюда, они знают, что здесь никто не начнет говорить о том, что было между нами или что происходит сегодня. Такого никогда не происходит ни с нашей, ни с их стороны. Потому что мы, в первую очередь, врачи, и для нас пациент, это только пациент", - говорит врач-кардиолог Арсен Квициани.
Квициани вспоминает пациента из Абхазии, которого привезли в тяжелом состоянии. Он лечился в Грузии около трех месяцев. Потом выяснилось, что он воевал против грузин в начале 1990-х. Квициани тогда сражался на другой стороне, поехав в Абхазию добровольцем.
"Он один из тех, кто приехал после этого уже самостоятельно и поблагодарил нас. Когда он вышел из тяжелого состояния, мы поговорили, у нас были с ним очень хорошие отношения. Да, когда-то мы в друг друга стреляли, но потом я его лечил, - говорит врач. - Потом я ему сказал: "А если я к вам приеду?" Он сказал мне не приезжать, потому что не может гарантировать, что я буду в безопасности".
Поставить диагноз
Число тех, кто обращался за медицинской помощью в грузинские больницы, росло год от года, но в прошлом году показатели впервые упали.
В 2017 году, согласно официальным данным, в Грузии прошли лечение 507 пациентов из Южной Осетии: это почти в два раза меньше, чем в 2016 году. Незначительно снизился поток и из Абхазии: 1137 против 1316 пациентов годом ранее.
Медея Турашвили, советник Народного защитника по правам человека в пострадавших от конфликтов регионах, связывает такие изменения с прекращением финансирования амбулаторного лечения из госбюджета.
"Были случаи, когда пациенты приезжали с тяжелым диагнозом, а потом оказывалось, что у них простой воспалительный процесс и нужно обычное лечение медикаментами, а не оперативное вмешательство. Такие пациенты уже не финансируются по реферальной программе", - говорит она.
Финансирование таких пациентов, добавляет Турашвили, частично взяли на себя неправительственные организации.
"Многим пациентам после диагностики лечение вообще не требуется, потому что они приезжают с неправильным диагнозом, - говорит Элико Бенделиани из неправительственного Центра развития мира и гражданского общества. - Я лично считаю, что эти изменения нельзя считать позитивными для программы, потому что часто среди пациентов распространяется неверная информация, и они думают, что лечение вообще не финансируется".
Диагностические исследования оплачиваются лишь в особых случаях:, к примеру, когда существует подозрение на онкозаболевания.
Личные номера вместо паспортов
По данным грузинских властей, случаев пересечения разделительной линии с отколовшимися регионами становится все больше, несмотря на то, что продолжают возникать и новые физические барьеры между людьми, оказавшимся по разные стороны непризнанных границ.
Медицинские услуги - не единственное, ради чего жители отколовшихся регионов могут отправиться на территорию подконтрольную Тбилиси. По крайней мере, в планах грузинского правительства - расширение таких возможностей для жителей регионов.
Грузия пытается запустить программы для поощрения торговли через разделительные линии, а также упрощает доступ жителей Абхазии и Южной Осетии к образованию в вузах Грузии и за границей.
"Задачей новой мирной инициативы "Шаг к лучшему будущему" является, во-первых, улучшения положения пострадавшего от конфликта населения", - говорит в интервью Би-би-си госминистр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили.
Парламент Грузии уже утвердил необходимые изменения в законы, открывающие возможности для жителей Абхазии и Южной Осетии. Часть из них вступит в силу осенью, часть - с 2019 года.
Главное и принципиальное новшество этих предложений в том, что жители отколовшихся регионов смогут регистрироваться под специальным личным номером. Для этого им не нужно будет получать грузинский паспорт или гражданство, но они смогут пользоваться различными услугами: получать гранты на образование, открывать счет в банке или регистрировать автомобиль.
Часть плана предполагает создание специальных экономических пространств у границ отколовшихся регионов, где будут располагаться офисы различных структур и инфраструктура для ведения торговли.
В сфере образования предполагается расширить возможности для поступления в грузинские вузы, а также доступ к программам обучения за границей. К примеру, теперь для поступления в вузы Грузии жители Абхазии и Южной Осетии могут сдавать экзамены не только на абхазском или осетинском, но и на русском языке. А получить признание выданного в Абхазии или Южной Осетии документа об образовании можно электронно, без приезда в Грузию.
"Очедерная пиар-акция"
Несмотря на то, что эксперты пока осторожно оценивают перспективы практического применения внедряемых инициатив, в Сухуми и Цхинвали на эти планы Тбилиси смотрят с некоторым раздражением и опаской.
