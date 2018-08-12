Тайна золотой совы: во Франции 25 лет ищут спрятанное сокровище

Правообладатель иллюстрации Michel Becker Image caption Фигурка совы из золота и серебра достанется тому, кто найдет ее бронзовую копию, спрятанную где-то во Франции

Где-то во Франции лежит, закопанная в земле, небольшая бронзовая статуэтка совы, и того, кто ее найдет, ожидает приз в виде оригинала этой статуэтки из золота и серебра - и не только.

Нашедшего ожидает почет и уважение как человека, разгадавшего одну из самых сложных головоломок нашего времени.

Все началось с того, что в 1993 году во Франции писатель Макс Валентин издал иллюстрированную книгу под названием "Sur La Trace de La Chouette d'Or" ("В поисках золотой совы"), предварительно где-то закопав фигурку совы. Где - только ему одному известно.

В то время любительское кладоискательство было на подъеме благодаря феноменально популярной в Британии книжке "Маскарад", которую в августе 1979 года издал художник Кит Уильямс.

Приключения Зайца Джека

Книжка была основана на старом принципе: где-то есть зарытый клад, к которому ведет либо карта, либо ряд запутанных указаний, и искателям приключений надо его найти.

До выхода книжки Уильямс на собственные средства изготовил подвеску в форме зайца из 18-каратного золота, украшенную драгоценными камнями, которую в присутствии свидетеля закопал в секретном месте, предварительно поместив зайца в керамический ларец - чтобы защитить от грязи и металлоискателей.

Книжка Уильямса разошлась в сотнях тысяч экземпляров и была издана не только в Британии, но и в Австралии, ЮАР, Западной Германии, Японии, а в Италии даже вышла своя версия "Il tesoro di Masquerade" с другим закопанным сокровищем - уже непосредственно на территории Италии.

Заяц Джек был найден тремя годами спустя, однако позднее, в 1988 году, выяснилось, что победитель был нечист на руку, и всю затея завершилась скандалом. Кит Уильямс был в шоке, а золотой заяц в том же году был выставлен на торги в Sotheby's. В 2012-м он стал одним из экспонатов выставки в лондонском музее V&A, посвященной британскому дизайну 1948-2012 годов.

Image caption Кит Уильямс и его сокровище - золотой заяц Джек

Совоохотники

За зайцем Джеком последовали другие книжки-загадки для доморощенных кладоискателей, однако в то время как все упрятанные "секретики" в конце концов находились, французская сова по-прежнему ждет своего часа.

Спустя 25 лет тысячи так называемых совоохотников или chouetteurs продолжают штудировать содержащиеся в книжке Валентина 11 загадок, которые теперь можно бесплатно скачать в интернете.

Более того, совоохотники активно обсуждают различные теории о том, где ее можно искать, на форумах и даже проводят ежегодные слёты. Учреждена также специальная ассоциация для защиты их интересов в суде.

"Я ищу с августа 1993 года - говорит Пьер Блуш, один из основателей ассоциации A2CO. - Помню, как в самом начале я думал: надо нам поторапливаться, потому что книжка-то уже три месяца как опубликована. Мы и думать не думали, что дело так затянется".

Как и у многих его коллег-кладоискателей, у Блуша есть свои собственные версии на предмет того, где искать. Был момент, когда он перерыл чуть ли не все окрестности Буржа - города самом центре Франции на реке Йевре.

Теперь вышедший на пенсию инженер всё свободное время проводит в интернете в поисках зацепки, которая могла бы дать новое направление его поискам.

Чтобы расшифровать приведенные в книжке головоломки, нужно не только иметь воображение, но и обладать научными знаниями и разбираться в кодах и шифрах.

Загадка золотой совы

Стоя спиной к Западу, ищи стражей

Отмерь 8000 раз, и там они ждут тебя

Найди их и изучи

Одиннадцать головоломок должны указывать на определенный французский город, но есть еще и 12-ая, зашифрованная во всех предыдущих, которая указывает на конкретное место.

С распространением интернета стало легче обмениваться различными идеями, и теперь у сообщества кладоискателей есть консенсус по поводу того, как именно расшифровываются некоторые из них.

Например, стало понятно, что первая загадка основана на принципе длины волны каждого определенного цвета, и она может помочь разгадать все последующие. Однако интернет не только помогает в поисках, но и порой мешает.

"Дело в том, что когда Валентин придумал эти загадки, у него под рукой была только справочная литература. А мы теперь просто тонем в море информации, которая доступна в интернете, - и которой у него не было", - поясняет Блуш.

Правообладатель иллюстрации Michel Becker Image caption Иллюстрация на обложке книги "В поисках золотой совы"

25 лет и 2 часа

Макс Валентин - почитаемая фигура среди искателей золотой совы. В течение нескольких лет он напрямую общался с кладоискателями на французской предтече современного интернета - информационной сети Минитель.

Все данные им тогда ответы теперь сведены в общий талмуд "сказаний", известных на французском жаргоне как madits. Эти ответы составляют основу базы данных о спрятанной сове.Сам Валентин в поисках помочь уже не может: девять лет назад он скончался, оставив разгадку своей семье в запечатанном конверте.

Но есть еще одна ключевая фигура, причастная к этой тайне: художник Мишель Бекер, нарисовавший иллюстрации к книжке и создавший фигурку совы. Спрятанная бронзовая сова - это копия призовой совы, сделанной из золота и серебра, которая сейчас находится у Мишеля Бекера.

Несколько лет назад он вдруг задумал ее продать. Но кладоискатели обратились в суд, и тот наложил запрет на продажу фигурки на том основании, что она, по сути, принадлежит будущему победителю.

Хотя художник и принимал непосредственное участие в создании всей этой шарады, сам он не знает, где упрятана сова, а это значит, что ответа не знает никто.

Есть опасения, что сокровище так никогда и не будет найдено: некоторые полагают, что тайник мог быть застроен; другие считают, что эта головоломка составлена чересчур сложно и запутанно. Есть также версия о том, что все это может быть чистый розыгрыш.

Но есть среди совоискателей и крепкие орешки, которые верят в то, что сова будет найдена. У них есть основания надеяться на успех, ведь Макс Валентин еще в 1996 году сказал: "Если все охотники за сокровищем сложат все свои знания, то сова может быть найдена...за два часа".