У косатки Талекуа умер детеныш. Она 17 дней не расставалась с телом

Правообладатель иллюстрации Center for Whale Research

Косатка Талекуа 24 июля потеряла новорожденного детеныша, который, по всей видимости, умер вскоре после родов. Животное не бросило тело и 17 дней не расставалось с ним; поддерживать останки детеныша на плаву Талекуа помогали сородичи.

Талекве 20 лет, она обитает в Тихом океане в районе американского штата Вашингтон. 24 июля ученые, наблюдающие за морскими млекопитающими, заметили, что Талеква родила детеныша женского пола. Сперва казалось, что все идет как обычно: новорожденная косатка плавала с матерью. Уже на следующий день она была замечена мертвой, а Талекуа удерживала тело детеныша на воде, подталкивая его носом.

Такое поведение распространено у дельфинов и китов, в том числе и у косаток, говорится в сообщении вашингтонского центра по исследованию китов, однако обычно матери плавают с мертвыми детенышами не более недели. Талеква не расставалась с телом маленькой косатки 17 дней.

Все это время Талекуа оставалась в своей стае. Когда она уставала, другие члены стаи подхватывали тело детеныша. Как рассказала The Washington Post специалист по исследованию китов из университета штата Вашингтон Дебора Джилс, поведение Талеквы нельзя объяснить никак иначе - животное действительно скорбит по погибшему детенышу.

Спустя более чем неделю после смерти тело детеныша начало разлагаться, но Талекуа оставила его только 10 августа, когда ее в составе стаи заметили океанологи, пишет Seattle Times. В общей сложности за это время косатка проплыла более 1600 километров.

Стая, к которой принадлежит Талекуа, сокращается из-за недостатка в корме и сокращении популяции лосося, которым питаются косатки. Сейчас стая насчитывает 75 особей, она сократилась на 8 животных за последние полгода. Здоровью Талекуа, по наблюдениям ученых, ничего не угрожает - она ведет себя как обычно и питается.

Правообладатель иллюстрации Center for Whale Research Image caption Талекуа и мертвый детеныш

О Талекуа написали многие американские газеты. Ее координаты у диспетчеров запрашивал сотрудник аэропорта в Сиэттле Ричард Расселл, угнавший и разбивший самолет Bombardier в пятницу, 10 августа. Сам Рассел погиб, а больше на борту самолета никого не было.