Глава МИД непризнанной Абхазии Даур Кове, комментируя инициативы Грузии, заявил, что лишь признание независимости Абхазии Грузией станет единственным шагом к лучшему будущему. А секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба в беседе с агентством Sputnik, назвала планы Тбилиси очередной кампанией по демонстрации "миротворческих устремлений" Западу.
"Наивно думать, что интенсификация приграничной торговли, упрощение процедуры выдачи грузинских паспортов гражданам Абхазии, предоставление им неких льгот могут реально улучшить наши взаимоотношения", - сказала она.
Аналогично отреагировали на предложения Тбилиси и в Цхинвали, назвав их очередной пиар-акцией и "неуклюжей попыткой представить Грузию в глазах международного сообщества как миролюбивое государство с конструктивным руководством".
Между тем, согласно докладу Международной кризисной группы, торговля между подконтрольными Тбилиси территориями и отколовшимися регионами на неофициальном уровне развивается.
"У Абхазии и Южной Осетии для этого есть мощный экономический стимул: российская помощь - их главный источник дохода - стремительно сократилась из-за санкций, введенных после российской аннексии Крыма в 2014 году, а также ввиду падения (до недавнего времени) цен на нефть. Власти Абхазии и Южной Осетии, формально выступая с запретом торговли с грузинской стороной, рассматривают возможность для повышения торговых пошлин, чтобы за счет этого развить собственные, независимые от России, источники дохода", - говорится в опубликованном в мае 2018 года докладе.
При этом в докладе отмечаются и сохраняющиеся ограничения со стороны Тбилиси. Например, Грузия запрещает продажу товаров с абхазскими и южноосетинскими этикетками и ввоз из отколовшихся регионов российских товаров в обход грузинской таможни.
Между тем, согласно новым инициативам, произведенная в Абхазии и Южной Осетии продукция может уже появляться в торговых сетях остальной Грузии со "статус-нейтральной маркировкой", то есть лишь с указанием города или села происхождения.
Планы против реальности
Новые инициативы грузинских властей приветствовали международные партнеры Грузии. Местные аналитики пока относятся к ним более сдержанно.
По мнению исполнительного директора Кавказского дома Вано Абрамашвили, в ситуации, пока своего производства в отколовшихся регионах практически не существует, предложение о нейтральной маркировке товаров или идея создания свободных индустриальных зон у границ отколовшихся регионов, вероятно, так и останутся лишь предложениями.
Но упрощение процедур может способствовать торговле в обратном направлении, так как, например, импортные продукты в подконтрольных Тбилиси территориях стоят дешевле, чем в отколовшихся регионах, продолжает Абрамашвили.
Эффект от инициатив в сфере образования тоже просчитать не очень просто. Вано Абрамашвили считает, что молодежь регионов могут заинтересовать возможности продолжения образования за рубежом.
"Россия предоставляет довольно большую квоту для бесплатной учебы осетин и абхазов в своих вузах, которую они даже не могут заполнить, - говорит Вано Абрамашвили. - Тут и фактор языка, и то, что у многих живут родственники в России. Поэтому, возможно, учиться массово [в западные ВУЗы] не поедут, но у нас хотя бы появляется механизм для конкуренции, то есть для того, чтобы вывести будущее поколение, студентов, из российского пространства".
Возможность образования в грузинских вузах, скорее, заинтересует этнических грузин, которые живут в Гальском районе Абхазии и Ахалгорском районе Южной Осетии, считает Медея Турашвили, советник Народного защитника по правам человека в пострадавших от конфликтов регионах.
"Проблема в том, что у нас учеба в вузах на грузинском. Во-первых, осетины и абхазы не знают грузинского, а во-вторых - насколько они могут быть заинтересованы в получении высшего образования на грузинском с прагматической точки зрения? То есть должны быть или русскоязычные или англоязычные программы, а таких программ у нас немного", - говорит она.
"Есть обида и отчуждение"
Марина благодарна грузинским врачам, но признается, что неприязнь и осадок от событий 2008 года остается. 10 лет назад она была школьницей и вернулась в Цхинвали сразу после завершения боевых действий.
"Первое, что я увидела, - эти дома разрушенные. Весь город у меня перед глазами до сих пор, это, наверное, невозможно забыть", - говорит она.
Августовская война ударила по доверию населения Абхазии и Южной Осетии к Тбилиси, говорит Абрамашвили. По ее словам, чтобы восстановить его, делалось недостотачно. После войны ситуация из года в год ухудшается, считает эксперт: грузинское правительство настолько потеряло интерес к этому вопросу, что это отразилось и на грузинском обществе.
"Создается нарратив, что у Грузии конфликт только с Россией, а с абхазами и осетинами конфликта нет, что неправильно, потому что, на самом деле, есть огромная обида и отчуждение у этих людей", - говорит Абрамашвили.